Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Где в мире сильнее всего ограничивают свободу интернета: сравнительная инфографика 179 стран
Правительства разных стран существенно различаются по степени ограничения доступа к политической информации в интернете. В некоторых государствах действуют масштабные механизмы контроля, определяющие, какие сведения могут получать пользователи.
На инфографике представлены результаты сравнения государственного фильтрования политической информации в 179 странах за 2025 год. Данные взяты из восьмой версии исследования Digital Society Survey (2026), подготовленного в рамках проекта Digital Society Project.
Один из наиболее примечательных результатов заключается в том, что несколько стран получили более низкие оценки, чем Китай (-2,82) и Россия (-2,00). В частности, речь идет об Эфиопии, Алжире, Саудовской Аравии и ОАЭ. Это показывает, насколько реальные результаты рейтинга могут отличаться от распространенных представлений об уровне интернет-ограничений в разных государствах.
На противоположном конце рейтинга находятся страны с наименее жесткой фильтрацией политической информации. Среди них — Бельгия (2,70) и Литва (2,56).
Саудовская Аравия и ОАЭ наглядно демонстрируют разницу между доступностью интернета и свободой в цифровом пространстве. В обеих странах интернетом пользуются 100% населения. Аналогичный показатель отмечается в Бахрейне и Кувейте, а в Катаре он превышает 98%. Однако высокий уровень проникновения интернета вовсе не гарантирует свободу политического самовыражения. Правительства могут обеспечивать широкую доступность сети, одновременно блокируя чувствительные политические материалы, ограничивая доступ к определенным сайтам и наказывая пользователей за критику в интернете.
Организация Freedom House документировала ограничения на распространение политической информации и аресты, связанные с высказываниями в интернете, в разных странах региона. Эти примеры показывают, что широкое распространение интернета вполне может сочетаться с масштабной цензурой.
Азиатский регион демонстрирует особенно заметные различия в уровне интернет-свободы. Китай (-2,82) и Вьетнам (-2,71) применяют масштабную фильтрацию информации, тогда как Япония (1,76) и Южная Корея (1,48) отличаются сравнительно открытой интернет-средой. В странах Юго-Восточной Азии правительства все активнее оказывают давление на интернет-платформы, добиваясь удаления определенного контента.
Европейское законодательство в области защиты конфиденциальности преимущественно регулирует порядок обработки персональных данных, а не ограничивает политическую критику. Благодаря этому строгие нормы защиты частной жизни могут сочетаться с относительно свободным политическим дискурсом. Особенно высокие показатели демонстрируют страны Северной Европы. В их числе Норвегия (2,50), Дания (2,37), Финляндия (2,35) и Швеция (2,19).
США (1,53) получили более высокую оценку, чем Канада (1,07), Франция (1,25) и Германия (0,52). Одним из объяснений американского результата могут быть конституционные гарантии свободы политических высказываний. Впрочем, рассматриваемый показатель не отражает все формы модерации контента интернет-платформами и государственного наблюдения. Пример США также позволяет увидеть важное различие между цензурой и слежкой. По уровню государственного фильтрования политической информации страна демонстрирует относительно высокий результат (1,53), однако по показателю мониторинга социальных сетей государственными структурами ее оценка значительно ниже — -0,11. Это свидетельствует о том, что относительно свободный доступ к политической информации не обязательно означает отсутствие государственного контроля за активностью пользователей в интернете. Эти два показателя характеризуют разные стороны цифровой свободы.
Комментарии
Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.
Радиоактивность — свойство нестабильных атомных ядер спонтанно распадаться с испусканием энергии. Радиоактивные распады делятся на три группы: α-, β- и γ-распады. Считалось, что эти типы распадов происходят только последовательно, но ученые предложили модель одновременного α-β-распада.
Более позднее начало занятий помогает повысить успеваемость и улучшить здоровье студентов с высоким социальным джетлагом, сообщили ученые Тюменского медицинского университета. Они провели исследование с участием первокурсников вуза с разными хронотипами.
Сегодня, 15 ноября 2026 года, люди впервые вернули из космоса вторую ступень космической ракеты. Причем сделали это с первой попытки и весьма гладко. А это значит, что полностью многоразовые ракеты из научной фантастики становятся реальностью: человечество вступает в эру принципиально новых возможностей в космосе. Разбираемся в технических последствиях происходящего — и для планеты в целом, и конкретно для нашей страны.
Ученые пришли к выводу, что так называемая «нога из Милсингтона» некогда принадлежала монументальной конной статуе императора Антонина Пия, установленной на северной границе Римской империи. Специалисты реконструировали внешний вид скульптуры, однако где находятся остальные ее части, остается неизвестным.
Американские исследователи научили иммунную систему видеть ранее скрытые от нее опухолевые антигены. В перспективе это позволит иммунитету больных активнее бороться с раком, в том числе с теми его типами, что особенно сложно поддаются лечению.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Сентября, 2017
Биткойн: что это такое и зачем он нужен?
4 Апреля, 2016
Топ самых дорогих серийных авто
16 Апреля, 2014
10 самых странных спутников Солнечной системы
8 Июня, 2016
Будущее пассажирских самолетов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно