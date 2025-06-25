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Радиация снизила шансы на болезнь Альцгеймера
Внимательное изучение частоты основной причины приобретенного слабоумия у переболевших раком показало, что они реже страдают от этого заболевания. Вероятная причина — в воздействии радиации, с помощью которой врачи боролись с опухолями.
Ученые из Южной Кореи провели когортное исследование 70,7 тысячи женщин, вылечившихся от рака груди, и сравнили частоту болезни Альцгеймера у них с втрое большей когортой людей того же пола и возраста. Результаты опубликовали в JAMA Network Open.
Работа охватила людей, проходивших хирургическое лечение от рака груди между 2010 и 2016 годами. Медианное время их отслеживания после этого составило 7,3 года (то есть половину отслеживали дольше, половина — меньше этого времени). Никого из группы не наблюдали менее 5,7 года или более 11 лет. Средний возраст людей в группе составил 53,1 года.
Частота болезни Альцгеймера среди них оказалась лишь 2,45 случая на 1000 человеко-лет. Это на восемь процентов реже, чем среди обычных людей того же пола и возраста в Корее. Среди тех, кто старше 65 лет, наблюдалась та же картина. Правда, такая пониженная вероятность работала только в первое время после лечения рака груди — четче всего была видна через 6 месяцев после излечения, а затем разница начинала сокращаться. Через пять лет после лечения она сводилась к едва различимому одному проценту снижения риска. Это означает, что причина падения — не в особенностях здоровья переживших рак, а именно в краткосрочно действующих факторах, по времени совпадающих с лечением.
Исследователи попытались выяснить, какие конкретно факторы лечения показали статистическую связь с падением частоты болезни Альцгеймера. Среди них рассматривали как саму хирургическую операцию по удалению опухоли, так и химиотерапию и лучевую (радиационную) терапию. Установить такую связь удалось только в случае химиотерапии (вероятность болезни Альцгеймера падала на 17 процентов) и для тех, кого облучали радиацией для борьбы с раком (снижение на 23 процента). Показатель был выше среднего по группе, поскольку далеко не все пациенты проходили такое лечение.
Исследователи констатировали, что до их работы частыми были предположения о том, что после радиотерапии когнитивные возможности облученных, напротив, будут убывать. Они кратко остановились на причинах такого действия радиации. Ученые отметили, что при лечении рака груди применяется высокая локальная доза (50 грей), из которых 0,2 грея непредумышленно «достаются» мозгу. Одно исследование 2023 года затрагивало эффект умеренной дозы радиации (0,5 грей) на мозг людей с болезнью Альцгеймера. У 20 процентов облученных отмечали улучшение статуса, у остальных существенных изменений за полгода наблюдений не выявили.
Авторы работы не затронули вопрос о механизмах воздействия радиации на риски болезни Альцгеймера в деталях. Ранее Naked Science писал, что по современным представлениям эту болезнь могут запускать инфекции разных типов, при которых вирусы (например, гриппа, вирус ветряной оспы, вызывающий опоясывающий лишай и так далее) попадают в головной мозг. Радиационное излучение умеренной силы может активировать иммунные процессы, тем самым снижая вероятность такого воздействия на мозг.
Вообще же длительное действие умеренных (но не высоких) доз радиации уже показывало серьезное позитивное влияние на иммунитет людей. В 1980-х годах на Тайване кобальт-60 из источника излучения для радиационной терапии случайно попали в арматуру многоэтажных домов, где жили около десяти тысяч человек. В 2007 году ученые обнаружили, что вероятность умереть от рака среди этих людей оказалась многократно ниже, чем среди тайваньцев в целом. Вероятность гибели от этой болезни прямо связана с эффективностью работы иммунитета. Многолетняя активация его умеренными дозами радиации может объяснять наблюдавшийся эффект (гипотеза радиационного гормезиса).
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