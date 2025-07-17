При принятии решений женщины предпочли предложения от привлекательных мужчин, даже если они были невыгодными

Многие исследования говорят о том, что привлекательные люди воспринимаются окружающими как более компетентные и заслуживающие доверия. Это часто дает им преимущества при найме и продвижении по службе — психологи называют такой феномен «премией за красоту». Китайские ученые решили изучить связь между внешностью и принятием решений и получили интересные результаты.

Исследователи из Юго-Восточного университета в Нанкине (Китай) предложили 70 студенткам от 21 до 26 лет сыграть в две игры: «Ультиматум» и «Диктатор», которые часто используются в социальной психологии и поведенческой экономике для изучения неэгоистических предпочтений.

Задача обеих игр — распределить между участниками небольшую сумму денег, при этом дележ мог быть справедливым, несправедливым и очень несправедливым. Например, в «Ультиматуме» играющий мог предложить разделить деньги поровну, отдать одной из девушек меньшую сумму или оставить большую часть из 12 условных юаней себе. Другие участники могли принимать либо отвергать предложения. В случае отказа денег никто не получал.

«Партнерами» девушек были черно-белые фотографии 32 мужчин (16 субъективно привлекательных и столько же непривлекательных лиц), предъявленные на мониторе. Они могли сопровождать предложения какими-то словами и даже выражать симпатию или антипатию к участницам. После серии экспериментов девушкам предложили оценить степень привлекательности «партнеров» по девятибалльной шкале.

Как и ожидалось, участницы в среднем в 98 процентах случаев принимали справедливые предложения от привлекательных персонажей, но чуть меньше — 95 процентов — от непривлекательных. Однако, если речь шла о несправедливом распределении денег, картина менялась: средняя оценка принятия от привлекательных оставалась по-прежнему высокой — 95 процентов, а предложения от непривлекательных принимались только в 36 процентах случаев. Даже когда распределение было совсем несправедливым и эгоистичным, с предложением от положительно и отрицательно воспринимаемых мужчин девушки соглашались в среднем в 19 и 15 процентах случаев соответственно.

Приятный или неприятный голос предлагающего почти не повлиял на результаты экспериментов. Наибольшую роль сыграла внешность, особенно если «красивый» мужчина сопровождал предложение положительной оценкой внешности девушки, то есть, попросту говоря, делал ей комплименты. Свои выводы ученые представили в журнале Behavioral Sciences.

Безусловно, исследование имеет определенные ограничения. Во-первых, распределялись очень незначительная суммы. Если бы разыгрывали большие деньги, итоги могли быть другими. Во-вторых, необходимо учитывать национальные и культурные факторы: в странах Дальнего Востока сегодня мужская красота находится в фокусе внимания в большей степени, чем в остальных частях мира. Трудно сказать, удастся ли получить похожие результаты на европейской или американской выборке.

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Денис Яковлев 40 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.