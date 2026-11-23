Сегодня для выращивания живых тканей и органов вне тела человека используют перфузионные биореакторы. Проблема в том, что рост клеток происходит внутри закрытого устройства, и все процессы там плохо поддаются контролю извне. Из-за этого существующие расчеты получаются недостаточно точными. В итоге инженерам приходится ставить множество дорогих экспериментов, чтобы подобрать подходящие параметры работы. Ученый Пермского Политеха создал новую математическую модель, которая, в отличие от существующих разработок, учитывает неоднородность условий в биореакторе. Ее применение позволит точнее предсказывать, как поведет себя устройство, и снизить расходы на выращивание искусственных тканей.

Сегодня медицина активно развивает технологии выращивания живых тканей и даже органов вне тела человека. Уже сейчас в лабораториях создают фрагменты кожи для пересадки при ожогах, хрящи для восстановления суставов, а также миниатюрные модели печени и сердца, на которых тестируют лекарства. В будущем такой подход позволит закрыть огромную нехватку донорских органов и отказаться от испытаний препаратов на животных.

Для развития подобных технологий используются специальные перфузионные биореакторы — сложные устройства, в которых создаются идеальные условия для размножения клеток. Важную роль в них играет питательная жидкость, которую непрерывно прокачивают через пористый каркас внутри конструкции. Она выполняет сразу две задачи: приносит клеткам все необходимое для роста — сахара, аминокислоты, кислород — и одновременно уносит вещества, которые мешают им развиваться.

Проблема в том, что ткани в биореакторах растут не идеально ровным слоем: они всегда распределены неодинаково из-за неравномерной доставки питательного раствора. Кроме того, из-за необходимости поддерживать определенный температурный режим, стимулирующий рост клеток, жидкость со временем тоже начинает вести себя непредсказуемо.

Существующие расчеты же применимы только к «идеальным» условиям, хотя в реальности и в клетках, и в самом устройстве всегда есть небольшие неровности и отклонения, которые пока не учитываются. Это значит, что нет надежного инструмента для настройки биореактора, который ориентировался бы на реальные условия эксплуатации. Инженеры вынуждены прибегать к дорогостоящим экспериментам и дополнительным проверкам, хотя при каждом таком опыте расходуются материалы, время, оборудование и живые клетки.

Ученый Пермского Политеха разработал новую математическую модель биореактора для расчета его поведения в условиях, близких к реальным. Полученные данные позволят понять, как управлять им так, чтобы он не создавал опасных колебаний, и проектировать более надежные устройства для лабораторных и медицинских задач. Статья опубликована в журнале «Вычислительная механика сплошных сред».

Сначала исследователь выяснил, от чего конкретно зависит, как жидкость движется внутри биореактора в условиях неоднородного нагрева. На основе этих данных он создал математическую модель, описывающую движение питательного раствора в условиях, близких к реальным. Она учитывает неравномерное положение тканей, причем это отклонение можно задать произвольно — под конкретный случай.

С помощью модели инженер сначала задает параметры работы устройства, например, скорость прокачки, нагрев и угол наклона чипа, внутри которого растут клеточные культуры. Далее модель рассчитывает, как жидкость будет вести себя при тех или иных условиях: где поток останется спокойным, а где может ускориться и повредить ткани. Эти данные позволяют заранее выставить нужные настройки, управлять процессом роста клеток извне и не проводить дорогостоящих дополнительных экспериментов.

— Чтобы проверить новое решение, было смоделировано множество вариантов работы биочипа — от симметричного положения в поле тяжести до заметно перекошенного, от слабой прокачки жидкости до сильной. Результаты модели совпали с тем, что уже известно науке о работе биореакторов, а значит, она корректно описывает поведение жидкости в этих условиях, — отметил Дмитрий Брацун, заведующий кафедрой «Прикладная физика» ПНИПУ.

А главное, разработчикам перфузионных биореакторов предложен простой способ управления движением раствора внутри чипа с помощью изменения его положения. В итоге исследование дает инженеру то, чего раньше не было: понимание, при каких настройках поток остается спокойным, а при каких начинает колебаться. Теперь эти параметры можно подбирать осознанно, чтобы удерживать систему в нужном режиме.

Работа позволит в будущем создавать более надежные биореакторы, сократить число дополнительных экспериментов и снизить расходы на выращивание клеток для восстановления поврежденных тканей и создания искусственных органов.

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ПНИПУ 1470 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.