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«Дружба» оцелота и опоссума попала на видео и озадачила ученых
Фотоловушки запечатлели необычные отношения между распространенными в Центральной и Южной Америке животными, которые в дикой природе могут быть друг для друга хищником и добычей. В новом исследовании ученые представили возможные объяснения загадочного альянса.
Сотрудники биологической станции Cashu Biological Station в Национальном парке Ману в Перу установили фотоловушки для изучения поведения птиц. Однако вместо пернатых на кадрах ночной съемки в джунглях неожиданно оказались два других гостя: дикая кошка оцелот, следующая за южным опоссумом (Didelphis marsupialis), распространенным в Центральной и Южной Америке видом млекопитающих. Хотя в дикой природе эти животные — хищник и добыча, на видео они передвигались вместе.
Увиденное сначала вызвало скепсис: оцелот мог просто идти за своим будущим ужином, чтобы проследить за поведением опоссума. Впрочем, гипотеза не объясняла невозмутимое поведение последнего и отсутствие попыток скрыться. К удивлению специалистов, среди отснятых фотоловушкой кадров нашлось продолжение: минутами позже та же странная парочка брела по тропе, словно два приятеля после посиделок в баре.
Заинтригованные сотрудники станции связались с исследователями в других частях Перуанской Амазонии, от которых получили еще три похожих видео с теми же двумя видами животных. Их сняли в разных местах и в разные годы.
В попытке понять природу загадочной «дружбы» специалист по поведенческой экологии Изабель Дамас-Морейра (Isabel Damas-Moreira) из Билефельдского университета (Германия) с группой коллег из Перу и ряда других стран решила выяснить, проявляют ли опоссумы такой же интерес к оцелотам и что может их связывать. Статья об исследовании недавно вышла в журнале Ecosphere и в издании The New York Times
Ученые проанализировали данные прошлых экспериментов, проходивших в дикой природе Панамы. Фрагменты ткани, пропитанные запахом (фекалиями или мочой) оцелота, пумы, а также контрольные полоски оставляли перед фотоловушками. Хотя целью экспериментов было изучить реакции на связанные с хищниками стимулы другого животного — центральноамериканского агути (Dasyprocta punctata), — камеры сняли и опоссумов.
Рассмотрев их поведение на кадрах, исследователи установили, что опоссумов привлекал лишь запах оцелота. Посещая места, где были соответствующие стимулы, они проводили там больше времени, часто терлись о полоски ткани, обнюхивали и покусывали их. К образцам с запахом пумы опоссумы не проявляли такого интереса, как и к контрольным.
С учетом наблюдений ученые предположили, что одна из вероятных причин необычных отношений между оцелотами и опоссумами — обонятельный камуфляж. Первым такая маскировка собственного запаха может помочь скрыть присутствие от потенциальных жертв и обеспечить успешную охоту, а вторым служит защитой от более крупных хищников, к примеру пум или ягуаров.
Еще одно возможное объяснение — взаимная выгода от присутствия друг друга при поиске пищи. Например, опоссумы могут приводить оцелотов к добыче, с которой не справятся сами, а позже питаться оставшейся падалью. Кроме того, опоссумы едят змей и нечувствительны к яду гадюк рода Bothrops, тогда как у оцелотов такого иммунитета нет. Вероятно, животные совместно охотятся на змей, чтобы повысить успешность. Подобным образом «сотрудничают» и другие животные. Например, в Северной Америке койоты и барсуки объединяются для охоты на белок.
Впрочем, все перечисленное — гипотезы. Точного ответа, объясняющего загадочный альянс, ученые не дают. Оцелоты и опоссумы ведут скрытный, преимущественно ночной образ жизни, поэтому многие детали о них еще предстоит узнать.
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