Первое впечатление о человеке складывается за считаные минуты, хотя некоторые особенности характера могут остаться незамеченными при личном знакомстве. Психологи проверили, какие черты помогают участникам коротких свиданий заинтересовать потенциальных партнеров, получить согласие на новую встречу и что скрывается за этим на самом деле.

Психопатические и садистические черты обычно связывают с антагонистичным поведением: манипулятивностью, эмоциональной черствостью, импульсивностью или склонностью получать удовольствие от чужих страданий. Предыдущие исследования давали противоречивые результаты о том, насколько такие особенности помогают или мешают знакомиться. Чтобы разобраться в этом, психологи из Университета Алабамы (США) провели эксперимент в формате быстрых свиданий.

В нем участвовали 129 студентов: 68 мужчин и 61 женщина. До встреч они заполнили опросники, оценивающие выраженность психопатических и садистических черт личности. Затем испытуемые посетили восемь мероприятий, на которых состоялось 561 трехминутное свидание. В среднем каждый участник познакомился с 8,7 человека.

После каждой встречи добровольцы оценивали собеседника по физической привлекательности, интеллекту, чувству юмора, амбициозности и доброте, а также по пяти основным личностным характеристикам. Помимо этого, они указывали, с кем хотели бы увидеться еще раз. Результаты опубликовали в издании Journal of Research in Personality.

Как показал анализ, более высокие показатели психопатии и садизма связаны с большим интересом со стороны потенциальных партнеров. Участники с низкими показателями этих черт получали согласие на второе свидание примерно в 42-43% случаев, а с высокими — почти в 54%. Для мероприятия с восемью встречами это означало примерно одно дополнительное приглашение.

Причина оказалась не в том, что окружающим нравились жестокость или недоброжелательность. Связь между выраженностью этих черт и интересом к повторной встрече объяснили качествами, связанными с уверенностью и способностью производить впечатление. В частности, важную роль сыграли физическая привлекательность и чувство юмора. Причем участников с более выраженными психопатическими и садистическими чертами личности не оценивали как менее добрых или уступчивых.

Авторы исследования также проанализировали отдельные компоненты психопатии: межличностную манипулятивность, эмоциональную черствость, нестабильный образ жизни и антисоциальное поведение. Положительную связь с интересом к повторному свиданию выявили не только для психопатии в целом, но и для нескольких ее составляющих. Так, нестабильный образ жизни помогал участникам казаться привлекательнее, забавнее и общительнее. Эмоциональная черствость была связана с более высокой оценкой чувства юмора, а у мужчин — с меньшим уровнем тревожности.

Психологи не указали, пытались ли участники намеренно скрывать антагонистичные стороны своего характера. Они также подчеркнули, что эксперимент проводили среди студентов без клинических диагнозов, а сами знакомства продолжались всего три минуты. Поэтому результаты исследования показали особенности первого впечатления, но по ним нельзя судить об успехе таких людей в длительных отношениях.

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