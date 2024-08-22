Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Даже легкое курение матерей до зачатия повысило риск осложнений у новорожденных
Всего одна-две сигареты в день, выкуренные матерями до или в какой-то момент беременности, способны поставить под угрозу здоровье новорожденных. Это показало новое исследование, в котором ученые проанализировали данные более чем 12 миллионов американок и их малышей, появившихся на свет живыми.
О том, что курение во время беременности вредит ребенку, хорошо известно. Тем не менее многие женщины думают, что если делать это до зачатия или в первые три месяца срока, то ничего страшного не произойдет. Некоторые также считают, что пара сигарет в день вряд ли причинит вред.
Развеять опасные заблуждения решила международная группа медиков из Китая, США и Швейцарии. В научной работе, статью о которой опубликовал журнал Journal of Epidemiology & Community Health, специалисты на обширной выборке проследили, как интенсивность курения матерей и период, в который оно происходило, влияли на состояние новорожденных.
Исследователи воспользовались данными о рождении детей в США с 2016 по 2019 год из национальной статистической системы US National Vital Statistics System. Исключив многоплодные роды, женщин с гипертонией или диабетом до беременности, а также тех, по кому не было информации о курении в течение трех месяцев до и во время беременности, ученые сформировали выборку из 12 150 535 пар «мать — дитя».
Среди рассмотренных женщин 9,3% курили до зачатия, а 7%, 6% и 5,7% не бросили вредную привычку в первом, втором и третьем триместрах беременности соответственно. Интенсивность курения оценивали по шкале: ноль, одна-две, три-пять, шесть-девять, 10-19, 20 и более сигарет в день.
Сделав поправки на возраст матерей, их этническую принадлежность, вес до беременности и другие факторы, ученые установили, что курение до зачатия или во время любого из триместров коррелировало с повышенным риском серьезных проблем со здоровьем у новорожденных.
В числе последних рассматривали необходимость вспомогательной вентиляции легких после родов, помещение в реанимацию, применение заместительной сурфактантной терапии (используют при респираторном дистресс-синдроме новорожденных), подозрение на сепсис, а также судороги или тяжелые неврологические нарушения.
Если мать курила до зачатия, вероятность подобных проблем у ее ребенка возрастала на 27% по сравнению с не курившими женщинами. Продолжение вредной практики в любой момент беременности повышало риск на 31-32%.
В частности, дети женщин, которые курили, прежде чем забеременеть или во время срока, после родов попадали в отделения реанимации и интенсивной терапии на 24% и 30-32% чаще, чем малыши матерей без такой привычки.
Мамы подвергали здоровье новорожденных опасности, даже если выкуривали всего одну-две сигареты в день. Например, женщины с такой практикой перед беременностью повышали риск серьезных неонатальных патологий у своих детей на 16%, а в случаях с максимальной интенсивностью курения вероятность проблем увеличивалась на 31%.
Поскольку исследование носило наблюдательный характер, четких выводов о причинах и следствиях сделать нельзя. Среди других ограничений новой научной работы авторы перечислили возможную неполноту данных и неточность информации о курении со слов участниц, а также отсутствие сведений о пассивном воздействии табачного дыма.
Тем не менее ученые заключили: результаты анализа, полученные на большой выборке, надежно подтверждают, что для женщин, которые готовятся к материнству, не существует безопасного периода и уровня курения.
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучили, как черты личности основателя молодой фирмы влияют на результаты ее работы. Выяснилось, что нарцисс и трудоголик, который при этом внедряет инновации, будет эффективно развивать свою компанию.
Гибкость, то есть способность человека совершать движения разными частями тела с большой амплитудой, считают одним из важных составляющих физического здоровья. Новое международное исследование показало, что степень гибкости может влиять на то, как долго проживет человек средних лет.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.
В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Не такой, как все: как один астероид Главного пояса столкнул две астрономические теории
The Economist: газовая война может обойтись ЕС в 335 тысяч смертей — больше, чем погибло на Украине
Карабах: почему война была неизбежна, кому она выгодна и чем закончится?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии