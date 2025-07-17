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Астрономы показали новое изображение крупнейшего межзвездного объекта 3I/ATLAS

Исследователи, работающие в астрономической обсерватории «Джемини», с помощью телескопа Gemini North получили новое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая приближается к Солнцу.

Межзвездная комета 3I/ATLAS / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / K. Meech (IfA / U. Hawaii)

На снимке заметна кома — облако газа и пыли, окружающее ядро кометы. В настоящее время 3I/ATLAS находится на расстоянии около 465 миллионов километров от Земли и 600 миллионов километров от Солнца.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в движение / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / K. Meech (IfA / U. Hawaii)

По мнению ученых, 3I/ATLAS имеет диаметр не более 20 километров, что делает его самым большим межзвездным объектом, обнаруженным на сегодняшний день. Для сравнения: диаметр астероида 1I/Оумуамуа составляет примерно 200 метров, а кометы 2I/Борисова — менее одного километра.