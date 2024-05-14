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«Государственные тиски» помешали сидячему образу жизни китайских детей
Китай стал первой страной, где малоподвижный образ жизни детей и подростков ограничили на государственном уровне. В результате школьники стали посвящать меньше времени неактивным занятиям.
Влиянию сидячего образа жизни на здоровье человека посвящено множество исследований. Одно из них доказало, что при достаточной умственной нагрузке он не повысит риск деменции. Другое — выявило, что ходьба и подъем по лестнице не менее полезны, чем физические упражнения.
Обычно за свой образ жизни люди отвечают самостоятельно: следуя или не следуя рекомендациям врачей. Китайские власти первыми попробовали ограничить сидячее времяпрепровождение у детей и подростков. С этой целью они установили лимиты на онлайн-игры для этих возрастных групп, допустимый объем домашних заданий в школах и длительность занятий в частных учебных заведениях. Принятые меры считаются уникальными, поскольку направлены не на информирование о пользе подвижного образа жизни и попытки изменить поведение детей и родителей, а на непосредственное создание условий, в которых дети и подростки станут активнее.
Исследователи из Бристольского университета (Великобритания), Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Медицинского университета Гуанси (Китай) выяснили, что меры китайского правительства эффективны. Согласно этой работе, среднее время, которое китайские школьники тратили на малоподвижное времяпрепровождение, сократилось почти на 14%, то есть примерно на 46 минут. Соответствующую научную статью опубликовал журнал International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
Авторы работы проанализировали данные эпидемиологического надзора, собранные до и после ограничения малоподвижного образа жизни на государственном уровне. В выборку вошли 7587 учеников городских и сельских школ из 14 городов в регионе Гуанси на юге Китая. Согласно данным исследования, в период действия новых норм учащиеся в среднем тратили на малоподвижные занятия на 46 минут в день меньше, чем до государственной борьбы с малоподвижным образом жизни. Эта разница составила 13,8% от времени, которое участники исследования посвящали работе за столом или компьютером, просмотру телевизора и другим неактивным видам досуга. Экранное время детей и подростков уменьшилось на 6,4%.
Исследование также показало, что школьники с вероятностью 20% будут уделять гаджетам меньше двух часов в день. Это соответствует рекомендациям, которые действуют в Великобритании и США. Выполняя домашнее задание, ученики почти в три раза чаще вписывались во временной лимит, который установило китайское правительство.
По мнению ученых, государственные меры против малоподвижного образа жизни могли стать одним из факторов, которые повлияли на досуг детей и подростков. Однако, чтобы убедиться в этом, необходимы дальнейшие исследования как в Китае, так и на международном уровне. Хотя в других станах подобные нормы ввести может быть непросто, работа показывает, насколько образ жизни зависит от условий окружающей среды и правил.
Интересно, что после введения государственных ограничительных мер, многие китайские производители бытовой электроники (например, планшетов) стали ставить на свои изделия программные средства, регулярно напоминающие наиболее «усидчивым» пользователям о том, что они слишком много проводят времени за экраном.
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