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Анализ земной атмосферы указал на крупный неизвестный источник углекислого газа

❋ 4.1

Спутники показывают, что за последние 45 лет земная растительность испытала быстрый рост, известный как глобальное озеленение. Но попытка ученых оценить динамику газов в земной атмосфере утверждает обратное: над земной сушей поглощение углекислого газа не растет. Что в общем-то несовместимо с фактом глобального озеленения. Либо спутники, либо анализ газов вводят нас в заблуждение — или же где-то на земной суше есть очень крупный неучтенный источник CO2.

Климат
# глобальное озеленение
# Глобальное потепление
# климат
# углекислый газ
Хорошо известно, что суша может не только поглощать СО2, но и выделять его, например, при высыхании болот или таянии вечной мерзлоты. Проблема в том, что пока приток углекислого газа из этих источников фиксируется в объеме куда меньшем, чем было был логично в свете данных новой работы
Хорошо известно, что суша может не только поглощать СО2, но и выделять его, например, при высыхании болот или таянии вечной мерзлоты. Проблема в том, что пока приток углекислого газа из этих источников фиксируется в объеме куда меньшем, чем было был логично в свете данных новой работы / © Dean Fikar, Moment

Человечество выбрасывает в воздух более 35 миллиардов тонн углекислого газа. В то же время, по измерениям содержания углекислого газа в воздухе известно, что примерно половина выбросов куда-то девается.

Ученые стараются отслеживать этот процесс, потому что если поглощение сократится, климатические события резко ускорятся. Вот только отслеживание это крайне проблематично: над сушей содержание углекислого газа резко колеблется, потому что в вегетационный сезон растения его поглощают, а в холодный — нет. Постоянные колебания добавляет и ветровой перенос из других зон.

Авторы новой работы, которую опубликовали в Science, попробовали иной подход в учете поглощения СО2 разными природными источниками. Они попытались измерить, насколько увеличение концентрации углекислого газа над теми или иными точками мира сопровождается изменениями концентрации О2 там же.

При сжигании ископаемого топлива выбросы СО2 идут параллельно с уменьшением количества О2 в воздухе. Это не влияет на его пригодность для дыхания, поскольку кислорода в атмосфере на несколько порядков больше, чем углекислого газа. Но зато позволяет отличить этот процесс от других изменений концентрации СО2 в воздухе. Например, растения, поглощая углекислый газ, одновременно повышают местную концентрацию кислорода, который получают из СО2. А вот океан, напротив, при поглощении углекислого газа (тот растворяется в морской воде) не выделяет кислород.

Полученные таким образом данные показали необычную картину: поглощение СО2 океаном не просто больше, чем сушей, но еще и сравнительно быстро растет. Над сушей картина обратная: поглощение не растет. Чем это объясняется — авторы достоверно не знают.

Но фактически вариантов всего два. Либо земные растения не начали активнее потреблять СО2, либо что-то еще в природе активно выбрасывает этот газ над сушей, но наука этот процесс пока не заметила. Второе выглядит маловероятным: в последние десятилетия ученые активно мониторят все природные процессы с выделением этого газа и все они на порядки слабее выбросов человеческой энергетики.

Перемешивание атмосферного воздуха и морской воды в зонах волнения дополнительно ускоряет растворение углекислого газа из воздуха в морской воде. Вслед за этим часть воды опускается на глубину, а оттуда поднимается новая, еще не насыщенная СО2. Учитывая огромный объем океана, этот процесс поглощения может идти очень долго
Перемешивание атмосферного воздуха и морской воды в зонах волнения дополнительно ускоряет растворение углекислого газа из воздуха в морской воде. Вслед за этим часть воды опускается на глубину, а оттуда поднимается новая, еще не насыщенная СО2. Учитывая огромный объем океана, этот процесс поглощения может идти очень долго / © Crystal Mirallegro/Unsplash, CC BY

Впрочем, первый вариант еще сомнительнее. На спутниковых снимках с 1980-х зеленый покров планеты активно разрастается. По текущим оценкам, ежегодно прирастающая биомасса растений сейчас на десятки процентов выше, чем в начале 1980-х (и процесс ускорения глобального фотосинтеза из-за антропогенных выбросов не замедляется). Растения строят свою биомассу в основном из СО2, то есть сегодня они потребляют его на десятки процентов быстрее, чем тогда. Выходит, верен все же второй вариант, но что это за неизвестный источник углекислого газа на суше — непонятно.

Трудно исключать и ошибку в расчетах авторов работы. Дело в том, что их модель очень сильно зависит от того, насколько точно исследователи понимают динамику поглощения СО2 океаном. Если это поглощение идет несколько не так, как они рассчитали, модель покажет неверный результат.

Пока же авторы традиционно для научных статей на эту тему бьют тревогу: поглощение углекислого газа океаном не может ускоряться вечно. Рано или поздно, но в ближайшие десятилетия должен наступить момент, когда способность морей растворять в воде СО2 упадет. В этот момент потепление должно испытать серьезное ускорение.

Как уже отмечал Naked Science, в действительности вопрос о пагубности глобального потепления довольно спорен. Об этом говорил еще советский климатолог, первым заявивший о неизбежности глобального потепления еще до того, как его зафиксировали приборы. Он предсказал, что антропогенные выбросы СО2 и вызванное ими потепление приведут к ускоренному развитию растительности по всей Земле, что с 1980-х подтверждают и спутниковые снимки. А вот опасения об опустынивании планеты, напротив, не оправдались.

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Климат
# глобальное озеленение
# Глобальное потепление
# климат
# углекислый газ
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