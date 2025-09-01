  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 сентября, 13:14
Игорь Байдов
49

Мамонты из Мексики оказались носителями особой родословной

❋ 4.2

Строительство международного аэропорта в столице Мексики обернулось научной сенсацией: на месте работ ученые обнаружили большое кладбище мамонтов. Изначально казалось, что они относятся к хорошо известному виду, который считался основным на территории Северной и Центральной Америки. Однако анализ митохондриальной ДНК шерстистых гигантов показал, что мексиканские мамонты имели собственную ветвь, отличавшуюся от других североамериканских линий.

Палеонтология
# мамонты
# Мексика
# последние мамонты
# шерстистые мамонты
мамонт
В 2019 году в Мехико началось масштабное строительство Международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса. Во время работ обнажилось дно древнего озера Сальтокан, а вместе с ним кости доисторических животных. Палеонтологи обнаружили останки как минимум 110 мамонтов / © Pixabay, CC0 Public Domain

Много тысяч лет назад на месте нынешнего Международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса в Мехико располагалось озеро Сальтокан. Вблизи него обитали многочисленные представители мегафауны ледникового периода: гигантские ленивцы, саблезубые кошки и мамонты. Для последних озеро стало одновременно источником воды и ловушкой — они застревали в илистых отложениях и погибали.

Долгое время палеонтологи полагали, что все мамонты, обитавшие на территории Северной и Центральной Америки, относились к одному виду — колумбийскому мамонту (Mammuthus columbi). Считалось, что этот вид сформировался примерно от 800 до 400 тысяч лет назад на просторах Евразии. Ученые предполагали, что колумбийский мамонт появился в результате скрещивания двух других видов: шерстистого (Mammuthus primigenius) и степного (Mammuthus trogontherii) мамонтов. Оттуда предки колумбийских мамонтов перебрались по Берингову перешейку в Америку и заселили континент.

Авторы предыдущих генетических исследований подтверждали эту гипотезу. Однако в ней был пробел. Палеонтологи получали ДНК колумбийских мамонтов в основном из костей, найденных в холодных районах — в Канаде и на севере США. Там мерзлота отлично сохраняла материал. А вот в Мексике было иначе: тепло и влага разрушали ДНК, поэтому почти не удавалось извлечь пригодные образцы. Из-за этого картина происхождения мамонтов в Америке оставалась неполной.

В 2019 году в Мехико началось масштабное строительство Международного аэропорта имени Фелипе Анхелеса. Во время работ обнажилось дно древнего озера Сальтокан, а вместе с ним кости доисторических животных. Палеонтологи обнаружили останки как минимум 110 мамонтов — беспрецедентная находка для всего региона.

Ученые предположили, что останки принадлежат колумбийскому мамонту. Чтобы убедиться в этом, международная команда палеонтологов под руководством Эдуардо Арриета-Донато (Eduardo Arrieta-Donato) из Национального автономного университета Мексики взялась за сложнейшую задачу — извлечь и проанализировать древнюю ДНК из мексиканских образцов. Ученые работали не только с костями, найденными во время строительства аэропорта, но и с находками, сделанными с 2016 по 2019 год в мексиканском городе Тультепек.

Теплый климат Мексики плохо сохраняет ДНК, и обычно для анализа ее просто не хватает. Поэтому ученые применили другой подход — вместо того чтобы пытаться выделить ядерную ДНК, они сосредоточились на митохондриальной. Ее в клетках меньше, но она сохраняется дольше даже в сложных климатических условиях. У этой ДНК есть особенность — передается только от матери, то есть по ней можно проследить историю вида через женскую линию. Однако если исследовать только митохондриальную ДНК, получится неполная картина: можно проследить часть истории вида, но не все его генетическое разнообразие.

Тем не менее даже такой анализ преподнес сюрприз. Ученые выяснили, что мамонты из Мексики генетически отличались от привычных колумбийских. Их митохондриальная ДНК показала, что они принадлежали к особой ветви, которую специалисты назвали Clade 1G. Эта линия не совпадала ни с одной из известных у североамериканских мамонтов и оказалась совершенно уникальной. То есть некоторое время она существовала изолированно от северных сородичей. Более того, исследователи выяснили, что внутри этой группы царило огромное генетическое разнообразие.

Чтобы датировать находку, исследователи применили радиоуглеродный анализ. Он показал, что мамонты с уникальной митохондриальной ДНК жили и сосуществовали в период позднего плейстоцена, то есть между 40 000 и 12 700 лет назад.

Авторы новой научной работы предложили два возможных варианта, объясняющих открытие. Согласно первому, у предковых популяций шерстистого мамонта существовала генетическая структура на уровне митохондрий еще до того, как они скрестились со степным мамонтом из так называемой линии Крестовки, что и дало начало виду Mammuthus columbi.

Второй вариант — разные популяции шерстистых мамонтов скрещивались с степными из той же «линии Крестовки» в разное время, что и породило такое генетическое разнообразие. Ученые склоняются к правдоподобности первого сценария.

Открытие новой, ранее неизвестной эволюционной ветви мамонтов кардинально меняет научные представления о истории этих животных в Америке. Оказывается, их заселение континента и последующая эволюция проходили гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
378 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Палеонтология
# мамонты
# Мексика
# последние мамонты
# шерстистые мамонты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Спинозавриды: водные динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Советско-японские конфликты 30-х годов: причины и следствия
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Мифы в экологии
Экоцентр «Яуза»
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Проекту нужен человек: как использовать нейросети для развития мышления
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Эпохи русской книги
Библиотека иностранной литературы
Москва
Экскурсия
04 Сен
500
Изобретатели для мира
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 августа, 10:43
Александр Березин

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.

