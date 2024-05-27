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Вулканизм на Венере оказался более распространен, чем считали ученые
Вторая планета Солнечной системы давно привлекает внимание ученых. Благодаря данным, полученным с межпланетной станции «Магеллан», исследователи из Университета Габриэле д’Аннунцио обнаружили следы недавней вулканической активности на этой планете. Причем выбросы лавы оказались более частыми явлениями, чем предполагалось раньше, а вулканизм на Венере — практически таким же, как на Земле.
В середине XX века Венера казалась исследователям потенциально обитаемой планетой, потому что по размерам и условиям образования была похожа на Землю. Однако условия на ней оказались непригодными для существования жизни в нашем понимании этого слова: на Венере практически нет воды, на поверхности вечные плюс 462 градуса Цельсия, а небо затянуто сплошными облаками из капелек серной кислоты.
Атмосфера из углекислого газа на этом фоне выглядела загадкой: она почти в сотню раз плотнее земной, несмотря на более слабую гравитацию. Чтобы дать столько углекислого газа, требовалась мощнейшая вулканическая активность. Но как она протекала, если на Венере нет тектоники плит, оставалось неясным. Тем более что из-за плотных, не рассеивающихся облаков наблюдать поверхность планеты в телескопы невозможно.
Первые радиолокационные данные, подтверждающие наличие вулканов на поверхности Венеры, удалось получить в 1990 году с помощью космического аппарата «Магеллан». На нескольких снимках планеты ученые обнаружили следы древней вулканической активности. Однако не было понятно, действуют ли вулканы в это время.
В 2023 году новые данные, полученные с «Магеллана», доказали, что вулканы, извергавшие лаву, на Венере существовали не только во время формирования планеты. Действующие вулканы есть и сейчас, но идет ли речь о единичных событиях, или действующие вулканы повсеместны, не было известно.
Давиде Сульканезе, Джузеппе Митри и Марко Мастроджузеппе из Университета Габриэле д’Аннунцио решили сравнить два набора данных магеллановского радара, полученных в 1990 и 1992 годах. Особенно физиков интересовали две области Венеры: западный склон горы Сиф и западной части равнины Ниобы. Исследователи проанализировали колебания содержания оксида серы и фосфина в атмосфере, данные о тепловом излучении поверхности и некоторых других особенностях, связанных с деятельностью вулканов.
Кроме того, ученые заметили изменения поверхности планеты, которые могли бы указывать на свежие потоки лавы. Форма жерла одного из вулканов площадью примерно 2,2 квадратного километра за восемь месяцев изменилась. На основании этих данных итальянские планетологи доказали, что вулканическая активность на Венере намного выше, чем предполагалась ранее, и ее можно сравнить с земной.
По подсчетам исследователей, на Венере происходит до 42 извержений в год, а 20 из них случаются за период всего в 60 дней.
Благодаря данным, полученным итальянскими учеными, можно лучше понять мир Венеры, скрытый за ее сверхплотной атмосферой. Многие планетологи предполагают, что когда-то вторая планета Солнечной системы еще сильнее походила на современную Землю: там было больше воды, а климат — мягче.
Сегодня исследователи пытаются узнать, что «превратило» столь перспективную для жизни планету в место с такими суровыми условиями. В перспективе это поможет человечеству предотвратить подобные изменения на Земле.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
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