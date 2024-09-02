Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первый в мире пациент получил вакцину от рака легких
Испытания мРНК-вакцины от рака легких BNT116 начались в семи странах. Первой стала Великобритания: 67-летний местный житель уже получил шесть первых инъекций инновационного препарата.
Януш Рац — 67-летний житель Лондона, ученый и исследователь искусственного интеллекта — стал первым в мире человеком, который получил вакцину от рака легких BNT116, созданную немецкой биотехнологической компанией BioNTech. В 2020 году эта же фирма вместе с американским фармгигантом Pfizer разработала препарат для профилактики Covid-19.
Свой диагноз Рац узнал в мае 2024 года, после чего начал проходить химиотерапию и радиотерапию. В конце августа ему сделали шесть инъекций с интервалом в пять минут в течение 30 минут. Процедуру провели в Университетском колледже Лондона.
«Я обдумал все и решил поучаствовать, так как надеюсь, что это обеспечит мне защиту от раковых клеток. Еще я подумал, что мое участие в испытаниях должно помочь другим людям в будущем и сделает этот метод терапии доступнее», — отметил Рац.
Клинические испытания РНК-липоплексной терапевтической вакцины от немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) пройдут в 34 исследовательских центрах в семи государствах: помимо Великобритании, участвуют Германия, Венгрия, Польша, Испания, Турция и Соединенные Штаты Америки. Препарат содержит шесть рибонуклеиновых кислот, каждая из которых кодирует ассоциированный с опухолью антиген (tumor associated antigen, TAA). Шесть доз BNT116 вводят один раз в неделю в течение первого и второго циклов (шесть недель), а с третьего цикла (54 недели) — раз в три недели.
В исследованиях BNT116, которые прошли весной 2023 года, у пациентов (средний возраст — 65 лет) в целом не обнаружили серьезных нежелательных реакций на препарат. Тогда вакцинацию сочетали с приемом цемиплимаба — моноклонального антитела для лечения плоскоклеточного рака кожи, — который добавляли в третьем цикле. У 12 человек повышалась температура тела, девять жаловались на озноб, пятеро — на рвоту. Из серьезных побочных эффектов у пяти пациентов отметили пневмоторакс второй степени, лихорадку, утомляемость и пневмонию.
«Мы надеемся, что это дополнительное лечение остановит рецидив рака, поскольку у многих пациентов, победивших рак легких, он все же возвращается даже после операций и лучевой терапии. Я занимаюсь исследованием рака легких 40 лет. Когда я начинал в 1990-х годах, никто не верил, что химиотерапия работает. Теперь мы знаем, что примерно 20-30 процентов больных с четвертой стадией рака выживают благодаря иммунотерапии. Мы хотим улучшить показатели. Надеюсь, эта мРНК-вакцина поможет в качестве дополнения к иммунотерапии», — сказал Сиоу Мин Ли, консультирующий онколог из Национального института исследований в области здравоохранения и ухода.
В испытаниях поучаствуют пациенты с разными стадиями немелкоклеточного рака легкого, в том числе столкнувшиеся с рецидивом. Всего — 130 человек.
«Сила нашего подхода в том, что лечение максимально нацелено на раковые клетки, другие клетки не будут затронуты. Таким образом, мы надеемся, что со временем сможем показать эффективность лечения против рака легких», — добавила Сара Бенафиф, консультирующий онколог.
Рак легкого остается на первом месте по числу смертей от онкологических заболеваний в мире — как мужчин, так и женщин. Главный фактор, провоцирующий развитие онкопатологии, — курение. По подсчетам ВОЗ, эта вредная привычка связана с 85 процентами всех случаев рака легкого. Поскольку зачастую диагноз ставят на последних стадиях, врачи рекомендую курильщикам обращать внимание на симптомы: непрекращающийся кашель, боль в груди и одышку.
Немецкие зоологи нашли в болотах Германии ранее неизвестных амеб-вампиров, которые гибнут на свету и питаются уникальным способом. Лабораторный анализ показал, что эти одноклеточные хищники разрывают клетки водорослей пополам, чтобы затем съесть содержимое. Специалисты назвали новый вид «разрушителем».
Австралийские геофизики обнаружили глубоко в недрах, в пределах жидкого ядра Земли, необычную структуру. Она залегает параллельно экватору и видна только в низких широтах. Открытие позволит лучше понять динамику магнитного поля планеты.
Зачастую ученые располагают даже не остатками самого древнего организма, а только следами его питания или передвижения, так называемыми ихнофоссилиями. Правильно понять, с какими именно существами они связаны, — задача не из легких. Авторам нового исследования повезло: они решили загадку бифунгитов, широко распространенных ихнофоссилий, которые напоминают гантель или сросшиеся ножками грибы. Внутри нескольких из них бразильские палеонтологи обнаружили самого «строителя» бифунгитов.
Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.
Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.
Эпизоды глобального дефицита кислорода в океанах случались в мезозое нередко. Согласно общепринятой гипотезе, дело в усиленном выветривании горных пород. В новой работе ученые показали, что разрушение суши и движение океанского дна во время распада Гондваны действительно могли запустить цепочку событий, приведших к массовому вымиранию морской биоты.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
27 месяцев надежды
Безопасность превыше всего: как NASA планирует доставить первых людей на Марс?
Супергерои по соседству
Умные неандертальцы
Зеркало души
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии