Домашний майнинг: как устроены криптофермы и почему это может быть опасно

На этой неделе курс биткоина установил исторический максимум — 123 тысячи долларов. Суммарный объем мирового объема денег, хранящихся в криптовалюте, равен 3,740 триллионам долларов. Люди покупают на нее автомобили, украшения, электронику, а могут и просто сходить за хлебом в магазин у дома. Все это возможно благодаря майнингу — процессу, который помогает переводить виртуальные деньги, обеспечивая их безопасность. Ученый Пермского Политеха Даниил Курушин объяснил, как работает майнинговая ферма и можно ли установить ее у себя дома, чем легальный майнинг отличается от теневого, почему от этого часто случаются пожары, как крипта влияет на курс реальных валют, в каких регионах России майнинг строго запрещен и как защититься от майнеров-мошенников, которых становится все больше.

Сейчас Россия находится на седьмом месте по внедрению криптовалют. По экспертным оценкам, в нашей стране насчитывается порядка 13 миллионов пользователей виртуальных денег (примерно 9% населения). Совокупный суточный торговый оборот виртуальных денег превышает 10 миллиардов рублей, и эти цифры продолжают расти. Русскоязычное сообщество на международном крипторынке представлено весьма значительно – как минимум в половине крупных криптопроектов есть российские корни.

Криптовалюта — это цифровые деньги, существующие только в интернете и работающие без банков. В отличие от обычных, их нельзя напечатать — новые монеты создаются с помощью сложных математических вычислений, которые выполняют мощные компьютеры. Первая и самая известная криптовалюта — биткоин — появилась в 2009 году, и тогда стоила меньше доллара. Для сравнения сейчас ее стоимость оценивается в 117 тысяч.

Сегодня на рынке представлены тысячи видов крипты: от стабильных «цифровых долларов» — стейблкоинов, чья цена привязана к реальным деньгам, до токенов для игр и соцсетей.

Криптовалюту можно купить на специальных биржах, в онлайн-обменниках или даже получить в качестве зарплаты — распространено у IT-специалистов и фрилансеров. Но есть и другой способ — добывать (майнить) ее самому с помощью специальных ферм.

Майнинговая ферма: что это и как работает?

Майнинговая ферма — это мощный вычислительный комплекс, который умеет решать сложные математические задачи. Она состоит из нескольких элементов. Сердце устройства – чипы или видеокарты, разработанные специально для выполнения вычислений, необходимых для «добычи» криптовалюты. Не менее важны и системы охлаждения, ведь ферма выделяет колоссальное количество тепла. Майнинговые устройства требуют большого объема энергии, поэтому надежные источники питания являются критически важными для стабильной работы. Оборудование размещается в специальных стойках, которые обеспечивают доступ к фермам и способствуют организации охлаждения. Обычные компьютеры могут использоваться для майнинга, но их производительность будет значительно ниже по сравнению с специализированным оборудованием.

Термин «farm» можно перевести как «ферма» или «хозяйство». Он используется по аналогии с сельским хозяйством: если обычная выращивает растения или животных, то майнинговая «выращивает» криптовалюту с помощью множества компьютеров, работающих как единое «хозяйство».

Процесс майнинга выглядит так: человек (майнер) с помощью фермы подключается к мировой цифровой базе данных, где записываются все коды операций с криптовалютой. По-другому такую базу называют блокчейн. Задача фермы — путем математических вычислений подобрать новый код, которого еще нет, и, таким образом, подтвердить и защитить транзакцию (то есть перевести криптовалюту от одного владельца фермы другому и не дать подделать и изменить операцию). За это пользователь майнинговой фермы получает награду — криптовалюту, — комментирует доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук Даниил Курушин.

