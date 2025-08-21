  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 августа, 16:12
Елена Андреева
2

Облучение заряженными ионами остановило рост раковой опухоли

❋ 4.3

Международная группа исследователей применила новый метод лечения остеосаркомы. Он основан на облучении пучками заряженных ионов, которые еще более высокоточно попадают в пораженную раком область, не затрагивая соседние органы.

Медицина
# заряженные частицы
# онкозаболевания
# Радиоактивные изотопы
# терапия рака
# физика
Эксперимент на мышах показал, что лечение остеосаркомы заряженными ионами осуществима, безопасна и эффективна / © Daria Boscolo et al.

Ядерная физика на службе у онкологов уже не одно десятилетие — лучевую терапию применяют и совершенствуют уже более 100 лет. С появлением ионной и протонной терапии удары по злокачественным новообразованиям стали более высокоточными благодаря воздействию пучков ускоренных частиц на ДНК больных клеток, что приводит к их разрушению. Применение высокой энергии дает возможность облучать малейшие очаги патологии и не затрагивать области, близкие к радиочувствительным органам.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Physics, отметили, что корпускулярная терапия, или терапия заряженными частицами, при биологических преимуществах перед традиционным использованием рентгеновских лучей имеет недостаток. Ионный или протонный пучок, в отличие от фотонного, при доставке дозы облучения останавливается в определенной точке в тканях, где и высвобождает энергию, не выходя за пределы опухоли. Это называется пиком Брэгга. Но в процессе «пробега» пучок может немного расходиться, и этот разброс энергии бывает сложно контролировать.

Ученые из Германии и Италии провели эксперимент, используя для терапии вместо стабильных пучков пучки радиоактивных ионов углерода-11. Они лучше поддаются позитронно-эмиссионной томографии, уменьшают сдвиг между пиками активности энергии и дозы, а также снижают размытость изображения при уничтожении зараженных клеток с помощью короткоживущих изотопов. Сужение области опухолевой «цели» минимизирует воздействие на окружающие здоровые ткани.

Исследователи имплантировали в шею 11—12-недельным самкам лабораторных мышей модели трансплантата остеосаркомы — очень радиорезистентной, а потому идеально подходящей для лечения ускоренными ионами, опухоли. Животных распределили на пять групп: получивших в области шеи дозу облучения в 20 грей (17 животных, за которыми наблюдали в течение шести месяцев после терапии); получивших дозу в 20 и пять грей (восемь и семь животных соответственно, наблюдение — в течение четырех недель); ложнооблученных с опухолью (27 животных, наблюдение — в течение четырех недель); без опухоли (восемь животных, наблюдение — в течение шести месяцев).

Опухоль располагалась так близко к спинному мозгу, что отклонения даже на несколько миллиметров в диапазоне пучка могли привести к непреднамеренному распределению дозы в позвоночнике и радиационно-индуцированной миелопатии — повреждению спинного мозга.

Ученые достигли полного контроля роста опухоли при максимальной дозе 20 грей, избежав при этом паралича. Кроме того, терапия задержала разрастание остеосаркомы при облучении в пять грей с признаками рецидива через две недели. Таким образом, терапия оказалась осуществима, безопасна и эффективна, что открывает перспективы для клинического применения заряженных ионных пучков.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Елена Авдеева
77 статей
Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.
Показать больше
Медицина
# заряженные частицы
# онкозаболевания
# Радиоактивные изотопы
# терапия рака
# физика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
21 Авг
Бесплатно
Гиганты неба
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Эволюция технологий искусственного интеллекта: от генеративных моделей к интерактивным системам
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
22 Авг
800
Сохранить для потомков: здание Политехнического музея в годы войны
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Пейзажная астрофотография как хобби
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Государственный флаг на службе России
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Феномен личности: становление идеи в западноевропейской истории
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
22 Авг
500
Горбатые киты — гиганты, которые приходят на помощь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Авг
900
Мифологические растения и их прототипы
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
23 Авг
500
Музей и время
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
19 августа, 12:09
Елена Авдеева

Колония микробов помогла получить шоколад высшей пробы

Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.

Химия
# бактерии
# биотехнологии
# какао
# микроорганизмы
# ферментация
20 августа, 21:01
Юлия Трепалина

Лжевампиры оказались удивительно общительны и ласковы с сородичами

Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.

Биология
# вампиры
# летучие мыши
# поведение животных
# рукокрылые
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
19 августа, 15:54
Елена Авдеева

Биологи выяснили, почему буревестники справляют нужду только в полете

К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.

