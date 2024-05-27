Ученые обнаружили окаменелости древних родственников утконосов и ехидн

Сейчас Австралия считается страной сумчатых животных. Но новое открытие местных ученых показало, что 100 миллионов лет назад этот континент был землей однопроходных. К ним относят, например, современных ехидну и утконоса.

Исследователи обнаружили шесть окаменелостей животных отряда Monotremata, три из которых раньше не были известны науке. Такое большое количество останков однопроходных в одном месте обнаружили впервые. Находку сделали ученые из Австралийского центра изучения опалов в Лайтнинг-Ридже, которые ищут новые опаловые месторождения.

Опаловые окаменелости — это окаменелости, образовавшиеся с замещением органических веществ опалом.

«Опаловые окаменелости животных довольно редки, а уж тем более редкими считают опалированные окаменелости однопроходных. Такая находка одна на миллион», — отметила одна из авторов работы Элизабет Смит.

Однопроходные (лат. Monotremata) — отряд подкласса первозверей класса млекопитающие. Им дали такое название, потому что у животных этого отряда кишечник и мочеточники впадают в клоаку, как у земноводных, рептилий и птиц.

Новые образцы относятся к сеноманскому ярусу мелового периода (от 102 миллионов до 96,6 миллиона лет назад). Среди окаменелостей были в основном кости челюсти, но даже по столь малому количеству останков ученым удалось дополнить родословную ехидн и утконосов.

Как рассказал директор Австралийского музейно-исследовательского института профессор Кристофер Хелген, трем новым видам присущ набор признаков, которые раньше не наблюдались у современных и ископаемых однопроходных. Один из них Opalios splendens обладает теми же характеристиками, что и другие древние однопроходные, но в то же время несет признаки как ехидн, так и утконосов.

«Opalios splendens шел еще раньше на эволюционном древе, чем общий предок ныне живущих однопроходных. Его анатомия похожа на утконоса, но черты челюсти и морды больше напоминают ехидну. Мы могли бы назвать его „ехиднапус“», — сказал профессор Хелген.

Кроме строения челюсти, ученых интересовал еще один вопрос: почему и как некоторые однопроходные потеряли зубы? Сейчас у молодых утконосов есть только несколько рудиментарных коренных зубов, а у ехидн и взрослых утконосов они вовсе отсутствуют. В окаменелых частях челюстей из Лайтнинг-Риджа исследователи нашли останки зубной кости.

В результате палеонтологи предположили, что однопроходные «потеряли» свои зубы примерно два миллиона лет назад из-за конкуренции за пропитание. Примерно в то же время на континенте появилась австралийская водяная крыса, рацион которой, предположительно, был как у предков утконосов. Из-за недостатка пищи древние однопроходные перестраивались на более мягкую пищу, которую лучше обрабатывать кожистыми подушечками, а не острыми зубами.

Благодаря находке окаменелостей биологи смогут точнее описать изменения одних из самых загадочных животных на земле — однопроходных — и лучше понимать эволюцию в целом.

Научная статья опубликована в журнале Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

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