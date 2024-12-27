  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Росатом
47

Завершены испытания мюонного томографа для геологоразведки полезных ископаемых

4.4

Ученые «Росатома» в Троицке испытали полностью функциональный образец мюонного томографа для поиска и оценки рудных месторождений. Установка позволяет измерять плотность грунта в 3D-проекции, за счет чего число буровых скважин можно будет уменьшить в 10 раз по сравнению с традиционными методами геологоразведки. Это значительно сократит стоимость таких работ.

Росатом
# геологоразведка
# мюоны
# полезные ископаемые
# руда
# томограф
Мюонный томограф / © Научный дивизион «Росатома»

Мюоны — элементарные частицы, образующиеся в результате взаимодействия первичных космических лучей с ядрами атомов атмосферы нашей планеты. Они неустойчивы, то есть существуют чуть больше двух микросекунд, зато обладают высокой энергией и успевают пролететь до нескольких километров вглубь планеты.

Метод мюонной томографии основан на улавливании потока этих частиц, проходящего через исследуемый объект. В результате получается изображение внутренней структуры этого объекта, которое напоминает рентгеновский снимок.

Применение такого метода для поиска полезных ископаемых долгое время было связано со сложностью создания компактного детектора, который можно было бы разместить в скважине. Но в 2023-2024 годах в рамках проекта Научного дивизиона «Росатома» и «Эльконского ГМК» удалось, наконец, объединить усилия ученых, инженеров и программистов для разработки подобного устройства. Внешний диаметр корпуса детектора составляет менее метра. Он способен измерять поток мюонов в скважинах на глубине до 1500 метров.

Сам мюонный томограф имеет модульную конструкцию, которая удобна для транспортировки: его общая длина — примерно девять метров (один модуль — менее 2,5 метра, весит порядка 40 килограммов). Все комплектующие, как и программное обеспечение, полностью отечественного производства.

«Построенный на основе регистрации мюонов с помощью сцинтиллирующего оптического волокна и кремниевых фотоумножителей (SiPM) детектор позволяет с высокой эффективностью и высоким пространственным разрешением регистрировать треки мюонов. Размещая детекторы в нескольких скважинах около исследуемой области грунта, после набора данных о потоке мюонов, с помощью разработанного программного обеспечения, строится 3D-картина распределения плотности грунта в исследуемом объеме», — рассказал научный руководитель проекта Александр Голубев.

Ученые планируют создать инвестиционный проект для проведения полевых испытаний на рудных месторождениях и подать заявку для регистрации в Роснедра.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Росатом
29 статей
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.
Показать больше
Росатом
# геологоразведка
# мюоны
# полезные ископаемые
# руда
# томограф
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Один день на МКС
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Дек
700
Главные открытия в археологии и антропологии за 2024 год
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Завершение процесса собирания земель и возникновение Русского единого государства
Лекторий Достоевский
Москва
Экскурсия
28 Дек
400
Как в кино
Политехнический музей
Москва
Лекция
28 Дек
Бесплатно
Все о дофамине: от зависимости до мотивации
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
28 Дек
700
Российская социал-демократическая рабочая партия (меньшевиков): портреты
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
29 Дек
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Дек
500
Советский союз в зеркале политического дневника
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Янв
700
Как собрать динозавра?
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:28
Полина Меньшова

Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света

Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.

Биология
# мозг
# мозг — компьютер
# мысль
# мышление
Позавчера, 12:14
Елизавета Александрова

Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?

Астрономия
# TRAPPIST-1
# землеподобные планеты
# каменистые планеты
# космос
# экзопланеты
Вчера, 12:26
СПбГУ

Ученый СПбГУ рассказал о последствиях появления зеркальных аминокислот

В СМИ идет дискуссия о так называемых зеркальных микробах. Профессор Кембриджского университета, нобелевский лауреат по химии Грегори Уинтер в интервью Daily Mail заявил, что противостояние таким микробам может выйти за пределы лабораторий. Ведущий научный сотрудник кафедры цитологии и гистологии СПбГУ Кирилл Антонец рассказал о перспективах создания таких веществ.

СПбГУ
# зеркальные аминокислоты
# зеркальные микробы
# зеркальные молекулы
# микроорганизмы
23 декабря
Елизавета Александрова

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
22 декабря
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
Позавчера, 12:14
Елизавета Александрова

Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

Астрономы обнаружили, что всего в 42 световых годах от нас, вокруг оранжевой карликовой звезды, обращаются планеты, похожие друг на друга почти как братья-близнецы. Все они в диаметре — вылитая Земля, но в несколько раз тяжелее. Почему?

Астрономия
# TRAPPIST-1
# землеподобные планеты
# каменистые планеты
# космос
# экзопланеты
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно