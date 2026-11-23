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Два аппарата NASA на Марсе приостановили научную работу из-за технических неисправностей
Марсоход Perseverance и орбитальный аппарат Mars Odyssey приостановили выполнение научных задач из-за неполадок оборудования.
У Perseverance возникли проблемы с антенной системой, а у давно работающего на орбите Марса аппарата Odyssey — с одним из маховиков-гироскопов, используемых для ориентации в пространстве. NASA рассчитывает, что оба аппарата смогут вернуться к научной деятельности до конца ноября.
Марсоход Perseverance совершил посадку в кратере Езеро в феврале 2021 года. Его основными задачами стали оценка потенциальной обитаемости этой местности в далеком прошлом и сбор десятков образцов грунта и горных пород для последующей доставки на Землю. С этими задачами аппарат справился и добился ряда других важных результатов. Команда Perseverance установила, что миллиарды лет назад в кратере Езеро находилось озеро, условия в котором потенциально могли быть пригодны для существования жизни. Кроме того, марсоход обнаружил в марсианских породах множество сложных органических соединений. Некоторые из них, возможно, могут указывать на существование жизни в прошлом. Впрочем, ученые подчеркивают, что для полноценной проверки этой гипотезы, вероятно, потребуется доставить собранные Perseverance образцы на Землю и изучить их в лабораториях.
Помимо научных открытий, Perseverance недавно установил новый рекорд дальности передвижения по поверхности другого небесного тела, превзойдя достижение своего меньшего предшественника — марсохода Opportunity. Прежний рекорд составлял 45,16 километра. Perseverance преодолел эту отметку 11 октября. Однако всего 19 дней спустя специалисты миссии заметили неполадку. Основной радиопередатчик аппарата, работающий в UHF-диапазоне и используемый для отправки данных на Землю через спутники-ретрансляторы на марсианской орбите, перестал передавать обычные контрольные сигналы на бортовой компьютер.
Марсоход самостоятельно обнаружил неисправность и отреагировал в соответствии с заложенной программой. Шестиколесный аппарат переключился на резервный UHF-передатчик и перешел в безопасный режим, отключив все системы, не являющиеся необходимыми для поддержания его работоспособности.
Специалистам удалось вывести Perseverance из безопасного режима, однако вскоре обнаружилась еще одна проблема: резервный радиопередатчик работал примерно на половине ожидаемой выходной мощности. После этого команда управления марсоходом прекратила использовать и резервный передатчик. Теперь аппарат поддерживает связь с Землей напрямую, без помощи орбитальных ретрансляторов, отправляя сигналы на антенны сети дальней космической связи NASA (Deep Space Network) посредством собственной высоконаправленной антенны с высоким коэффициентом усиления. Такой способ связи обеспечивает более низкую скорость передачи данных. Поэтому специалисты решили в первую очередь сосредоточиться на получении диагностической информации. В результате научные исследования Perseverance, включая наблюдения с помощью различных камер, временно приостановлены.
Эта неисправность может разочаровать многочисленных поклонников марсохода. Некоторые из них уже обратили внимание, что на официальном сайте миссии не появлялись новые необработанные снимки с 7 ноября. Однако в NASA призывают не беспокоиться.
«Марсоход находится в стабильном состоянии и поддерживает связь с командой. Мы надеемся, что до конца ноября он сможет вернуться к научной работе. По мере устранения неисправности NASA будет публиковать дополнительную информацию», — говорится в сообщении агентства.
Проблема орбитального аппарата Mars Odyssey может оказаться более серьезной. Зонд, прибывший к Красной планете в октябре 2001 года, недавно потерял возможность использовать один из своих маховиков-гироскопов. Всего на аппарате установлены четыре таких устройства, которые помогают поддерживать необходимую ориентацию в пространстве. Для нормальной работы системы требуется не менее трех исправных маховиков. При этом один из них Odyssey уже потерял в 2013 году.
Новая неисправность возникла 4 ноября, когда аппарат перешел в безопасный режим. Он оставался в таком состоянии до 6 ноября, пока специалисты миссии диагностировали проблему и пытались устранить ее. Определенного прогресса добиться удалось: в какой-то момент неисправный маховик удалось заставить вращаться по команде с Земли.
«В настоящее время проводятся дополнительные испытания, чтобы определить, можно ли восстановить работоспособность маховика», — сообщили представители NASA.
Хотя Odyssey уже около двух недель не находится в безопасном режиме, он пока не возобновил ни научные наблюдения, ни работу в качестве спутника-ретранслятора. Последняя функция имеет особое значение: на протяжении многих лет аппарат помогал марсоходам и другим исследовательским станциям на поверхности Марса передавать данные на Землю.
Если восстановить маховик не удастся, срок дальнейшей эксплуатации Odyssey окажется ограниченным. Специалистам придется поддерживать ориентацию аппарата исключительно с помощью двигателей ориентации. По оценкам NASA, оставшегося запаса гидразинового топлива хватит для этого лишь на один-два месяца.
Впрочем, независимо от исхода нынешних испытаний миссию Odyssey уже можно считать исключительно успешной. Аппарат работает на орбите Марса дольше любого другого космического аппарата и внёс значительный вклад в изучение Красной планеты.
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