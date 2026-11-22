Инфографика: глобальное число смертей от низких и высоких температур

Глобальное изменение климата — это одна из самых «горячих» тем глобальной экологической повестки. Волны жары и рост средней температуры на Земли называют причиной множества дополнительных смертей. Однако как сейчас соотносятся количества погибших от слишком высоких и низких температур?

Согласно целому ряду исследований, во всех странах число смертей, связанных с холодом, превышает число смертей, связанных с жарой. В одном из них число смертей, ассоциированных с холодом, было примерно в четыре раза выше, чем число смертей, связанных с жарой.

В исследовании, согласно которому 7,7 % смертей были связаны с температурными факторами, было установлено, что 7,3 % пришлось на низкие температуры и лишь 0,4 % — на жару. Есть множество работ, приводящих аналогичные результаты. Исследование, рассмотревшее 854 города в Европе, показало, что число смертей, связанных с холодом, было примерно в десять раз выше, чем число смертей, связанных с жарой. Подробное исследование, проведённое в Англии и Уэльсе, показало, что такое различие было на два порядка выше. Аналогичные результаты получены для Китая и Соединённых Штатов.

В исследовании «5 миллионов смертей» 9,4 % смертей были связаны с неблагоприятными температурными условиями: 8,5 % — с холодом и 0,9 % — с жарой. Такое преобладание наблюдалось во всех изученных регионах.

В глобальном масштабе число смертей от холода в 9 раз превышает число смертей, связанных с жарой. Ни в одном регионе это соотношение не ниже 3, а во многих оно превышает 10 раз. Холод смертоноснее жары даже в самых жарких частях мира.

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