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Николай Головин
Николай Головин
17 июля, 13:27
Рейтинг: +247
Посты: 762

Аналитики рассказали, могут ли бомбардировщики B-2 атаковать Россию

После того как президент США Дональд Трамп дал России 50 дней на прекращение специальной военной операции на Украине, многие американские политики стали высказывать спекулятивные мнения о том, что Москву может постичь судьба иранских ядерных объектов, по которым в прошлом месяце нанесли удар стратегические бомбардировщики B-2.

Сообщество
# авиация
# оружие
# Россия
# США
Стратегические бомбардировщики B-2 / © USAF
Стратегические бомбардировщики B-2 / © USAF

Зарубежное издание Military Watch Magazine решило разобраться в вопросе и выяснить, смогут ли американские самолеты B-2 нанести по России удар, не встретив противодействия.

По мнению журналистов, особую угрозу для B-2 представляют радиолокационные сети «Резонанс-НЭ» и «Воронеж-ДМ», способные обнаруживать даже малозаметные цели.

Кроме того, в отличие от Ирана, Россия вложила значительные средства в развитие системы противовоздушной обороны, основу которой составляют зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» и система С-500. Эти средства особенно эффективны против крупных стратегических самолетов, таких как бомбардировщики, и обладают дальностью поражения до 600 километров.

Однако основным фактором защиты страны от B-2 или другого американского оружия аналитики считают мощные возможности ответного удара. Россия, в отличие от Ирана, может нанести ответные удары по континентальной части Соединенных Штатов, а также по американским военным объектам и экономическим интересам во всем мире. Это обстоятельство делает невозможным использование B-2 против России по аналогии с Ираном.

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Комментарии

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2 Комментария
Иван Колупаев
Иван Колупаев
1 минута назад
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0
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Россия не Иран какое открытие 🙄 Да хоть бы Северную Корею взяли еще можно о чем-то поспекулировать хоть даже там вероятность удара очень сомнительна.
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Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
17 минут назад
-
0
+
Так и российская истребительная авиация покрошит эти В-2 вскоре после их обнаружения. И, в отличие от зенитных ракет, может перехватить их в том числе и принуждением к посадке на указанном аэродроме.
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Иван Колупаев
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Россия не Иран какое открытие 🙄 Да хоть бы Северную Корею взяли еще можно о чем-то поспекулировать хоть даже там вероятность удара очень

Аналитики рассказали, могут ли бомбардировщики B-2 атаковать Россию

Николай Цыгикало
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