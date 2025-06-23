О мероприятии

Биоразнообразие – не просто красивая природа вокруг, это живая сеть, связывающая все формы жизни на планете. Каждый вид, каждый организм играет свою роль в поддержании этого баланса. Но что произойдет, если эта сеть начнет распадаться? Глобальные климатические катастрофы, крах экосистем, неуправляемые пандемии и социально-экономические кризисы – вот лишь некоторые из возможных сценариев конца света, связанные с утратой биоразнообразия. Неужели правда, что исчезновение пчел и воробьев может привести к глобальной катастрофе, а люди стали виновниками нового массового вымирания видов? Ответы на эти и многие другие вопросы даст зоолог, писатель-натуралист, популяризатор науки Илья Гомыранов.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 19:00 Купить