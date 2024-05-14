Люди положительно отнеслись к идее мести

Международная группа исследователей пришла к выводу, что месть — куда более положительное явление для многих, чем может показаться на первый взгляд. Правда, важны условия ее свершения.

Такое явление, как месть, наше общество осуждает: ее считают неприемлемой для добропорядочного человека и заслуживающей морального осуждения. С другой стороны, люди любят истории, в которых жертва эффективно мстит преступнику — достаточно вспомнить популярность романа «Граф Монте-Кристо».

Психологи из университетов социальной психологии и гуманитарных наук (Польша) и Мюнхенского (Германия) решили выяснить, действительно ли люди так осуждают месть, как это принято считать. Они провели четыре опроса: в трех участвовали группы студентов бакалавриата из Польши, в одном — взрослые американцы. Всего в исследовании приняли участие 2039 человек. Результаты работы опубликованы в журнале Social Psychological Bulletin.

Ученые попытались выяснить, как люди оценивают мстителей, испытывающих удовольствие от акта мести, или же тех, кто вершит его во имя справедливости. Когда воображаемых мстителей описывали как испытывающих удовольствие, участники опроса считали их особенно аморальными.

По мнению психологов, чувство удовольствия от акта мести может сигнализировать о том, что первоначальной мотивацией человека было не преподать обидчику моральный урок, а скорее почувствовать себя хорошо, сбросить негативные эмоции. Именно поэтому добровольцы разграничивали для себя одни и те же сценарии мести, но с разными мотивами ее акторов.

Заметные различия наблюдали и в случае, когда воображаемыми участниками мести были сами добровольцы или когда они играли роль простых наблюдателей. В первом случае участники воспринимали себя менее моральными и менее компетентными, чем других добровольцев, которые делали то же самое.

Выяснился и другой любопытный нюанс: когда участники опроса оценивали гипотетические ситуации, в которых мстители демонстрировали удовлетворение своим поступком, они присваивали им такие черты, как уверенность, эффективность, повышенная компетентность по сравнению с теми людьми, которые чувствовали себя плохо из-за мести обидчикам, или теми, кто вообще не мстил.

Еще один интересный вывод исследования: ученые заметили, что положительное восприятие мести (по сравнению с плохим) не влияло на вероятность ее свершения. В среднем участники сообщали, что не стали бы наказывать своего обидчика. Оказалось, что и страх быть осужденным другими не повлиял на вероятность того, будут они мстить или нет.

Несмотря на ряд интересных выводов, исследователи предупредили о возможных ограничениях своей работы. Например, они напомнили, что мстителей осуждают меньше в тех культурах, где высоко ценится честь рода (участники исследования не принадлежали к таковым). Кроме того, ситуации, о которых шла речь в опросах, были вымышленными, и испытуемые об этом знали.

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