Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Исследователи довольно давно установили, что субъективное ощущение счастья в браке у женщин тем выше, чем больше у них половых актов в единицу времени. Однако новая работа показала, что эта закономерность не вполне универсальна. Когда мужчина и женщина брали на себя работу по дому в равных долях, связь частоты секса и ощущения счастья серьезно ослабевала, по крайней мере, если женщина не придерживалась традиционных взглядов. Причины, по всей видимости, имеют сложный культурный характер. Причем у мужчин аналогичного влияния найти не удалось.

Автор новой работы, которую опубликовали в Journal of Happiness Studies, отследил, как со временем менялась оценка женщинами своего счастья в браке. Одновременно фиксировали то, в какой степени работа по дому делилась с супругами. В исследовании участвовала 1091 женщина в 1147 браках (то есть часть были замужем дважды) и 914 мужчин в 958 браках. Всего ученые охватили 14,1 тысячи человеко-лет для женщин и 11,8 тысячи для мужчин.

Чтобы минимизировать влияние разных темпераментов, исследователь старался в первую очередь сравнивать человека на протяжении брака с его собственными оценками ситуации по опросникам, а уже потом смотрел на то, как это соотносится с данными других людей.

Счастье имело только четыре градации: очень счастлив, счастлив, скорее счастлив и несчастлив. Частота секса тоже определялась в четырех градациях — от полного отсутствия, до более чем раз в неделю. Последняя цифра может показаться очень невысокой, но исследование проводили в Японии, а там секс не реже раза в неделю, по опросам, есть только у 13 процентов взрослых женщин 20-49 лет и 13,2 процента мужчин того же возраста. То есть по местным меркам эта градация соответствовала «намного чаще, чем у подавляющего большинства».

Градации раздела работы по дому имели уже пять категорий — 90 процентов делает опрошенный, 70 процентов, 40 на 60 процентов, супруг делает 90 процентов.

Результаты опросов были достаточно необычными, особенно для неяпонского восприятия. Например, в 17 процентах наблюдений и женщины, и мужчины сообщали, что секса в тот или иной год брака у них не было вообще (глубокое отклонение от местных культурных норм прошлого века). 24,9 процента женщин и 27,9 процента мужчин попали в группу с наибольшим его количеством (чаще раза в неделю), неравенство в процентах оказалось довольно заметным.

Динамика секса и домашних обязанностей в браке (из работы). Интересно, что даже несмотря на убывание (более резкое, чем в других обществах), частота секса все равно остается выше, чем для японцев вне брака / © Aguru Ishibashi

55 процентов женщин сообщили, что они выполняют 90 процентов работы по дому (близко к исторической норме страны исследования). 29 процентов женщин сообщили, что на них — 70 процентов домашних дел. 14,2 процента указали, что работа выполняется «поровну», как пишет автор, хотя распределение по процентам показывает 40 на 60, что в другой стране было бы не совсем поровну.



Среди мужчин, как и можно было предположить, только один процент делал 90 процентов работы по дому, и только два процента — 70 процентов работы по дому. Неожиданно, 22,9 процента сообщили о разделе поровну (то есть 40 на 60). Эти цифры невозможно совместить с оценками их супругов, из чего видно, что работа по дому принципиально по-разному воспринимается представителями разных полов.

Для обоих полов чем чаще происходил секс, тем выше был сообщаемый ими уровень счастья. Однако если у мужчин разделение работы по дому никак не влияло на корреляцию между частотой секса и счастьем, то у женщин ситуация оказалась обратной.

В те годы брака, когда женщина делала 90 процентов домашней работы, связь частоты секса и счастья была сильнее. Постепенно, на протяжении многих лет супружества, частота секса снижалась, а разделение работы по дому смещалось в сторону мужчины (хотя все еще редко оставалось равным). Это было верно для двух градаций разделения труда по дому — 70 и 60 процентов на стороне женщины. Доля группы, где женщина делала только 10 процентов домашних дел, была так мала (один случай из нескольких сот), что по нему нельзя сделать статистически значимых выводов.

Чтобы разобраться в ситуации, автор включил в опросник вопрос: как женщина относится к фразе «Мужчина должен работать вне дома, а женщина — в нем». Примерно треть женщин в основном соглашалась с этим (традиционная точка зрения в Японии прошлых веков). У них, как и у остальных двух третей, с годами брака тоже постепенно росла доля домашних дел, выполняемых мужчинами. Но вот статистически убедительного снижения корреляции между частотой секса и счастьем в браке для них найти не удалось.

Напротив: те две трети женщин, что не были согласны с этой фразой, показали снижение связи между счастьем в браке и частотой секса в ситуации, когда распределение обязанностей между ними и мужчинами становилось более равномерным.

Автор объясняет полученные им данные довольно экзотично. По его мнению, когда женщина несет основную тяжесть домашних дел, но при этом не сторонница традиционных взглядов на роль мужчины и женщины в семье, секс с ней служит своего рода компенсации со стороны мужчины. Это и усиливает корреляцию частоты секса и счастья у женщины. По целому ряду причин это достаточно неочевидное объяснение. Трудно исключать и другие механизмы которые автор не рассмотрел, возможно, в силу собственного понимания политкорректности.





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