Давайте объясним на примере. Представьте, что человек №1 хочет перевести один биткойн человеку №2. Этот перевод попадают в общую цифровую очередь. Майнер (человек №3) со своей фермой — это как мощный компьютер, который решает сложную математическую задачку: он подбирает специальный код, чтобы подтвердить обе эти операции разом и записать их в блокчейн — это как общая бухгалтерская книга всех переводов. Когда №3 угадывает правильный код, операции №1 и №2 завершаются, а сам он получает вознаграждение — новые биткоины за свою работу. Так система одновременно проверяет переводы и создает новые монеты.

Масштаб процесса — от небольших домашних станций до крупных предприятий с тысячами устройств, размещенных в разных частях света.

Большая часть ферм находится в регионах с доступным и дешевым электричеством, таких как Сибирь в России, штат Вашингтон в США, потому что на майнинг тратится огромное количество энергии. На одну транзакцию — перевод криптовалюты от одного пользователя другому — нужно примерно 1450 кВт·ч. Столько потребляет средняя семья за 1,5 месяца.

Такое количество электричества расходуется потому, что чем больше людей майнит, тем сложнее становятся задачки. На данный момент компьютер должен перебрать триллионы чисел, чтобы угадать нужный код. С каждым годом фермы становятся мощнее и тратят все больше энергии.

Кому это нужно?

Заказчиками работ по созданию и обслуживанию майнинговых ферм могут быть как частные лица, так и крупные компании или организации.

— Частные лица могут заниматься майнингом для получения прибыли от «добычи» криптовалюты. Компании создают собственные фермы или арендуют их у других участников рынка для обеспечения своих виртуальных бизнес-процессов, связанных с виртуальными деньгами. Например, для международных платежей, чтобы избежать банковских комиссий. Они покупают или добывают криптовалюту, а затем пересылают ее напрямую получателю в другой стране. Тот продает ее за местные деньги, избегая банковских ограничений. Компании пользуются фермами также для инвестиций, зарплат и B2B-расчетов, особенно в IT и удаленных командах, а также для лояльности клиентов — предоставлять возможность расплачиваться криптой, — рассказывает Даниил Курушин.

Пожар — одно из последствий домашнего майнинга / © Karl Callwood, unsplash.com

В целом, майнинг необходим для трех основных задач: поддержания и развития криптовалют, обеспечения безопасности сети, создания новых денежных единиц (эмиссии). Последняя выполняется так: когда майнер успешно справляется со своей работой, система автоматически создает новые монеты и направляет ему в качестве вознаграждения. Эмиссия виртуальных денег тоже регулируется, но не банками, а встроенными ограничениями системы, например, у биткоина запрограммирован максимум — 21 млн монет, новые перестанут появляться после добычи последнего (примерно к 2140 году).

Кто управляет криптовалютами?

— Криптовалюта не имеет централизованного управления, потому что изначально такой и задумывалась. Нет единого органа или организации, которая бы контролировала всю систему. Это более-менее похоже на добычу золота на ранних стадиях развития общества. Считается, что никто не может контролировать их напрямую, включая правительства и финансовые учреждения. Однако некоторые страны регулируют использование криптовалют на своей территории, — поясняет Даниил Курушин.

Переводить криптовалюту между пользователями можно прямо в самой системе, к которой подключены фермы. Для этого отправитель вводит адрес получателя и указывает сумму. Транзакция попадает в систему, майнеры ее подтверждают — и деньги приходят. Решения о денежной политике, например, о том, чтобы сжечь часть биткоинов, и, тем самым замедлить инфляцию принимается путем голосования. Если большая часть майнеров за, система производит эти изменения.

До недавнего времени Китай был одной из крупнейших стран по объему майнинга. Однако в 2021 году правительство запретило добычу криптовалют на территории страны. Это решение было связано с опасениями по поводу энергопотребления и потенциального использования крипты для отмывания денег.

