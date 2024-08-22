  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Юлия Трепалина
1
79

Даже легкое курение матерей до зачатия повысило риск осложнений у новорожденных

5.3

Всего одна-две сигареты в день, выкуренные матерями до или в какой-то момент беременности, способны поставить под угрозу здоровье новорожденных. Это показало новое исследование, в котором ученые проанализировали данные более чем 12 миллионов американок и их малышей, появившихся на свет живыми.

Медицина
# беременность
# заболевания новорожденных
# здоровье
# курение
# новорожденные
Женщина с сигаретой
Кадр из фильма «Секс в большом городе» / © Hulu, HBO Max

О том, что курение во время беременности вредит ребенку, хорошо известно. Тем не менее многие женщины думают, что если делать это до зачатия или в первые три месяца срока, то ничего страшного не произойдет. Некоторые также считают, что пара сигарет в день вряд ли причинит вред.

Развеять опасные заблуждения решила международная группа медиков из Китая, США и Швейцарии. В научной работе, статью о которой опубликовал журнал Journal of Epidemiology & Community Health, специалисты на обширной выборке проследили, как интенсивность курения матерей и период, в который оно происходило, влияли на состояние новорожденных.

Исследователи воспользовались данными о рождении детей в США с 2016 по 2019 год из национальной статистической системы US National Vital Statistics System. Исключив многоплодные роды, женщин с гипертонией или диабетом до беременности, а также тех, по кому не было информации о курении в течение трех месяцев до и во время беременности, ученые сформировали выборку из 12 150 535 пар «мать — дитя».

Среди рассмотренных женщин 9,3% курили до зачатия, а 7%, 6% и 5,7% не бросили вредную привычку в первом, втором и третьем триместрах беременности соответственно. Интенсивность курения оценивали по шкале: ноль, одна-две, три-пять, шесть-девять, 10-19, 20 и более сигарет в день.

Сделав поправки на возраст матерей, их этническую принадлежность, вес до беременности и другие факторы, ученые установили, что курение до зачатия или во время любого из триместров коррелировало с повышенным риском серьезных проблем со здоровьем у новорожденных.

В числе последних рассматривали необходимость вспомогательной вентиляции легких после родов, помещение в реанимацию, применение заместительной сурфактантной терапии (используют при респираторном дистресс-синдроме новорожденных), подозрение на сепсис, а также судороги или тяжелые неврологические нарушения.

Если мать курила до зачатия, вероятность подобных проблем у ее ребенка возрастала на 27% по сравнению с не курившими женщинами. Продолжение вредной практики в любой момент беременности повышало риск на 31-32%.

В частности, дети женщин, которые курили, прежде чем забеременеть или во время срока, после родов попадали в отделения реанимации и интенсивной терапии на 24% и 30-32% чаще, чем малыши матерей без такой привычки.

Мамы подвергали здоровье новорожденных опасности, даже если выкуривали всего одну-две сигареты в день. Например, женщины с такой практикой перед беременностью повышали риск серьезных неонатальных патологий у своих детей на 16%, а в случаях с максимальной интенсивностью курения вероятность проблем увеличивалась на 31%.

Поскольку исследование носило наблюдательный характер, четких выводов о причинах и следствиях сделать нельзя. Среди других ограничений новой научной работы авторы перечислили возможную неполноту данных и неточность информации о курении со слов участниц, а также отсутствие сведений о пассивном воздействии табачного дыма.

Тем не менее ученые заключили: результаты анализа, полученные на большой выборке, надежно подтверждают, что для женщин, которые готовятся к материнству, не существует безопасного периода и уровня курения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# беременность
# заболевания новорожденных
# здоровье
# курение
# новорожденные
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Георгиевские штандарты 9-го гусарского Киевского полка
Государственная библиотека искусств
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Физика магии
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Половой отбор у динозавров и других древних животных
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
23 Авг
Бесплатно
Могут ли нейросети творить?
Музей криптографии
Москва
Лекция
23 Авг
Бесплатно
Хранители времени: коллекция часов Политехнического музея
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Авг
Бесплатно
Образование и культура Иорданского Хашимитского королевства
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
23 Авг
Бесплатно
Андрей Платонов. Неусомнившийся
ВДНХ
Москва
Лекция
23 Авг
Бесплатно
Национальный музей Дамаска
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
23 Авг
500
Лабиринт Минотавра: новые открытия, новые загадки
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 13:12
Юлия Трепалина

Пауки сделали приманку из самцов светляков, «превратив» их в самок

Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.

Биология
# пауки
# светляки
# светлячки
# хищник-жертва
Позавчера, 11:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ показали: молодой трудолюбивый нарцисс приведет фирму к успеху

Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучили, как черты личности основателя молодой фирмы влияют на результаты ее работы. Выяснилось, что нарцисс и трудоголик, который при этом внедряет инновации, будет эффективно развивать свою компанию.

НИУ ВШЭ
# бизнес
# компания
# нарцисс
# нарциссизм
# трудоголизм
8 часов назад
Юлия Трепалина

Слабую гибкость тела связали с повышенным риском преждевременной смерти

Гибкость, то есть способность человека совершать движения разными частями тела с большой амплитудой, считают одним из важных составляющих физического здоровья. Новое международное исследование показало, что степень гибкости может влиять на то, как долго проживет человек средних лет.

