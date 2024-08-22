Даже легкое курение матерей до зачатия повысило риск осложнений у новорожденных

Всего одна-две сигареты в день, выкуренные матерями до или в какой-то момент беременности, способны поставить под угрозу здоровье новорожденных. Это показало новое исследование, в котором ученые проанализировали данные более чем 12 миллионов американок и их малышей, появившихся на свет живыми.

О том, что курение во время беременности вредит ребенку, хорошо известно. Тем не менее многие женщины думают, что если делать это до зачатия или в первые три месяца срока, то ничего страшного не произойдет. Некоторые также считают, что пара сигарет в день вряд ли причинит вред.

Развеять опасные заблуждения решила международная группа медиков из Китая, США и Швейцарии. В научной работе, статью о которой опубликовал журнал Journal of Epidemiology & Community Health, специалисты на обширной выборке проследили, как интенсивность курения матерей и период, в который оно происходило, влияли на состояние новорожденных.

Исследователи воспользовались данными о рождении детей в США с 2016 по 2019 год из национальной статистической системы US National Vital Statistics System. Исключив многоплодные роды, женщин с гипертонией или диабетом до беременности, а также тех, по кому не было информации о курении в течение трех месяцев до и во время беременности, ученые сформировали выборку из 12 150 535 пар «мать — дитя».

Среди рассмотренных женщин 9,3% курили до зачатия, а 7%, 6% и 5,7% не бросили вредную привычку в первом, втором и третьем триместрах беременности соответственно. Интенсивность курения оценивали по шкале: ноль, одна-две, три-пять, шесть-девять, 10-19, 20 и более сигарет в день.

Сделав поправки на возраст матерей, их этническую принадлежность, вес до беременности и другие факторы, ученые установили, что курение до зачатия или во время любого из триместров коррелировало с повышенным риском серьезных проблем со здоровьем у новорожденных.

В числе последних рассматривали необходимость вспомогательной вентиляции легких после родов, помещение в реанимацию, применение заместительной сурфактантной терапии (используют при респираторном дистресс-синдроме новорожденных), подозрение на сепсис, а также судороги или тяжелые неврологические нарушения.

Если мать курила до зачатия, вероятность подобных проблем у ее ребенка возрастала на 27% по сравнению с не курившими женщинами. Продолжение вредной практики в любой момент беременности повышало риск на 31-32%.

В частности, дети женщин, которые курили, прежде чем забеременеть или во время срока, после родов попадали в отделения реанимации и интенсивной терапии на 24% и 30-32% чаще, чем малыши матерей без такой привычки.

Мамы подвергали здоровье новорожденных опасности, даже если выкуривали всего одну-две сигареты в день. Например, женщины с такой практикой перед беременностью повышали риск серьезных неонатальных патологий у своих детей на 16%, а в случаях с максимальной интенсивностью курения вероятность проблем увеличивалась на 31%.

Поскольку исследование носило наблюдательный характер, четких выводов о причинах и следствиях сделать нельзя. Среди других ограничений новой научной работы авторы перечислили возможную неполноту данных и неточность информации о курении со слов участниц, а также отсутствие сведений о пассивном воздействии табачного дыма.

Тем не менее ученые заключили: результаты анализа, полученные на большой выборке, надежно подтверждают, что для женщин, которые готовятся к материнству, не существует безопасного периода и уровня курения.

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