В России сфера майнинга регулируется на законодательном уровне не напрямую через законы о криптовалютах, а косвенно — через нормативные акты, регулирующие вопросы налогообложения, лицензирования и энергопотребления. На данный момент в нашей стране нет специального закона, который бы разрешал или запрещал добычу виртуальных средств. Однако деятельность по добыче цифровых валют может попадать под действие законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Чтобы майнить законно в тех регионах, где это не запрещено, необходимо соблюдать ряд правил: быть зарегистрированным как самозанятый или ИП, платить налоги, не превышать лимитов энергопотребления и использовать только оборудование с лицензией.

От чего зависит курс криптовалюты?

Курс криптовалюты гораздо менее стабилен, чем у реальных денег, потому что не подкреплен экономикой государства (ВВП, налоговой системой) и не регулируется центральным банком (инфляция бесконтрольна).

— На курс криптовалюты влияют множество факторов. Во-первых, количество людей, желающих купить (спрос), по сравнению с количеством людей, желающих ее продать (предложение), влияет на цену, как и в случае с обычными деньгами. Если спрос превышает предложение, цена растет, и наоборот. Во-вторых, развитие технологий, улучшение безопасности и функциональности криптовалют могут повысить интерес и доверие пользователей, что способствует росту курса. В-третьих, новости о крупных инвестициях, взломах бирж, а также общее восприятие криптовалют в СМИ и социальных сетях могут влиять на настроения инвесторов и их решения о покупке или продаже, — объясняет Даниил Курушин.

Например, на резкое изменение курса биткоина повлияли такие события, как взлом криптобиржи в 2011 году, когда мошенник умышленно снизил на ней цену биткоина с $17 до $0,01, чтобы передать его самому себе по такой стоимости. И резкий рост стоимости в ноябре 2024 года после выборов президента США. Это связано с лояльностью Трампа к криптовалюте и ожиданием мягкой экономической политики в этой области. 10 ноября цена биткоина впервые превысила 80 тысяч долларов, а 13 ноября — 90 тысяч.

Как крипта влияет на курс реальных денег?

Курс криптовалют влияет на реальные деньги, но не напрямую, а через спрос и поведение людей. Например, когда биткоин растет, инвесторы могут продавать доллары или евро, чтобы купить крипту, ослабляя реальные валюты. В странах с кризисом (типа Турции или Аргентины) люди массово переводят местные деньги в виртуальные, из-за чего национальная валюта падает еще сильнее. И наоборот: если доллар крепчает, многие продают крипту, чтобы сохранить капитал в надежных, физических валютах.

Можно ли майнить дома?

Целесообразность установки фермы дома для заработка криптовалюты зависит от многих факторов, включая законодательство страны или региона, технические характеристики электросети и вентиляции, стоимость электроэнергии и актуальные цены на криптовалюты.

— В большинстве случаев установка крупной майнинг-фермы в жилом помещении не рекомендуется по следующим причинам. Во-первых, потребление электроэнергии может значительно превышать допустимые нормы для квартирного использования, что приведет к перегрузке электросети и потенциальным авариям, даже пожарам, — предостерегает Даниил Курушин.

Самая маленькая майнинговая ферма с одной видеокартой в среднем потребляет 123 кВт электроэнергии в месяц, тогда как норма квартирного потребления варьируется от примерно от 50 до 150 кВт в месяц на человека. Даже подключая дома маломощную ферму, пользователь расходует энергии больше положенного с учетом работы прочих электроприборов.

Пожары, причиной которых стали майнинговые фермы, — это не редкость. Одним из последних стало возгорание в Братске, которое произошло 24 июня. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Иркутской области, площадь пожара составила 8 квадратных метров, его потушили 18 огнеборцев и 6 единиц техники. Предварительная причина – аварийный режим работы электросети, к которой была подключена ферма.

— Во-вторых, в некоторых странах и регионах действуют законы, запрещающие или ограничивающие использование оборудования для майнинга в жилых помещениях, — продолжает Даниил Курушин.

С 1 января 2025 года в России действует запрет (частичный или полный) на майнинг криптовалюты в 13 регионах. Полностью запрещен процесс в Дагестане, Северной Осетии-Алании, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это связано с перегрузами сетей и воровством электричества без подключения к счетчикам.

