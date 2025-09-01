Уведомления
Экспериментальное лечение полностью избавило от рака собаку, которая должна была прожить несколько месяцев
В начале 2023 года у самки золотистого ретривера по кличке Лола диагностировали меланому в полости рта — редкую и агрессивную форму рака, которая уже распространилась на легкие. По прогнозам ветеринаров, собаке оставалось жить несколько месяцев. Однако хозяева Лолы не сдались и продолжили бороться за жизнь любимицы вместе с врачами онкоцентра ветеринарной клиники при Калифорнийском университете в Дейвисе (США). Благодаря их экспериментальному лечению все следы рака примерно через полгода исчезли. Собака продолжает жить и в октябре 2025-го отметит свое 11-летие.
Лола вместе с девятью другими псами стала участницей клинических испытаний под названием «Внутривенное введение доксорубицина и ингаляционная иммунотерапия интерлейкином-15 (IL-15) при лечении метастазов в легких».
В серии предыдущих исследований ингаляционных противораковых препаратов ветеринары получили обнадеживающие результаты. Ученые решили проверить, как сработает лечение, если предварить его химиотерапией доксорубицином. К испытаниям привлекли 10 четвероногих пациентов с метастатической меланомой или остеосаркомой, у которых злокачественные очаги распространились в легкие и достигли размеров более одного сантиметра.
В случае с Лолой лечение поначалу казалось неэффективным. Собака плохо перенесла однократный сеанс химиотерапии, а рентгеновские снимки после первых двух недель ингаляций IL-15 выявили активизацию роста опухолей. В результате она выбыла из эксперимента: владельцы перевели питомца на паллиативную лучевую терапию.
В мае и июне 2023 года Лола прошла шесть сеансов облучения. Хотя по их завершении врачи обнаружили, что в ротовой полости новообразование регрессировало, в легких злокачественные очаги продолжали расти. Хозяева Лолы уже готовились к худшему, но собака прожила все лето, а в сентябре ей назначили еще одно рентгеновское обследование. К удивлению и радости ветеринаров с владельцами все опухоли полностью исчезли.
Специалисты посчитали произошедшее примером так называемой псевдопрогрессии опухолей.
«У людей иммунотерапия иногда приводит к воспалению опухолей. В результате они увеличиваются, прежде чем начать уменьшаться. Похоже, именно это случилось с Лолой», — пояснил Роберт Ребхун (Robert Rebhun), один из авторов исследования и директор ветцентра, где проходили клинические испытания. Программа уже завершилась, и теперь ветеринары готовят материалы к публикации.
Что касается Лолы, то собаку продолжают регулярно обследовать, параллельно изучая ее чудесное исцеление. В репортаже CBS News о недавнем чекапе Лолы, пройденном в августе, врачи рассказали, что снимки остаются чистыми и рецидива рака нет.
Медики стараются выяснить, чем Лола отличалась от других участников эксперимента и что обеспечило ее положительную реакцию на лечение. Если в этом получится разобраться, ветеринары будут заранее понимать, с какими пациентами метод сработает, либо смогут скорректировать его, чтобы сделать эффективнее.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Всего одна доза психоактивного вещества из галлюциногенных грибов способна «перепрошить» мозг. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они выяснили, что псилоцибин целенаправленно изменяет работу мозговых сетей, ответственных за навязчивые негативные мысли. Это открытие объясняет терапевтический эффект вещества при тяжелых психических расстройствах.
По соотношению некоторых химических элементов ученые попытались вычислить, сколько воды и вообще летучих веществ могла накопить наша планета во время своего формирования. Выяснилось, что первозданная Земля должна была быть «сухой». Самое интересное, что кометы, согласно расчетам, не могли обогатить ее океанами. Вместо этого лучше всего современное состояние Земли объяснила другая смелая версия: о том, что большая часть нашей воды — с другой планеты.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
