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Гигантские животные жили бок о бок с людьми гораздо дольше, чем предполагалось
До недавнего времени многие палеонтологи считали, что через несколько тысяч лет после заселения людьми Южной Америки некоторые виды местной мегафауны — животные гигантских размеров — стали исчезать с лица земли. Среди основных причин называют частую охоту. Авторы нового исследования предположили, что на самом деле эти виды жили рядом с человеком гораздо дольше. Открытие заставляет задуматься о первопричинах вымирания крупных животных.
У ученых нет единого мнения о том, когда именно люди стали заселять Американский континент. Предположительно, первые поселенцы, так называемые палеоиндейцы, попали в Северную Америку между 22 000 и 17 600 годами до нашей эры. Они шли из азиатской тундростепи (мамонтовой степи) на Аляску по сухопутному мосту Берингия, который связывал северо-восток Сибири и западную часть Аляски. Мост возник из-за понижения уровня моря во время максимума последнего оледенения.
Чуть позже, между 16 500 и 13 500 годами до нашей эры, началось таяние ледникового щита на Аляске, вдоль тихоокеанского побережья образовался сухопутный коридор, который позволил людям мигрировать на юг — на территорию современной Южной Америки.
Главной причиной миграции в Северную, а затем Южную Америку исследователи называют охоту на крупных животных. В те далекие времена Южная Америка была домом для многих крупных млекопитающих, включая саблезубых кошек (Smilodon populator), представителей отряда литоптернов (Xenorhinotherium bahiense), лам из семейства верблюдовых (Palaeolama major), токсодонов (Toxodon platensis), слоноподобных существ (Notiomastodon platensis), а также гигантских ленивцев (Eremotherium laurillardi). Последние считаются одними из самых крупных наземных млекопитающих своего времени: они достигали шести метров в длину, а масса тела составляла от трех до пяти тонн.
Эксперты предполагают, что все перечисленные животные вымерли на рубеже плейстоцена и голоцена (по окончании последнего ледникового периода), 11 700 лет назад. Тогда климат на Земле стал теплее, население планеты стремительно росло, люди распространились по всему миру.
Вопрос о причинах вымирания древних гигантов остается открытым. Многие ученые сходятся во мнении, что эти животные исчезли из-за интенсивной охоты. Выдвигается гипотеза: из-за продолжительной охоты человек изменил ландшафт местности, что создало невыносимые условия для существования представителей крупных видов.
Однако последние данные показали, что исчезновения некоторых видов млекопитающих, населявших Северную и Южную Америку, происходили задолго до появления людей на Американском континенте. В то время другие животные, на которых люди часто охотились, выжили: например, олени.
Предыдущие исследования заставили команду португальских и бразильских геологов и палеонтологов под руководством Фабио Энрике Кортес Фариа (Fabio Henrique Cortes Faria) из Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) усомниться в гипотезе о ведущей роли человека в исчезновении крупных животных. Поэтому ученые решили проверить ее.
Фариа и его коллеги провели радиоуглеродное датирование ранее неизученных зубов восьми видов млекопитающих, включая Smilodon populator, Notiomastodon platensis, Eremotherium laurillardi и Palaeolama major, чтобы определить возраст материала. Все образцы ученые нашли в двух регионах Бразилии: в долине реки Миранда (штат Мату-Гросу-ду-Сул) и в районе муниципалитета Итапипока (штат Сеара).
Результаты анализа показали, что многие из этих видов дожили до периода 6000-8000 лет назад. А два вида, Palaeolama major и Xenorhinotherium bahiense, вымерли всего примерно 3500 лет назад — на тысячи лет позже, чем считалось. То есть люди сосуществовали с мегафауной Южной Америки на протяжении гораздо большего времени, чем исследователи предполагали изначально.
По словам Фариа, гибель крупной мегафауны Южной Америке нельзя объяснить только охотой. В значительной степени это событие обусловлено экологическими факторами. Потепление на рубеже плейстоцена и голоцена привело к увеличению общей площади лесов и сокращению саванн, которые были основным местообитанием крупных животных. Такие изменения среды сильно ударили по численности популяций.
Интересно, что в других частях Американского континента мегафауна тоже выживала дольше. На Карибах исследователи находили останки крупных животных возрастом примерно 6000 лет, а на Аляске — около 7000 лет. Это говорит о том, что процесс вымирания был асинхронным и зависел от местных условий.
Для более полного понимания причин вымирания мегафауны Южной Америки группа Фариа продолжит исследования. Ученые планируют воссоздать картину жизни гигантских видов на материке в далеком прошлом.
Открытие бразильских и португальских исследователей имеет огромное значение для науки. Оно доказывает, что крупные животные Южной Америки пережили не только суровые климатические изменения, но и влияние человека, а сам процесс вымирания был более растянут во времени, чем считалось ранее.
Научная работа опубликована в издании Journal of South American Earth Science.
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