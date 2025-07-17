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17 июля, 13:07
Игорь Байдов
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Археологи обнаружили «кулинарные» различия между соседними стоянками неандертальцев

❋ 4.3

Две группы неандертальцев, которые жили в пещерах всего в 70 километрах друг от друга, использовали одинаковые орудия, одну и ту же дичь на обед, но практиковали разные способы разделки туши. Вероятно, у двоюродных братьев сапиенсов были разные способы разделывания и кулинарные традиции, передававшиеся из поколения в поколение.

Археология
# кулинария
# люди
# неандертальцы
# орудия труда
# Традиции
неандертальцы
Неандертальцы, разделывающие туши, в представлении художника / © LUIS MONTANYA, MARTA MONTANYA, SCIENCE PHOTO LIBRARY

Пещеры Амуд и Кебара на севере Израиля — уникальные археологические памятники, хранящие останки неандертальцев (Homo neanderthalensis), их каменные орудия и, что особенно важно, кости животных. Возраст находок — 50-60 тысяч лет.

Пещера Кебара давно известна археологам — там нашли один из самых полных скелетов неандертальца. Пещеру Амуд исследовали чуть позже, но и она подарила ученым массу находок, в том числе останки младенца неандертальца. Орудия труда в обеих пещерах одинаковые — это кремневые ножи и скребки. Жилищные условия и климат тоже были схожими. Казалось бы, группы людей, жившие почти в одном месте и времени, должны были вести себя одинаково. Но авторы недавнего исследования обнаружили странную и важную деталь.

Команда археологов из Еврейского университета в Иерусалиме под руководством Анаэль Жаллон (Anaëlle Jallon) провела анализ костей животных из двух пещер. Исследователи отобрали образцы из слоев, относящихся к одному времени, и изучили их сначала невооруженным глазом, затем под микроскопом. Замеряли характеристики насечек: профиль, угол, ширину.

На первый взгляд, насечки оказались схожими. Но при рассмотрении под микроскопом выяснилось, что линии разрезов на костях, найденных в Амуде и Кебаре, сильно различаются.

Карта Леванта
Карта Леванта с указанием пещер Амуд и Кебара. Составлена с помощью программного обеспечения Inkscape / © Anaëlle Jallon

На костях из пещеры Амуд порезов больше, они идут в разных направлениях и выглядят неаккуратно. Неандертальцы резали мясо будто «‎тычками», короткими, интенсивными движениями и не очень ровно. На костях из Кебары разрезов меньше. Они четкие — как будто неандертальцы резали мясо длинными, ровными и аккуратными движениями. При этом форма самих насечек совпадала — это доказывало, что неандертальцы использовали похожие инструменты.

Жаллон и ее коллеги проверили разные версии, объясняющие этот парадокс. Возможно, в одной из пещер обрабатывали другие части туш или другие виды костей. Например, в Амуде больше длинных трубчатых костей, но даже при сравнении идентичных костей — например, ног газелей — различия оставались.

Еще один вариант: в Амуде мясо могли дольше хранить до разделки. Вероятно, его подвешивали или слегка подсушивали. Это похоже на современные методы подготовки мяса перед приготовлением. Такое мясо режется сложнее и требует других техник. Это могло повлиять на форму и плотность порезов.

Альтернативное объяснение — разное распределение ролей в группе. Например, в Амуде могли работать сразу несколько человек над одной тушей, в то время как в Кебаре — один. Но и этот вариант не получил подтверждения и требует дальнейших исследований.

Сейчас ясно одно: разница между разделками туш в двух пещерах слишком очевидна, чтобы быть случайной. Это не ошибка, не причина «‎плохого инструмента» и не неумелая работа. Скорее всего, это разные подходы к одному и тому же процессу. Разные «кулинарные стили», если угодно.
Различия прослеживаются и в других деталях. В Амуде почти 40 процентов костей обгоревшие. Там их находили чаще сломанными, что может говорить как о приготовлении пищи на огне, так и о случайных повреждениях, происходящих со временем. В Кебаре обгоревших костей всего девять процентов. Они находились в лучшем состоянии и были меньше повреждены хищниками. Получается, способы обращения с едой в двух местах были разными.

Один из самых интересных выводов команды Жаллон заключается в том, что различия не зависят от уровня мастерства, это не следы неопытной руки. Напротив, обе группы обладали знаниями и техникой. Но передавали их по-разному. Это уже не просто биология, а признаки культуры. По сути, первый шаг к пониманию того, как у неандертальцев формировались традиции.

В научном сообществе давно идут споры, насколько неандертальцы были способны к культуре, социальному обучению и традициям. Теперь у археологов есть вещественные доказательства — не в украшениях, не в наскальных рисунках, а в следах на костях.

Жаллон признала, что размер фрагментов иногда мешал увидеть полную картину. Некоторые кости слишком малы, чтобы точно сказать, как именно происходила разделка туш. Но даже при этих ограничениях, выводы очевидны. Две группы неандертальцев по-разному обрабатывали еду, хотя они использовали одну и ту же дичь и у них были одни и те же инструменты.

Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

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Игорь Байдов
362 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Археология
# кулинария
# люди
# неандертальцы
# орудия труда
# Традиции
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