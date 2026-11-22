Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Игроки нашли в GTA VI дом конспиролога, который заподозрил, что живет в симуляции

Пять лет назад игроки заметили в баре из GTA: San Andreas фотографию дома с летающей тарелкой над крышей. Теперь они нашли этот дом в GTA VI. В гараже хозяин ведет счет одинаковым прохожим и пытается понять, почему правила его мира не действуют на двух человек.

Дом в Белвилле, каким его видит игрок в GTA VI / © Rockstar Games, скриншот Numerama на Xbox

В ноябре 2021 года поклонники GTA изучали фотографии на стене Lil’ Probe’Inn — бара в переиздании San Andreas, где собраны снимки НЛО. На соседних кадрах они узнали места из GTA V и Red Dead Redemption 2. Светлый дом с гаражом и двумя пальмами опознать не смогли. Уже тогда игроки предположили, что это кадр из будущей GTA VI.

18 ноября 2026 года сообщество GTA Wiki сообщило, что дом нашел игрок под ником Jared. Он помогал составлять карту GTA VI и узнал здание в Белвилле, на юге округа Леонард. Совпали и пристроенный справа гараж, и расположение пальм перед домом.

Фотография из бара Lil’ Probe’Inn в переиздании GTA: San Andreas. Летающая тарелка видна в левом верхнем углу / © Rockstar Games, источник — Numerama

Журналисты PC Gamer зашли в гараж днем. Под двумя фотографиями на стене хозяин написал «Это один и тот же человек». Одинаковых прохожих он насчитал уже 140. В центре доски красными буквами выведено «Это симуляция».

Доска в гараже. Слева на стене висит записка с вопросом «Куда делись все дети?» / © Rockstar Games, скриншот PC Gamer

У автора записок накопились вопросы и к другим обитателям Леониды. Почему соседи не могут попасть в собственные дома, а некоторые прохожие запросто проходят сквозь стены? Куда деваются машины и почему он нигде не встречает детей?

Хозяин пытался покинуть штат. Билет на самолет до Лос-Сантоса ему купить не удалось. На машине за пределы Леониды он тоже не выбрался и стал подумывать о побеге по морю. В гараже остались рекламные буклеты о лодке.

Отдельный листок посвящен двоим людям с инициалами J и L. По наблюдениям хозяина, ограничения его мира на них не действуют. Игроки увидели в этих буквах намек на Джейсона и Люсию — персонажей, которыми они сами управляют в GTA VI.

Журналисты PC Gamer самого конспиролога в доме не встретили. Когда у Rockstar появилась идея оставить эти записи в гараже дома с фотографии, студия пока не рассказывала.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.