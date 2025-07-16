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Опубликован новый мировой рейтинг среднего размера пениса
Сравнение среднего размера пениса в разных странах уже давно вызывает любопытство и научный интерес.
Специалисты портала Data Pandas, который занимается сбором статистических данных, опубликовали свежий рейтинг среднего размера пениса у мужчин в 142 странах.
Результаты показали, что средняя длина эрегированного пениса у мужчин в мире составляет 13,12 сантиметра. В Эквадоре самый большой средний размер пениса — 17,59 сантиметра, в то время как в Таиланде средний размер пениса самый маленький — 9,43 сантиметра, то есть разница составляет 8,16 сантиметра.
Второе место по средней длине пениса занимают мужчины из Республики Конго (17,33 сантиметра), за ними следуют жители Нигерии (17 сантиметра). Пятерку лидеров замыкают мужчины Венесуэлы (16,93 сантиметра) и Колумбии (16,75 сантиметра).
Россияне расположились на 42-м месте с результатом 14,16 сантиметра.
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