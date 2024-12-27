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Кардиологи «перепрограммировали» клетки для последующей регенерации
Стимулируя зрелые кардиомиоциты (мышечные клетки сердца) из собственной ткани пациента, медики потенциально смогут восстановить функцию главного органа после приступов и острых состояний. Инновационный подход, предложенный учеными из Корейского университета (Сеул, Республика Корея), обеспечит прорыв в лечении недуга системы кровообращения и позволит отказаться от пересадки дефицитного органа.
Заболевания сердечно-сосудистой системы лидируют среди причин, уносящих жизни людей. К болезням, поражающим сердце и кровеносные сосуды, относятся артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, порок сердца, хроническая сердечная недостаточность, инсульт. Острое состояние, остающееся основной причиной смертности среди взрослого населения, — инфаркт миокарда. Это очаг омертвения (некроза) сердечной мышцы, который возникает из-за нарушения кровообращения в коронарной артерии и приводит к гибели мышечных клеток сердца, кардиомиоцитов. Однако способность к регенерации у них, как отметили авторы нового исследования, ограничена.
В тяжелых случаях медики применяют традиционные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, такие как медикаментозное воздействие, изменение образа жизни пациента и трансплантация сердца. Однако дефицит донорских органов (и ограниченная иммунологическая совместимость органов разных людей), а также некоторые ограничения в терапии, как указали авторы исследования, требуют совершенствования методов от науки и практического здравоохранения.
Ученые из Южной Кореи открыли новую технологию преобразования фибробластов (клеток соединительной ткани) или других несердечных клеток в индуцированные кардиомиоциты. Терапевтический подход основывается на сочетании белка — фактора роста фибробластов 4 (FGF4) — с аскорбиновой кислотой. В паре они ускоряют созревание клеток.
Исследователи применили такие передовые методы, как секвенирование РНК (ссылка), электрофизиологическое тестирование и флуоресцентная визуализация (неинвазивная техника наблюдения за динамическими клеточными процессами и отслеживания клеточных биомолекул). Результаты показали, что эта комбинация эффективно способствовала созреванию и прямому перепрограммированию фибробластов в кардиомиоциты, что приводило к значительному улучшению функции сердца.
Чтобы убедиться в безопасности и эффективности перспективного метода регенерации сердечной ткани для клинического использования, необходимы дальнейшие исследования. Хотя результаты in vitro многообещающие, необходимы эксперименты in vivo, резюмировали ученые.
Научная работа опубликована в журнале Experimental & Molecular Medicine.
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