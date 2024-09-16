Беременность изменила структуру мозга

Во время беременности меняется не только тело, но и нервная система женщины. Детальное исследование, в котором сравнивается структура мозга до зачатия, во время беременности и после родов, опубликовали ученые из США.

Известно, что беременность меняет организм женщины, причем эти изменения могут затрагивать не только период вынашивания ребенка, но и дальнейшую жизнь. Например, согласно последним исследованиям, сложная беременность (как и подростковая) способна повысить риск преждевременной смерти, а роды — повернуть биологическое старение вспять.

Специалисты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Ирвайне, а также из Национальных институтов здравоохранения (все — в США) изучили, как беременность влияет на мозг женщины. Результаты их исследования, которые можно считать одной из первых всеобъемлющих карт нейроанатомических изменений до, во время и после беременности у человека, опубликовал журнал Nature Neuroscience.

Команда ученых наблюдала за процессами, которые происходили в мозге здоровой 38-летней женщины в связи с беременностью. Она прошла 26 обследований методом магнитно-резонансной томографии: четыре раза в течение трех недель до зачатия, 15 раз за время беременности и семь раз за два года после родов. Результаты сканирований сопоставили с показателями восьми человек из контрольной группы.

Исследователи обнаружили, что у женщины значительно уменьшились объем и толщина коры головного мозга к девятой неделе беременности. Особенно сильно это проявлялось в сети пассивного режима работы мозга, которая связана с социальным познанием. При этом увеличились объем желудочков и спинномозговой жидкости, а также стала более целостной микроструктура белого вещества. Эти процессы были связаны с тем, что у будущей матери повысился уровень гормонов прогестерона и эстрадиола.

Некоторые изменения, в частности уменьшение объема и толщины коры головного мозга, сохранялись в течение двух лет после родов. Другие, наоборот, спустя примерно два месяца возвращались к уровню, который МРТ фиксировала до зачатия.

Ученые проследили, как менялся мозг женщины во время и после беременности / © Laura Pritschet

По словам авторов статьи, полученные результаты способны изменить понимание нейронных изменений, связанных с беременностью. Эти сведения могут быть полезны для поддержания психического здоровья женщины в перинатальный период (с 28 недели беременности до седьмых суток жизни новорожденного). Тем не менее, отметили ученые, необходимо выяснить, будут ли изменения такими же у других будущих матерей, а также проанализировать более долгосрочное воздействие беременности на мозг.

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