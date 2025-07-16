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Bell создаст демонстратор нового конвертоплана со складными роторами

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США выделило финансирование компании Bell Textron для второго этапа своей программы X-Plane (SPRINT), которая направлена на разработку и создание скоростных, независимых от взлетно-посадочных полос аппаратов.

Концепт конвертоплана со складными роторами / © Bell

Будущий демонстратор Bell сможет летать, развивая крейсерскую скорость от 740 до 830 километров в час. Дальность полета составит до 370 километров на высотах до 9100 метров. Грузоподъемность полезной нагрузки конвертоплана оценили в 2300 килограммов.

Компания Bell Textron сообщила, что ее инженеры провели различные испытания элементов конструкции будущего конвертоплана, включая демонстрацию работы складного ротора, интегрированной двигательной установки и технологий управления полетом, а также испытали модель аппарата в аэродинамической трубе.

Второй этап программы включает детальное проектирование и строительство аппарата, а третий этап — летные испытания.