Медицина
# гибкость тела
# здоровье
# продолжительность жизни
# риск смерти
# физическая активность
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
19 августа
МАИ

В МАИ придумали ракетный двигатель, работающий на космической пыли

Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.

МАИ
# космическая пыль
# лунный грунт
# ракета
# ракетный двигатель
# реголит
17 августа
Татьяна

Геологи нашли самую полную летопись времен «Земли-снежка»

В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.

Геология
# глобальное оледенение
# земля-снежок
# Ирландия
# протерозой
# Шотландия
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
1 2
1 2
2 минуты назад
-
0
+
А что значит "перед беременностью"? За 5 лет до, это тоже "перед". Что, нет никакой разницы в сроке, который прошёл после того как бросила курить?
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Даже легкое курение матерей до зачатия повысило риск осложнений у новорожденных

    1 час назад

  2. В Перми разработали технологию 3D-печати сердечно-сосудистых стентов из биоразлагаемых полимерных материалов

    2 часа назад

  3. В древнем замке царей Урарту нашли зал для жертвоприношений

    2 часа назад

  4. Европейцы начали употреблять кокаин намного раньше, чем предполагалось

    2 часа назад
Выбор редакции

Сбить цель в космосе: тайны наведения в космосе глазами разработчика

14 августа

Последние комментарии

1 2
2 минуты назад
А что значит "перед беременностью"? За 5 лет до, это тоже "перед". Что, нет никакой разницы в сроке, который прошёл после того как бросила курить?

Даже легкое курение матерей до зачатия повысило риск осложнений у новорожденныхДаже легкое курение матерей до зачатия повысило риск осложнений у новорожденных

Александр Березин
5 минут назад
alexey, "Вы думаете просто так мировое научное сообщество проигнорировали гипотезу Горькавского? Да потому что она ничего не объясняет." Нет, оно не

Слияние черных дыр объяснили взаимодействием темной материи самой с собойСлияние черных дыр объяснили взаимодействием темной материи самой с собой

Алиса Гаджиева
12 минут назад
Mikhail, спасибо за внимательность, но. Кремневые - сделанные из кремня (камешек такой, из кварца, халцедона и много еще чего. Кремневые орудия люди

В древнем замке царей Урарту нашли зал для жертвоприношенийВ древнем замке царей Урарту нашли зал для жертвоприношений

Оксана Бовина
25 минут назад
Почему то мне кажется что спасет Роскосмос. Во-первых, русские работают на энтузиазме, интересно решить проблему, не запариваясь с патентами. Так

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

BoDi Nistru
39 минут назад
А чего их спасать? Им там что смерть грозит? Будут там сидеть пока не доставят нужные скафандры.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Mikhail Lukashev
40 минут назад
Кремниевые - Алиса, поправьте.

В древнем замке царей Урарту нашли зал для жертвоприношенийВ древнем замке царей Урарту нашли зал для жертвоприношений

Владимир Федотов
45 минут назад
Aleksey, 100%

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Владимир Федотов
46 минут назад
Главное чтобы костюмчик сидел🤣

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Сергей Запрягаев
51 минута назад
Только всё же бомба видимо, а не торпеда.

ВВС США показали, как противокорабельная торпеда разламывает корабль пополамВВС США показали, как противокорабельная торпеда разламывает корабль пополам

Сергей Запрягаев
56 минут назад
alexey, вообще у него там дано объяснение каждому из этих вопросов - неравномерность Вселенной мы не видим из-за космологического горизонта,

Слияние черных дыр объяснили взаимодействием темной материи самой с собойСлияние черных дыр объяснили взаимодействием темной материи самой с собой

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Андрей, судя по отказам НАСА сотрудничать с Роскосмосом какая то разница есть.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Я Всё
1 час назад
Молодец пацан, так держать!

В МАИ придумали ракетный двигатель, работающий на космической пылиВ МАИ придумали ракетный двигатель, работающий на космической пыли

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
это микротокамак-0.2. так получается))

Тинейджер собрал термоядерный реактор в лаборатории колледжаТинейджер собрал термоядерный реактор в лаборатории колледжа

Женя Лоза
1 час назад
Igor, 👍Солидарна.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Женя Лоза
2 часа назад
Ural, 👍вот пусть вышиванки их и спасают, это же их хозяева.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Женя Лоза
2 часа назад
Анатолий, вот пусть суржики садятся на метлу, и летят спасать своих хозяев.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Сунатулло Ашуров
2 часа назад
Ural moroz, всё правильно и по сути в точку

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Женя Лоза
2 часа назад
Ринат, какие же вы, вышиванки, ненавистные.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Женя Лоза
2 часа назад
Ron, уж вашу ненависть к своим же, весь мир в курсе, вы с 14 года своих мирных жителей Донбасса бомбили, и сейчас бомбите, только теперь они уже

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Женя Лоза
2 часа назад
Евгений, он долбо, клоуна, просроченного нелегитима зе.

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно