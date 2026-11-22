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Инфографика: глобальное число смертей от низких и высоких температур
Глобальное изменение климата — это одна из самых «горячих» тем глобальной экологической повестки. Волны жары и рост средней температуры на Земли называют причиной множества дополнительных смертей. Однако как сейчас соотносятся количества погибших от слишком высоких и низких температур?
Согласно целому ряду исследований, во всех странах число смертей, связанных с холодом, превышает число смертей, связанных с жарой. В одном из них число смертей, ассоциированных с холодом, было примерно в четыре раза выше, чем число смертей, связанных с жарой.
В исследовании, согласно которому 7,7 % смертей были связаны с температурными факторами, было установлено, что 7,3 % пришлось на низкие температуры и лишь 0,4 % — на жару. Есть множество работ, приводящих аналогичные результаты. Исследование, рассмотревшее 854 города в Европе, показало, что число смертей, связанных с холодом, было примерно в десять раз выше, чем число смертей, связанных с жарой. Подробное исследование, проведённое в Англии и Уэльсе, показало, что такое различие было на два порядка выше. Аналогичные результаты получены для Китая и Соединённых Штатов.
В исследовании «5 миллионов смертей» 9,4 % смертей были связаны с неблагоприятными температурными условиями: 8,5 % — с холодом и 0,9 % — с жарой. Такое преобладание наблюдалось во всех изученных регионах.
В глобальном масштабе число смертей от холода в 9 раз превышает число смертей, связанных с жарой. Ни в одном регионе это соотношение не ниже 3, а во многих оно превышает 10 раз. Холод смертоноснее жары даже в самых жарких частях мира.
Комментарии
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Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
На южном полюсе Луны есть впадина диаметром более двух тысяч километров — крупнейший бесспорный след падения небесного тела в Солнечной системе. Недавно китайский автомат впервые в истории доставил оттуда пробу грунта. Теперь китайские ученые на ее основе разобрались в формировании этого ударного бассейна.
Под Новосибирском в наукограде Кольцово создан суперсовременный научный объект – источник синхротронного излучения, который называется Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» или сокращенно ЦКП «СКИФ». Установка реально большая, сложная, перспективная и давно ожидаемая исследовательским сообществом страны, поэтому внимания со стороны СМИ хватает. Желающие могут погуглить и почитать. Многие, кому интересно, что такое «источник синхротронного излучения», так и делают, читают и оставляют комментарии (куда же без них!). В этой статье на Naked Science директор ЦКП «СКИФ» академик РАН Евгений Левичев попытался ответить на волнующие читателей вопросы и рассказать, что такое СКИФ, и зачем мы его построили.
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