Астрономия
# LIGO
# астрономия
# гравитационные волны
# нейтронные звезды
# теория Горькавого
# черные дыры звездной массы
29 августа, 14:50
ФизТех

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Физики-теоретики из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» предложили новое осмысление одной из самых запутанных и давних проблем классической электродинамики — парадокса излучения вечно равномерно ускоренного заряда. Их работа показывает, что излучение вечно равномерно ускоренного заряда действительно существует, и этот факт не зависит от системы отсчета. Основной вопрос сводится к тому, какой наблюдатель способен его зарегистрировать и как это излучение проявляется в различных координатных системах.

ФизТех
# излучение
# Парадокс
# теория относительности
# электродинамика
29 августа, 20:53
Адель Романова

Планетологи пришли к выводу о внеземном происхождении Мирового океана

По соотношению некоторых химических элементов ученые попытались вычислить, сколько воды и вообще летучих веществ могла накопить наша планета во время своего формирования. Выяснилось, что первозданная Земля должна была быть «сухой». Самое интересное, что кометы, согласно расчетам, не могли обогатить ее океанами. Вместо этого лучше всего современное состояние Земли объяснила другая смелая версия: о том, что большая часть нашей воды — с другой планеты.

Астрономия
# импактная гипотеза
# космос
# Мировой океан
# происхождение воды
# происхождение Луны
# Тейя
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Мамонты из Мексики оказались носителями особой родословной

    1 сентября, 13:14

  2. Альтернативная медицина никак не помогла при аутизме

    1 сентября, 12:24

  3. Химик рассказала, как продлить жизнь букету цветов

    1 сентября, 11:47

  4. Российские ученые научили нейросеть диагностировать сколиоз без рентгена

    1 сентября, 10:38
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Dron N
1 минута назад
Александр, да никто и не вчитывался. Материал в такой формулировке не очень понятно на кого рассчитан. На профи, погруженных в тему? Они и так в

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Сергей Механик
17 минут назад
Альберт, я и не скрываю, этот параметр тоже имеет немаловажное значение. Так что в совокупности с указанными мною ранее и получается самое то, что

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

Al FA
40 минут назад
Осталось проверить лечит ли сода рак, помогает ли молитва после ампутации вырастить новые конечности, существует ли домовой.

Альтернативная медицина никак не помогла при аутизме

Александр Березин
2 часа назад
Игорь, не совсем понял ваш вопрос. А зачем его обходить? Электромобили и без этого вполне справляются с наращиванием своей доли на рынке.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Николай Цыгикало
2 часа назад
Выше 2500 м подняться на Фудзи не удалось, спустились облака и закрыли склон и тропу туманом. Идти было можно, но ничего не видно вокруг. Та же

В Японии показали последствия возможного извержения вулкана Фудзи

Имя Фамилия
3 часа назад
Еще в 70-х годах прошлого века один опытный инженер-карбюраторщик написал книгу по карбюраторам и в ней описал идею добавления воды в топливо. Суть

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Игорь Коняшов
3 часа назад
Александр, Как обойти стократное отставание в энергоемкости?

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Александр Березин
4 часа назад
На данный момент именно в основном многоразовая ракета (Фалькон 9 Блок 5) -- самая надежная и самая редко взрывающаяся в истории земной космонавтики,

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Александр Березин
4 часа назад
Тесла уже много лет как вышла в плюс по продажам электромобилей.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Александр Березин
4 часа назад
"Я гоаорил о постоянном впихивании Березиным Горькавого в новости по астрофизике." 1. Березин лишь упоминает ее там, где она сходится с

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Александр Березин
4 часа назад
Dron, "Александр, ну, то есть вы поверх эксперимента " Поверх чего, прости Господи? Какого эксперимента? Новость выше сообщает о наблюдениях, а это

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Александр Березин
4 часа назад
Dron, "Ну ладно, у вас упорное неприятие критики, похоже, вполне аргументированной. " Критика от чатгпт кажется вам аргументированной потому, что вы

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Аzret Hagajeev
5 часов назад
как раз грибной сезон)

Ученые раскрыли механизм лечебного действия галлюциногенных грибов

Мария Чеботарь
5 часов назад
Давид, рейтинг составили до того, как BYD U9 установил рекорд.

Рейтинг: самые мощные автомобили мира 2025 года

Давид Барсегян
5 часов назад
Рамазан, я тебе открою СТРАШНУЮ тайну, в начале 20 века были электрокары, только вот за 100 лет электропомойки никому не пригодилисьБудущее? Вот когда

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Давид Барсегян
5 часов назад
Рамазан, АХАХАХАХАХАХАХАХАХПХПХПХПХП. Всё, что не совпадает с твоим манямирочком-проплаченное. Держи🔴, надень на носик, заслужил)

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Давид Барсегян
5 часов назад
Забыли про электрошушлайку BYD U9, которой понадобилось 3000 л.с. чтобы разогнаться до 472 км/ч

Рейтинг: самые мощные автомобили мира 2025 года

Сергей Аршинов
6 часов назад
Альберт, а нахрена человеку бизнес класс, если использование авто ограничивается поездками работа-дом? Я например, проезжаю до 35к за год и в

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

Антон Кучерук
6 часов назад
Наши авто вообще в рейтинг не попадают 😅

Рейтинг: самые мощные автомобили мира 2025 года

Андрей Пятачков
7 часов назад
Антон, причём здесь Штерн, или кто-либо ещё из астрофизиков? Я гоаорил о постоянном впихивании Березиным Горькавого в новости по астрофизике.

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно