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Лекция
12+
Где учат полярных исследователей?

Слушатели узнают о профессиях, востребованных в полярных исследованиях.

Российская государственная библиотека
17 июля, 18:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1

О мероприятии

Метеоролог Екатерина Марчук расскажет, какие навыки и знания нужны для работы на Крайнем Севере. Слушатели узнают о профессиях, востребованных в полярных исследованиях: от научных сотрудников, изучающих климат и экосистемы, до технических специалистов, обеспечивающих работу оборудования. Участники мероприятия также выяснят, как креативные индустрии — например, искусство и дизайн — помогают рассказывать о научных открытиях и важных экопроблемах.

Расписание
17
Четверг
Июль 2025
ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 Москва
18:30
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1

16 июля, 02:53
Александр Речкин
2
# арктика
# география
# метеорология
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