— В-третьих, содержание майнинг-фермы требует значительных затрат на оплату электроэнергии, которые могут превышать доходы от добычи криптовалюты. Средний процент расходов составляет от 50 до 80% прибыли. Это варьируется в зависимости от цены на электроэнергию и эффективности оборудования, — добавляет Даниил Курушин.

Важно отметить, что сложность майнинга со временем возрастает. Система, к которой подключены фермы, сама повышает ее, чтобы предотвратить обесценивание виртуальной валюты. Ведь чем больше новых майнеров появляется, тем быстрее они подбирают коды и получают деньги. Высокая сложность задач требует более мощного оборудования и увеличивает затраты на электроэнергию. Поэтому не все майнеры получают прибыль от своей деятельности.

Так что установка майнинговой фермы в квартире может быть целесообразна только при очень выгодных условиях, например, если можно не платить за электричество.

Законность и риски

Майнинг может быть как легальным, так и теневым. Незаконные схемы включают кражу электроэнергии или использование чужого оборудования. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно следить за потреблением энергии и защищать свои устройства.

— Легальный майнинг — это деятельность по добыче криптовалюты, которая осуществляется в соответствии с законодательством страны, где она проводится. В разных государствах правила и регуляции относительно майнинга криптовалют отличаются. Например, некоторые страны могут требовать регистрацию и лицензирование для осуществления майнинговой деятельности, другие могут запрещать ее полностью, — рассказывает Даниил Курушин.

Страны, в которых разрешен майнинг без лицензии — Сальвадор, Парагвай, Малайзия, Аргентина. В России, США, Канаде, Исландии, Германии, Дубае владельцам ферм нужны официальная регистрация и лицензия. Майнинг полностью запрещен в Китае, Египте и Ираке (по религиозным соображениям), Катаре, Марокко.

Незаконный (теневой) майнинг — это деятельность по добыче криптовалюты без соблюдения законодательства страны или с использованием мошеннических схем.

— Теневой майнинг может включать в себя использование чужого оборудования для добычи криптовалюты без разрешения владельца, подключение к чужим сетям и ресурсам для майнинга, создание фальшивых аккаунтов на криптовалютных биржах для продажи добытых монет, — дополняет Даниил Курушин.

Как не стать жертвой нелегальных майнеров?

Проблема майнеров-мошенников распространена в России. Они заражают чужие компьютеры, смартфоны и серверы вирусами, которые позволяют им использовать ресурсы этих устройств для собственного заработка. Так, в 2024 году ущерб от незаконной криптодобычи в России превысил 1,3 миллиарда рублей.

Чтобы обезопасить себя от нелегальных майнеров, можно предпринять следующие шаги.

— Внимательно проверяйте условия аренды или покупки помещения, в котором вы собираетесь жить. Следите за изменениями показаний счетчиков электроэнергии. Резкое увеличение потребления может быть признаком нелегального майнинга.

В случае подозрений проверьте оборудование и документы арендатора. Установите сильные пароли и регулярно обновляйте серверное ПО, это защитит вас от проникновения мошенников в ваши устройства. Физически защитите оборудование. Проследите за такими показателями как: высокая загрузка CPU, расход дисков или сети. Разрешайте доступ только проверенным пользователям и используйте гостевые аккаунты с ограниченными правами, — предлагает Даниил Курушин.

Майнинг — это не просто способ заработка, а экономический фундамент виртуального мира. Он сочетает в себе передовые технологии, экономику и даже элементы гонки за ресурсами, напоминая исторические «золотые лихорадки». Даже если вы никогда не занимались майнингом, он косвенно влияет на курс реальных денег и мировую экономику, а, следовательно, и на ваши финансы. Поэтому важно понимать его механизмы, чтобы оставаться в курсе будущих изменений.

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ПНИПУ 1175 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.