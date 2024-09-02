Первый в мире пациент получил вакцину от рака легких

Януш Рац — 67-летний житель Лондона, ученый и исследователь искусственного интеллекта — стал первым в мире человеком, который получил вакцину от рака легких BNT116, созданную немецкой биотехнологической компанией BioNTech. В 2020 году эта же фирма вместе с американским фармгигантом Pfizer разработала препарат для профилактики Covid-19.

Свой диагноз Рац узнал в мае 2024 года, после чего начал проходить химиотерапию и радиотерапию. В конце августа ему сделали шесть инъекций с интервалом в пять минут в течение 30 минут. Процедуру провели в Университетском колледже Лондона.

«Я обдумал все и решил поучаствовать, так как надеюсь, что это обеспечит мне защиту от раковых клеток. Еще я подумал, что мое участие в испытаниях должно помочь другим людям в будущем и сделает этот метод терапии доступнее», — отметил Рац.

Старший медбрат перед процедурой / © Aaron Chown, PA

Клинические испытания РНК-липоплексной терапевтической вакцины от немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) пройдут в 34 исследовательских центрах в семи государствах: помимо Великобритании, участвуют Германия, Венгрия, Польша, Испания, Турция и Соединенные Штаты Америки. Препарат содержит шесть рибонуклеиновых кислот, каждая из которых кодирует ассоциированный с опухолью антиген (tumor associated antigen, TAA). Шесть доз BNT116 вводят один раз в неделю в течение первого и второго циклов (шесть недель), а с третьего цикла (54 недели) — раз в три недели.

В исследованиях BNT116, которые прошли весной 2023 года, у пациентов (средний возраст — 65 лет) в целом не обнаружили серьезных нежелательных реакций на препарат. Тогда вакцинацию сочетали с приемом цемиплимаба — моноклонального антитела для лечения плоскоклеточного рака кожи, — который добавляли в третьем цикле. У 12 человек повышалась температура тела, девять жаловались на озноб, пятеро — на рвоту. Из серьезных побочных эффектов у пяти пациентов отметили пневмоторакс второй степени, лихорадку, утомляемость и пневмонию.

«Мы надеемся, что это дополнительное лечение остановит рецидив рака, поскольку у многих пациентов, победивших рак легких, он все же возвращается даже после операций и лучевой терапии. Я занимаюсь исследованием рака легких 40 лет. Когда я начинал в 1990-х годах, никто не верил, что химиотерапия работает. Теперь мы знаем, что примерно 20-30 процентов больных с четвертой стадией рака выживают благодаря иммунотерапии. Мы хотим улучшить показатели. Надеюсь, эта мРНК-вакцина поможет в качестве дополнения к иммунотерапии», — сказал Сиоу Мин Ли, консультирующий онколог из Национального института исследований в области здравоохранения и ухода.

В испытаниях поучаствуют пациенты с разными стадиями немелкоклеточного рака легкого, в том числе столкнувшиеся с рецидивом. Всего — 130 человек.

«Сила нашего подхода в том, что лечение максимально нацелено на раковые клетки, другие клетки не будут затронуты. Таким образом, мы надеемся, что со временем сможем показать эффективность лечения против рака легких», — добавила Сара Бенафиф, консультирующий онколог.

Рак легкого остается на первом месте по числу смертей от онкологических заболеваний в мире — как мужчин, так и женщин. Главный фактор, провоцирующий развитие онкопатологии, — курение. По подсчетам ВОЗ, эта вредная привычка связана с 85 процентами всех случаев рака легкого. Поскольку зачастую диагноз ставят на последних стадиях, врачи рекомендую курильщикам обращать внимание на симптомы: непрекращающийся кашель, боль в груди и одышку.

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