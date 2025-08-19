Художественные картины синего цвета оказались дороже остальных

Экономисты из Высшей школы экономики, СПбГУ и Университета Флориды выяснили, использование каких цветов в абстрактной живописи повышает стоимость картин. Анализ тысяч полотен, проданных на аукционах, показал, что покупатели больше ценят синий цвет и предпочитают яркие и насыщенные палитры, а традиционные цветовые схемы их не впечатляют.

Статья опубликована в журнале Information Systems Frontiers. Ценообразование в искусстве — одна из загадок культурной экономики: четкого ответа, почему одни картины продаются дороже, чем другие, пока не существует. Больше всего вопросов вызывает абстрактная живопись, в которой оценка не связана с реалистичной техникой или узнаваемым сюжетом. До сих пор культура ценообразования в искусстве базировалась преимущественно на традиционных факторах: имени автора, размере полотна, истории владения, репутации галерей. Но научные сотрудники факультета экономических наук НИУ ВШЭ Валерия Колычева и Дмитрий Григорьев вместе с сотрудниками СПбГУ Максимом Борисовым и Университета Флориды Александром Семеновым предположили, что важную роль в ценообразовании абстрактных картин могут играть цвета, которые использовали живописцы.

Чтобы подтвердить гипотезу, авторы изучили почти четыре тысячи картин абстрактной живописи, которые были проданы на аукционах Christie’s и Sotheby’s. В выборку вошли полотна 13 художников, от Василия Кандинского и Жоана Миро до Марка Ротко и Франца Кляйна, а средняя цена лота составила почти 12 миллионов долларов. Авторы рассмотрели 42 характеристики картин: размер, материал, наличие подписи, участие в выставках, упоминания в литературе, количество владельцев и др. Особое внимание уделили цвету: было учтено количество четко выделяющихся цветовых сегментов, показатели насыщенности и яркости цветов, а также математически рассчитана цветовая сложность палитры — этот параметр указывает, как много цветов использовал художник и насколько сильно они друг от друга отличаются.

Кроме того, авторы решили проверить, как влияет на стоимость соответствие цветовому кругу Иттена. Это популярная колористическая модель, которая описывает гармоничность цветов и помогает составить комплементарные палитры. Цветовой круг стал классическим инструментом в живописи, и сейчас его используют в том числе для обучения художников. Существует несколько палитр по Иттену, каждая из которых основана на использовании цветов, находящихся на различном расстоянии друг от друга в круге.

Выяснилось, что больше всего на цену влияют традиционные факторы: размер полотна, масло как материал, количество выставок. Что касается цвета, здесь результаты оказались не такими однозначными. Оказалось, что цвет практически не влияет на стоимость, если он не синий.



Синий — единственный цвет, который стабильно коррелирует с высокой ценой. Это подтверждает предыдущие наблюдения о работах Пикассо, ведь картины его голубого периода продавались гораздо дороже.

«Синий цвет в искусстве считается символом духа. Еще в 1911 году Василий Кандинский совместно с художником Францем Марком основали творческое объединение “Синий всадник”. Позднее Кандинский стал основоположником абстракционизма и довел теорию абстрактной живописи и ее цветовых составляющих до совершенства», — рассказала доцент факультета экономических наук ВШЭ Валерия Колычева .

Интересно, что и цветовая гармония по Иттену почти не объясняет разницу в цене. Из шести схем значимой оказалась только аналоговая триада — комбинация трех цветов, расположенных рядом в цветовом круге. Аналоговая триада не создает резких переходов и визуальных напряжений, а, наоборот, обеспечивает гармонию и спокойствие. Все остальные схемы, формирующие сложные цветовые палитры на полотне, — контрастная, классическая, комплементарная — оказались статистически незначимы. Чем изощреннее и шумнее палитра, чем больше цветов в небольших сегментах используют живописцы, тем меньшую цену за картину готовы заплатить.

Также покупатели не склонны распознавать и ценить гармоничные схемы по Иттену. Для них важнее визуальное разнообразие, которое создают насыщенные яркие цвета и четко выделенные цветовые сегменты.

