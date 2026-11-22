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В каких напитках содержится больше кофеина

Ученые в последние годы реабилитировали кофеин. Все чаще его употребление связывают с пользой для здоровья. Правда, злоупотреблять им также не стоит. Понять, сколько кофеина в среднем содержится в напитках, поможет инфографика.

© Babak Sheikh, MD

Современные исследования все чаще говорят, что кофеин полезен для здоровья. Например, ежедневное употребление кофе связывают со снижением риска деменции. Также работы ученых показывали, что кофеин потенциально может облегчить тревогу и депрессию. Снизил кофе и риск аритмии.

Однако речь идет об умеренном употреблении. По данным Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, потребление до 400 миллиграммов кофеина в день, как правило, не связано с негативными последствиями для здоровья большинства взрослых людей. Однако эта норма не распространяется на детей, подростков и беременных женщин. Согласно рекомендациям Американской коллегии акушеров и гинекологов, во время беременности можно употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в день.

Так сколько же кофеина содержится в популярных напитках? Лидером по содержанию кофеина стал заваренный кофе. Обычно под brewed coffee подразумевают кофе, заваренный капельным методом, например фильтр-кофе или кофе из капельной кофеварки. В 16 унциях (около 473 миллилитров) заваренного кофе в среднем содержится 192 миллиграмма кофеина. Это около 48% от дневного максимума.

В такой же порции энергетика содержится около 144 миллиграмма кофеина или 36%. Чашка заваренного кофе объемом восемь унций (237 миллилитров) заняла третье место с 96 миллиграммами кофеина.

В одной порции эспрессо (одна унция или 29,6 миллилитра) содержится 64 миллиграмма кофеина, а в одной чашке черного горячего чая (восемь унций или 237 миллилитров) — 48 миллиграммов. В бутилированном чае, кстати, кофеина меньше — 45 миллиграммов на 473 миллилитра.

Кофеин есть и в коле: в диетической — 43 миллиграмма, а в обычной — 33 миллиграмма. Речь идет о порции в 12 унций (355 миллилитров). В чашке зеленого чая содержится 29 миллиграммов кофеина. Можно кофеин найти и в горячем шоколаде — семь миллиграммов на чашку. Даже в кофе без кофеина есть кофеин, но в одной чашке лишь два миллиграмма.

Авторы инфографики использовали данные Министерства сельского хозяйства США. При этом речь идет о средних показателях. Фактическое количество кофеина может различаться в зависимости от марки, сорта кофейных зерен и способа приготовления.

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