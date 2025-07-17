Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи обнаружили «кулинарные» различия между соседними стоянками неандертальцев
Две группы неандертальцев, которые жили в пещерах всего в 70 километрах друг от друга, использовали одинаковые орудия, одну и ту же дичь на обед, но практиковали разные способы разделки туши. Вероятно, у двоюродных братьев сапиенсов были разные способы разделывания и кулинарные традиции, передававшиеся из поколения в поколение.
Пещеры Амуд и Кебара на севере Израиля — уникальные археологические памятники, хранящие останки неандертальцев (Homo neanderthalensis), их каменные орудия и, что особенно важно, кости животных. Возраст находок — 50-60 тысяч лет.
Пещера Кебара давно известна археологам — там нашли один из самых полных скелетов неандертальца. Пещеру Амуд исследовали чуть позже, но и она подарила ученым массу находок, в том числе останки младенца неандертальца. Орудия труда в обеих пещерах одинаковые — это кремневые ножи и скребки. Жилищные условия и климат тоже были схожими. Казалось бы, группы людей, жившие почти в одном месте и времени, должны были вести себя одинаково. Но авторы недавнего исследования обнаружили странную и важную деталь.
Команда археологов из Еврейского университета в Иерусалиме под руководством Анаэль Жаллон (Anaëlle Jallon) провела анализ костей животных из двух пещер. Исследователи отобрали образцы из слоев, относящихся к одному времени, и изучили их сначала невооруженным глазом, затем под микроскопом. Замеряли характеристики насечек: профиль, угол, ширину.
На первый взгляд, насечки оказались схожими. Но при рассмотрении под микроскопом выяснилось, что линии разрезов на костях, найденных в Амуде и Кебаре, сильно различаются.
На костях из пещеры Амуд порезов больше, они идут в разных направлениях и выглядят неаккуратно. Неандертальцы резали мясо будто «тычками», короткими, интенсивными движениями и не очень ровно. На костях из Кебары разрезов меньше. Они четкие — как будто неандертальцы резали мясо длинными, ровными и аккуратными движениями. При этом форма самих насечек совпадала — это доказывало, что неандертальцы использовали похожие инструменты.
Жаллон и ее коллеги проверили разные версии, объясняющие этот парадокс. Возможно, в одной из пещер обрабатывали другие части туш или другие виды костей. Например, в Амуде больше длинных трубчатых костей, но даже при сравнении идентичных костей — например, ног газелей — различия оставались.
Еще один вариант: в Амуде мясо могли дольше хранить до разделки. Вероятно, его подвешивали или слегка подсушивали. Это похоже на современные методы подготовки мяса перед приготовлением. Такое мясо режется сложнее и требует других техник. Это могло повлиять на форму и плотность порезов.
Альтернативное объяснение — разное распределение ролей в группе. Например, в Амуде могли работать сразу несколько человек над одной тушей, в то время как в Кебаре — один. Но и этот вариант не получил подтверждения и требует дальнейших исследований.
Сейчас ясно одно: разница между разделками туш в двух пещерах слишком очевидна, чтобы быть случайной. Это не ошибка, не причина «плохого инструмента» и не неумелая работа. Скорее всего, это разные подходы к одному и тому же процессу. Разные «кулинарные стили», если угодно.
Различия прослеживаются и в других деталях. В Амуде почти 40 процентов костей обгоревшие. Там их находили чаще сломанными, что может говорить как о приготовлении пищи на огне, так и о случайных повреждениях, происходящих со временем. В Кебаре обгоревших костей всего девять процентов. Они находились в лучшем состоянии и были меньше повреждены хищниками. Получается, способы обращения с едой в двух местах были разными.
Один из самых интересных выводов команды Жаллон заключается в том, что различия не зависят от уровня мастерства, это не следы неопытной руки. Напротив, обе группы обладали знаниями и техникой. Но передавали их по-разному. Это уже не просто биология, а признаки культуры. По сути, первый шаг к пониманию того, как у неандертальцев формировались традиции.
В научном сообществе давно идут споры, насколько неандертальцы были способны к культуре, социальному обучению и традициям. Теперь у археологов есть вещественные доказательства — не в украшениях, не в наскальных рисунках, а в следах на костях.
Жаллон признала, что размер фрагментов иногда мешал увидеть полную картину. Некоторые кости слишком малы, чтобы точно сказать, как именно происходила разделка туш. Но даже при этих ограничениях, выводы очевидны. Две группы неандертальцев по-разному обрабатывали еду, хотя они использовали одну и ту же дичь и у них были одни и те же инструменты.
Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.
Антропологи попробовали выяснить, насколько пиво и вина связаны со становлением цивилизации. По их мнению, влияние скорее положительное, однако некоторые тезисы в этой же научной работе ставят такую связь под сомнение.
До сих пор считалось, что Земля расположена слишком далеко от «снеговой линии» в Солнечной системе, где вода могла стабильно сохраняться на этапе формирования планет в газопылевом диске. Отсюда предположение, что Мировой океан — результат прибытия множества ледяных небесных тел из дальних окраин системы. Теперь выясняется, что в этой массированной кометной бомбардировке не было необходимости.
В условиях отсутствия связи (шахты, горы, тайга) критически важна надежная передача данных. Ученые Пермского Политеха разработали цифровую радиостанцию, устойчивую к помехам и физическим препятствиям, включая бетонные стены. Устройство передает данные в двух сетях MANET одновременно, обеспечивая скорость до 300 кбит/с (низкоскоростной канал) и 54 Мбит/с (высокоскоростной). Рация работает как ретранслятор и узел сети, что делает ее незаменимой для спасателей, промышленности и туристов. Ключевые преимущества разработки: помехоустойчивость, дальность связи до 30 километров и работа при -25°C до +55 градусов Цельсия.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
В Институте искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ предложили новый подход, основанный на современных методах машинного обучения, для определения генетического происхождения человека. Графовые нейросети позволяют с высокой точностью различать даже очень близкие популяции.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Семерка самых значимых и необычных событий в науке и технике 2021 года
CES 2017: главные новинки
Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?
Марсианский детектив, или Откуда родом Черная Красавица?
Farewell to GPS: неочевидные последствия отключения бесплатного сервиса
Гаджеты и дети: давать нельзя запретить
Когда нас не было и в проекте. Хорошо ли вы знаете историю Земли до появления человека? Тест от Naked Science
5 напитков, которые вы не пробовали
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии