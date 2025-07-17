Вдыхание безникотиновых вейпов мышами обернулось деформацией черепа у потомства

Отсутствие никотина и сниженное содержание пропиленгликоля, одного из базовых компонентов жидкостей для электронных сигарет, не делают вейпинг безопаснее для будущих матерей с точки зрения возможных последствий для потомства. В эксперименте, в котором беременным мышам давали вдыхать аэрозоль безникотиновых вейпов с якобы менее вредным составом, появившиеся на свет детеныши имели более узкие морды и укороченные черепа.

В научной литературе появляется все больше свидетельств об опасности электронных сигарет для здоровья. Тем не менее сегодня нет жесткого регулирования рецептуры жидкостей для вейпов и единства в отношении их состава. В большинстве присутствуют пропиленгликоль и глицерин в разных пропорциях, от которых зависят действие и характеристики получаемого аэрозоля.

Прошлые исследования показывали, что при нагревании этих смесей могут выделяться разного рода токсины. В частности, известно, что жидкости на основе пропиленгликоля образуют больше канцерогенных карбонилов и увеличивают поглощение никотина. С учетом этого производители вейпов стали выпускать безникотиновые жидкости с меньшим содержанием пропиленгликоля (PG) и большим — растительного глицерина (VG), позиционируя их как более безопасные.

Медики из Университета штата Огайо (США), изучающие влияние никотина на внутриутробное развитие, ранее отмечали повышение частоты краниофациальных (черепно-лицевых) аномалий у потомства, если матерей во время беременности подвергали такому воздействию.

В новой серии опытов с мышами группа ученых из этого вуза под руководством профессора анатомии Джеймса Крэя (James Cray) взялась проверить, как подействуют безникотиновые смеси для вейпов с разными соотношениями пропиленгликоля и глицерина — PG/VG 30/70 и PG/VG 50/50. Статья об их исследовании вышла в журнале PLOS One.

В эксперименте двум группам самок лабораторных мышей линии C57BL6 на протяжении беременности пять дней в неделю по четыре часа давали дышать аэрозолем от жидкостей для электронных сигарет с большей или меньшей концентрацией пропиленгликоля (30% и 50% соответственно). В контрольной группе мыши вдыхали чистый фильтрованный воздух.

Появившееся на свет потомство две недели находилось с матерями, а на 14-й день мышат изъяли и подвергли эвтаназии. После умерщвления тела взвесили, а черепа детенышей изучили с помощью микрокомпьютерной томографии.

В результате удалось установить, что мышата, чьи матери дышали аэрозолем от смеси со сниженным содержанием пропиленгликоля, отличались меньшей массой тела, имели более короткие черепа и узкие морды, чем потомство из остальных групп. Статистических значимых различий между мышатами из контрольной группы и детенышами, на чьих матерей воздействовали аэрозолем с составом PG/VG 50/50, исследователи не выявили.

С учетом этого ученые заключили, что переход на составы для электронных сигарет с большим содержанием растительного глицерина вряд ли способен снизить потенциальные риски для здоровья. Также полученные данные дают основания полагать, что смеси для вейпов с пропиленгликолем и глицерином, даже не содержащие никотин, нельзя считать безвредными или безопасными для использования беременными.

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Юлия Тарасова 735 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.