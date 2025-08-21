Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Облучение заряженными ионами остановило рост раковой опухоли
Международная группа исследователей применила новый метод лечения остеосаркомы. Он основан на облучении пучками заряженных ионов, которые еще более высокоточно попадают в пораженную раком область, не затрагивая соседние органы.
Ядерная физика на службе у онкологов уже не одно десятилетие — лучевую терапию применяют и совершенствуют уже более 100 лет. С появлением ионной и протонной терапии удары по злокачественным новообразованиям стали более высокоточными благодаря воздействию пучков ускоренных частиц на ДНК больных клеток, что приводит к их разрушению. Применение высокой энергии дает возможность облучать малейшие очаги патологии и не затрагивать области, близкие к радиочувствительным органам.
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Physics, отметили, что корпускулярная терапия, или терапия заряженными частицами, при биологических преимуществах перед традиционным использованием рентгеновских лучей имеет недостаток. Ионный или протонный пучок, в отличие от фотонного, при доставке дозы облучения останавливается в определенной точке в тканях, где и высвобождает энергию, не выходя за пределы опухоли. Это называется пиком Брэгга. Но в процессе «пробега» пучок может немного расходиться, и этот разброс энергии бывает сложно контролировать.
Ученые из Германии и Италии провели эксперимент, используя для терапии вместо стабильных пучков пучки радиоактивных ионов углерода-11. Они лучше поддаются позитронно-эмиссионной томографии, уменьшают сдвиг между пиками активности энергии и дозы, а также снижают размытость изображения при уничтожении зараженных клеток с помощью короткоживущих изотопов. Сужение области опухолевой «цели» минимизирует воздействие на окружающие здоровые ткани.
Исследователи имплантировали в шею 11—12-недельным самкам лабораторных мышей модели трансплантата остеосаркомы — очень радиорезистентной, а потому идеально подходящей для лечения ускоренными ионами, опухоли. Животных распределили на пять групп: получивших в области шеи дозу облучения в 20 грей (17 животных, за которыми наблюдали в течение шести месяцев после терапии); получивших дозу в 20 и пять грей (восемь и семь животных соответственно, наблюдение — в течение четырех недель); ложнооблученных с опухолью (27 животных, наблюдение — в течение четырех недель); без опухоли (восемь животных, наблюдение — в течение шести месяцев).
Опухоль располагалась так близко к спинному мозгу, что отклонения даже на несколько миллиметров в диапазоне пучка могли привести к непреднамеренному распределению дозы в позвоночнике и радиационно-индуцированной миелопатии — повреждению спинного мозга.
Ученые достигли полного контроля роста опухоли при максимальной дозе 20 грей, избежав при этом паралича. Кроме того, терапия задержала разрастание остеосаркомы при облучении в пять грей с признаками рецидива через две недели. Таким образом, терапия оказалась осуществима, безопасна и эффективна, что открывает перспективы для клинического применения заряженных ионных пучков.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Биологи несколько месяцев наблюдали за семьей больших листоносов, самыми крупными плотоядными летучими мышами из рода ложных вампиров (Vampyrum). Оказалось, что эти рукокрылые на удивление тесно общаются с членами своей группы, проявляют к ним нечто похожее на нежность и заботу.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Распутин — «жертва России» или… британской разведки?
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
«Ну и кто это заказывал?» Пять открытий в науке, которые были случайными
Пролетая над гнездом Казанки
Мифы и легенды о «пьющей» России
Бактерии-космонавты: вместе к далеким планетам
Топ-7 самых больших боевых кораблей в мире
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии