Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

В новой работе математики из Великобритании предположили, что отсутствие мужской лактации и грудного вскармливания у плацентарных млекопитающих — эволюционная стратегия, не связанная с неопределенностью биологического отцовства и конкуренцией. По их мнению, причинами такого разделения обязанностей родителей могут быть живорождение и опасность передачи микробиома молока, которые вместе генерируют соответствующее эволюционное давление отбора.

До сих пор отсутствие лактации у мужских особей млекопитающих животных не имело универсального убедительного объяснения. С одной стороны, это может быть результатом действия таких факторов, как неопределенность биологического отцовства, низкая конкуренция за самок или высокий половой отбор у самцов. Эти факторы заставляют самцов отказаться от заботы о своих (или чужих) детенышах в пользу дополнительных возможностей для спаривания.

С другой стороны, отцовская забота, включая грудное вскармливание, могла бы быть эволюционно стабильной стратегией, повышающей шансы на выживание потомства у моногамных животных. И действительно, примерно у 10 процентов млекопитающих, например у азарской совиной обезьяны (Aotus azarae), самцы отвечают за воспитание и заботу о детеныше, поскольку почти всегда оказываются их биологическими отцами. Однако за кормление грудью все равно отвечают исключительно самки.

Азарская совиная обезьяна или азарская мирикина (Aotus azarae) / © poknok.art

Тем не менее генетически и физиологически у самцов млекопитающих развиваются молочные железы. Известно даже, что они обладают потенциалом к лактации. Более того, выработку молока зарегистрировали в естественных условиях у самца летучей мыши — бурого крылана (Dyacopterus spadiceus). Для запуска лактации требуются гормональные триггеры, такие как высокий уровень пролактина. У самцов, как правило, он низкий и вообще отвечает за синтез тестостерона.

Таким образом, похоже, что существует эволюционное давление отбора, препятствующее лактации у мужских особей. Предположение о природе этого явления высказали исследователи с кафедры математики Йоркского университета (Великобритания). Подробности своей гипотезы авторы изложили в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ученые допустили, что причина отсутствия лактации у самцов связана с богатым микробным сообществом, населяющим грудное молоко и включающим бактерии, грибы и вирусы. Это сообщество играет важную роль в формировании микробиома кишечника детенышей.

Согласно теории авторов исследования, если оба родителя кормят потомство молоком, это может нарушить процесс формирования здоровой микрофлоры у нового поколения, а также позволить вредным микроорганизмам проникать и распространяться в популяции млекопитающих.

Напротив, передача микробиома лишь от матери действует как ограничитель или «сито», предотвращающее подобные вторжения. Ученые отметили, что теоретически вскармливание мог бы проводить любой родитель. Но поскольку во время беременности и родов мать уже передала свой микробиом детенышу, именно она и кормит его после рождения.

«Наша модель в значительной степени сосредоточена на долгосрочной эволюции животного мира. Модель не рассказывает нам об индивидуальном выборе семей относительно того, как безопасно кормить своих детей, особенно для людей в современном мире. Наша гипотеза восполняет пробел в эволюционной теории и касается давления отбора на млекопитающих на уровне популяции и в течение очень длительных периодов времени, охватывающих несколько поколений», — подчеркнул доктор Берн Фэган (Brennen Fagan), соавтор нового исследования.

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