Экспериментальное лечение полностью избавило от рака собаку, которая должна была прожить несколько месяцев

В начале 2023 года у самки золотистого ретривера по кличке Лола диагностировали меланому в полости рта — редкую и агрессивную форму рака, которая уже распространилась на легкие. По прогнозам ветеринаров, собаке оставалось жить несколько месяцев. Однако хозяева Лолы не сдались и продолжили бороться за жизнь любимицы вместе с врачами онкоцентра ветеринарной клиники при Калифорнийском университете в Дейвисе (США). Благодаря их экспериментальному лечению все следы рака примерно через полгода исчезли. Собака продолжает жить и в октябре 2025-го отметит свое 11-летие.

Лола вместе с девятью другими псами стала участницей клинических испытаний под названием «Внутривенное введение доксорубицина и ингаляционная иммунотерапия интерлейкином-15 (IL-15) при лечении метастазов в легких».

В серии предыдущих исследований ингаляционных противораковых препаратов ветеринары получили обнадеживающие результаты. Ученые решили проверить, как сработает лечение, если предварить его химиотерапией доксорубицином. К испытаниям привлекли 10 четвероногих пациентов с метастатической меланомой или остеосаркомой, у которых злокачественные очаги распространились в легкие и достигли размеров более одного сантиметра.

В случае с Лолой лечение поначалу казалось неэффективным. Собака плохо перенесла однократный сеанс химиотерапии, а рентгеновские снимки после первых двух недель ингаляций IL-15 выявили активизацию роста опухолей. В результате она выбыла из эксперимента: владельцы перевели питомца на паллиативную лучевую терапию.

Лола во время ингаляции IL-15 / © Allison Roth, UC Davis

В мае и июне 2023 года Лола прошла шесть сеансов облучения. Хотя по их завершении врачи обнаружили, что в ротовой полости новообразование регрессировало, в легких злокачественные очаги продолжали расти. Хозяева Лолы уже готовились к худшему, но собака прожила все лето, а в сентябре ей назначили еще одно рентгеновское обследование. К удивлению и радости ветеринаров с владельцами все опухоли полностью исчезли.

Специалисты посчитали произошедшее примером так называемой псевдопрогрессии опухолей.

«У людей иммунотерапия иногда приводит к воспалению опухолей. В результате они увеличиваются, прежде чем начать уменьшаться. Похоже, именно это случилось с Лолой», — пояснил Роберт Ребхун (Robert Rebhun), один из авторов исследования и директор ветцентра, где проходили клинические испытания. Программа уже завершилась, и теперь ветеринары готовят материалы к публикации.

Что касается Лолы, то собаку продолжают регулярно обследовать, параллельно изучая ее чудесное исцеление. В репортаже CBS News о недавнем чекапе Лолы, пройденном в августе, врачи рассказали, что снимки остаются чистыми и рецидива рака нет.

Медики стараются выяснить, чем Лола отличалась от других участников эксперимента и что обеспечило ее положительную реакцию на лечение. Если в этом получится разобраться, ветеринары будут заранее понимать, с какими пациентами метод сработает, либо смогут скорректировать его, чтобы сделать эффективнее.

Юлия Трепалина 796 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.