Биология
# гуано
# дефекация
# морские птицы
# Тихий океан
# экосистемы
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Облучение заряженными ионами остановило рост раковой опухоли

    21 августа, 16:12

  2. Новый российский материал заменит токсичный кадмий в экранах мониторов

    21 августа, 14:56

  3. В спорах о политике в Сети наиболее активны оказались люди с чертами психопатов и недостатком ума

    21 августа, 14:41

  4. Деловые связи помогли женщинам-предпринимателям преодолеть гендерные барьеры

    21 августа, 13:30
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Александр Быков
13 минут назад
Не понимаю, как пар может уничтожить клетки тканей? Он может их разогреть, обжечь, сварить, но никак не уничтожить. Похоже на какой то лохотрон.

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

Мария Гукова
28 минут назад
Разве человек отпустит рыбу ,которую поймал? Люди это хищники! Поймал и убил.

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Ваван Смирнов
38 минут назад
Леонид, оскорбить человека легко не имея интеллекта и мозгов ! Судя по всему у ТЕБЯ одна прямая извилина и та в жопе ! Не люблю хамить , но женщину

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Sam Dowson
56 минут назад
Интересный вывод... Сделаем так: https://doi.org/10.29188/2222-8543-2020-13-4-66-74 Журнал Экспериментальная и клиническая урология, №4, 2020, стр. 66-75. "Патогенетическая

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

Иван Колупаев
1 час назад
Leonid, большевики передали Украине русскоязычные регионы (ага, те самые) чтобы укры поменьше плакали и голосовали в советах своих депутатов как надо.

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Иван Колупаев
1 час назад
От качественных мультиков неважно в каком жанре вполне может быть польза. И даже от клишированного низкопробного трешака может если чел не видит

Аниме студии «Гибли» и видеоигра дали молодым людям ощущение счастья и удовлетворенности жизнью

Артём Слащёв
1 час назад
Подтверждаю пользу аниме. А вот с играми не всё так однозначно - крайне скверно чувствовал себя несколько лет назад. Случайно начал играть в

Аниме студии «Гибли» и видеоигра дали молодым людям ощущение счастья и удовлетворенности жизнью

No Fate
1 час назад
Оля, людям надо изучить, узнать, понять, чтобы Оля Серышева и её родные и близкие могли бы (при желании) улучшить качество своей жизни и не

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Иван Колупаев
1 час назад
Давид, ну надо же до сих пор полно людей что верят рекламе 🙄 А там случайно не было надписи мелким шрифтом что повторять такое в домашних условиях

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Aleksandr Akimov
2 часа назад
Это знак ,боги с нами

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

CC CC
3 часа назад
Шерзат, у неё наверное и яйца золотые 😅

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Эдельвейс
3 часа назад
Оля, совершенно верно вы все говорите. Нигде в англоязычных источниках, к сожалению, не указано, что ее отпустили. Бедная акула, такая необычная, и

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Александр Березин
3 часа назад
Sam, вы дали ссылку на обзор литературы, мнение которого не совпадает с мнением большинства западных ученых, а равно и врачей.

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

Александр Березин
3 часа назад
Alexandr, но цифр увеличенных параметров вы привести не можете. А знаете почему? Потому что их не существует -- отчего ссылку на них представить у вас

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Jules Rimet
3 часа назад
Leonid, Вы совершенно правы. И поэтому срочно нужно вернуть Крым Турции (Османам), Западную Усраину Польше, Восточную РИ, США вернуть индейцам, Аляску

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Leonid Shumlyanskyy
3 часа назад
Некоторым долбоебам пора бы уже выучить: украденные вещи, даже если вы ними пользуетесь, все равно принадлежат не вам, а законному владельцу.

Мировые лидеры по госдолгу: у кого самые высокие показатели к ВВП

Alexandr Em
3 часа назад
Так скопировали, что технические характеристики превысили "оригилал" в двое и даже в трое! К. Г. А. М.

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Вячеслав Дьяченко
3 часа назад
Смешно. У америкосов своя, только грязь под ногтями. Остальное придумали иммигранты,да и копировать чужое горазды. Патенты и авторские права,для

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Александр Березин
3 часа назад
Дмитрий, то, что вы называете внешним сходством, в научно-техническом мире называется аэродинамическим обликом. И он играет важнейшую роль в

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Сергей Механик
4 часа назад
Пока не будет понятен весь комплекс онкологических заболеваний (от причин и механизма возникновения раковых клеток до гарантированных способов

Новая комбинация лекарств замедлила рост опухолей без побочных эффектов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно