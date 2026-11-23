Средневековые хроники подробно описывают жизнь при дворе в монгольской империи. По пригоревшей еде на краю горшка и следам пищи в глине археологи выяснили, что люди, жившие у «стены Чингисхана» на востоке Монголии готовили два вида проса, причем следы одного из них сохранились примерно в четырех сосудах из пяти.

«Стеной Чингисхана» называют систему земляных валов, рвов и укреплений, которые тянутся на тысячи километров по территории современных Монголии, Китая и России. Северную линию, у которой нашли горшок с пригоревшим зерном, возвели при киданьской династии Ляо, правившей с 907 по 1125 год.

Другую часть посуды для исследования взяли из укрепления времен династии Цзинь. Ее государство существовало в 1115–1234 годах и застало первые десятилетия Монгольской империи.

Известно, что кидани и чжурчжэни разводили скот, возделывали землю, охотились и ловили рыбу. Однако жизнь у дальних укреплений остается не до конца изученной, поскольку летописцы описывали жизнь при дворе и в крупных городах.

Лишь в одном из последних исследований археологи исследовали кости животных из одного такого поселения на северной линии. Среди находок были кости овец, коз, коров и лошадей, а также газелей и даже амурского сома. О растительной же пищи информации сохранилось еще меньше. Это особенно актуальный вопрос, поскольку неясно, где местные жители могли брать зерно: возделывали его сами или завозили из других регионов, что в свою очередь можно считать хорошим примером взаимодействия с другими культурами.

В новом исследовании археологи изучили фрагменты 44 сосудов с трех памятников на востоке Монголии. Среди находок были глиняные горшки для готовки, емкости для хранения запасов и глазурованная посуда. На двух таких фрагментах сохранились обугленные остатки явно пригоревшей еды. Результаты исследования опубликовал Archaeological Research in Asia.

Ученые сравнили рисунок клеток на зерновых оболочках с известными образцами и по нему опознали итальянское просо. Анализ глины, из которой изготавливалась посуда помог подтвердить этот вывод. Когда в горшке варят или хранят еду, часть содержащихся в ней жиров впитывается в пористые стенки.

Примерно в четырех сосудах из пяти обнаружили милиацин. По этому веществу можно отличить обыкновенное просо от итальянского и нескольких других культурных видов. Так по пригоревшей корке удалось установить, какое зерно варили в одном конкретном горшке, а по веществам, впитавшимся в глину, — выяснить, что другой вид проса широко использовали в поселениях у стены.

Вместе с этим, археологи нашли и жиры по составу характерные для молочных продуктов. То есть, люди готовили пшенную кашу на молоке. Тем не менее, этот вывод пока нельзя назвать точным.

Дело в том, что в одном горшке за годы могли сварить множество разных блюд, и в его стенках оставались следы каждого. На состав молочного жира мог влиять даже корм животных.

Остается неясным, откуда жители этого региона брали крупу, тем более итальянское просо. Поскольку, на обеих линиях укреплений археологи нашли железные детали колес, ученые допускают, что припасы к стене подвозили на повозках.

В укреплении также обнаружили железный наконечник плуга, а на северной линии при промывке грунта нашли целые и расколотые зерна проса. То есть, зерно могло попасть в поселение уже очищенным. При этом, следов обработки урожая на месте слишком мало, чтобы установить, где находились поля.

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Андрей Серегин 223 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.