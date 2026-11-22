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Игроки нашли в GTA VI дом конспиролога, который заподозрил, что живет в симуляции
Пять лет назад игроки заметили в баре из GTA: San Andreas фотографию дома с летающей тарелкой над крышей. Теперь они нашли этот дом в GTA VI. В гараже хозяин ведет счет одинаковым прохожим и пытается понять, почему правила его мира не действуют на двух человек.
В ноябре 2021 года поклонники GTA изучали фотографии на стене Lil’ Probe’Inn — бара в переиздании San Andreas, где собраны снимки НЛО. На соседних кадрах они узнали места из GTA V и Red Dead Redemption 2. Светлый дом с гаражом и двумя пальмами опознать не смогли. Уже тогда игроки предположили, что это кадр из будущей GTA VI.
18 ноября 2026 года сообщество GTA Wiki сообщило, что дом нашел игрок под ником Jared. Он помогал составлять карту GTA VI и узнал здание в Белвилле, на юге округа Леонард. Совпали и пристроенный справа гараж, и расположение пальм перед домом.
Журналисты PC Gamer зашли в гараж днем. Под двумя фотографиями на стене хозяин написал «Это один и тот же человек». Одинаковых прохожих он насчитал уже 140. В центре доски красными буквами выведено «Это симуляция».
У автора записок накопились вопросы и к другим обитателям Леониды. Почему соседи не могут попасть в собственные дома, а некоторые прохожие запросто проходят сквозь стены? Куда деваются машины и почему он нигде не встречает детей?
Хозяин пытался покинуть штат. Билет на самолет до Лос-Сантоса ему купить не удалось. На машине за пределы Леониды он тоже не выбрался и стал подумывать о побеге по морю. В гараже остались рекламные буклеты о лодке.
Отдельный листок посвящен двоим людям с инициалами J и L. По наблюдениям хозяина, ограничения его мира на них не действуют. Игроки увидели в этих буквах намек на Джейсона и Люсию — персонажей, которыми они сами управляют в GTA VI.
Журналисты PC Gamer самого конспиролога в доме не встретили. Когда у Rockstar появилась идея оставить эти записи в гараже дома с фотографии, студия пока не рассказывала.
Комментарии
Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
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Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
Под Новосибирском в наукограде Кольцово создан суперсовременный научный объект – источник синхротронного излучения, который называется Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» или сокращенно ЦКП «СКИФ». Установка реально большая, сложная, перспективная и давно ожидаемая исследовательским сообществом страны, поэтому внимания со стороны СМИ хватает. Желающие могут погуглить и почитать. Многие, кому интересно, что такое «источник синхротронного излучения», так и делают, читают и оставляют комментарии (куда же без них!). В этой статье на Naked Science директор ЦКП «СКИФ» академик РАН Евгений Левичев попытался ответить на волнующие читателей вопросы и рассказать, что такое СКИФ, и зачем мы его построили.
На южном полюсе Луны есть впадина диаметром более двух тысяч километров — крупнейший бесспорный след падения небесного тела в Солнечной системе. Недавно китайский автомат впервые в истории доставил оттуда пробу грунта. Теперь китайские ученые на ее основе разобрались в формировании этого ударного бассейна.
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