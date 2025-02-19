  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 минуты назад
Юлия Трепалина
9

Антидепрессант неожиданно вызвал побочный эффект в виде гиперсексуальности

4.5

Индийские психиатры рассказали о необычном случае из практики. У молодой пациентки внезапно развились повышенное половое влечение и сексуальная активность после приема увеличенной дозы антидепрессанта из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, который ей назначили по поводу депрессии. Врачи заподозрили связь неожиданного побочного эффекта с лекарством. После его отмены все симптомы исчезли, что убедило медиков в правильности догадки.

Медицина
# антидепрессанты
# депрессия
# лекарства
# побочный эффект
# редкий случай
# сексуальность
# фармпрепараты
антидепрессант эсциталопрам
Модель молекулы антидепрессанта эсциталопрама, необычную реакцию на который описали психиатры / © Benjah-bmm27, Wikimedia Commons

Препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как эсциталопрам, часто назначают для лечения тревожных расстройств и депрессии. Лекарства этого типа действуют на серотонинэргическую систему мозга, повышая уровень серотонина — одного из основных нейромедиаторов, который регулирует многие процессы в организме, в том числе эмоции, настроение и самочувствие.

Как и многие другие препараты, СИОЗС могут вызывать разные побочные эффекты, в том числе связанные с сексуальной сферой. Как правило, это снижение либидо, аноргазмия или эректильная дисфункция, но иногда возможна гиперсексуальность. Такой редкий пример недавно описали специалисты в области психиатрии одной из больниц Индии. Их статья вышла в Journal of Psychosexual Health.

За медицинской помощью из-за продолжительной депрессии, ухудшения сна, упадка настроения и суицидальных мыслей обратилась 25-летняя замужняя женщина. Симптомы развились после того, как она узнала о неверности мужа. Отношения с ним также испортились.

У пациентки диагностировали тяжелую депрессию без психотехнических проявлений и прописали принимать эсциталопрам по пять миллиграммов в день. Постепенно врач увеличил дозировку до 15 миллиграммов, поскольку спустя два месяца состояние женщины улучшилось, но полностью симптомы не пропали.

В течение пяти дней после нового назначения пациентка столкнулась с гиперсексуальностью, которая выражалось в резком усилении либидо, непреодолимом желании мастурбировать и фантазиях о сексе со случайными людьми. Из-за сексуального возбуждения она стала добиваться близости с мужем, несмотря на ссору с ним. Все эти проявления, не свойственные обычному поведению, угнетали женщину, на фоне чего у нее продолжились приступы плача и мысли о самоубийстве.

Среди возможных версий врачи рассматривали манию и сексуальную одержимость, но не нашли им подтверждений. Анализы крови у женщины оказались в норме. Тогда медики провели тест с помощью шкалы Наранжо, который указал на вероятность связи с приемом эсциталопрама. Пациентке заменили препарат на миртазапин, другой тип антидепрессанта, а также назначили антипсихотическое средство бензодиазепин в сочетании с психотерапией. В течение двух-трех недель нежелательные реакции, в том числе гиперсексуальность, прошли, женщине стало значительно лучше.

Ученые отметили, что, в отличие от крупных контролируемых исследований, единичные случаи побочных эффектов не позволяют достоверно установить причинно-следственную связь с приемом препарата. Тем не менее отчеты о подобных примерах из медицинской практики важны, поскольку они привлекают внимание к необычным реакциям на лекарства, которые могут не проявиться во время первоначальных клинических испытаний.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# антидепрессанты
# депрессия
# лекарства
# побочный эффект
# редкий случай
# сексуальность
# фармпрепараты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Мозг: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Орнитология. Разбор по косточкам
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
600
Царская дипломатическая переписка и архивы из Эль-Амарны
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Фев
600
Как общество достижений повлияло на внутреннюю жизнь современного человека
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Двойной лекторий: история первого выхода в открытый космос и ‎микропластик внутри нас
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
20 Фев
600
В глубине кургана: погребения аристократии Боспорского царства
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
20 Фев
700
Эволюционная биология: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Беспредельно значимые: предприятия двойного назначения, вставшие на защиту Отечества
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Камбоджа: тайны древнего королевства
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:47
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
Вчера, 12:58
Елизавета Александрова

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
Вчера, 19:01
Татьяна

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути бурлит, не зная покоя

В центре нашей Галактики расположена сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. Для ученых это прекрасная возможность наблюдать с близкого расстояния, как она излучает, поглощает и выбрасывает материю. Аккреционный диск Стрельца A* надут ветрами от молодых, теряющих массу звезд. Что происходит в этом неспокойном регионе, до сих пор не вполне ясно. Теперь ученые представили результаты самого продолжительного и подробного исследования центра Млечного Пути, проведенного телескопом NASA «Джеймс Уэбб» в 2023-2024 годах.

Астрономия
# аккреционный диск
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
# телескоп Джейм Уэбб
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
Вчера, 13:47
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
Вчера, 12:58
Елизавета Александрова

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Антидепрессант неожиданно вызвал побочный эффект в виде гиперсексуальности

    3 минуты назад

  2. В России разработали комплекс определения пола у цыплят

    1 час назад

  3. Искусственный интеллект оценил техническое состояние производственных сооружений

    2 часа назад

  4. Разработан точный метод обнаружения опасных мутаций в опухолях

    2 часа назад
Выбор редакции

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

16 февраля

Последние комментарии

Газель Газель
4 минуты назад
Послезавтра слетаю, гляну как там. Каждую пятницу в полете

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Степан Жук
1 час назад
Внезапно оказался? На картах не значится? Или пользователи интернета настолько обленились, что просто поискать информацию лень? На и да,

«Черный треугольник» в центре Тихого океана оказался островом

Аноним
1 час назад
RESULTS OF EXPERIMENTAL TESTING OF EXTENDED SPACE MODEL PREDICTION V.A. Andreev and D.Yu. Tsipenyuk https://www.researchgate.net/publication/242399139_RESULTS_OF_EXPERIMENTAL_TESTING_OF_EXTENDED_SPACE_MODEL_PREDICTION Gravitation & Cosmology, Vol. 12

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Farisey Dima
2 часа назад
Shamurad, шиза

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Аноним
3 часа назад
Преобразование электро-магнитного поля в гравитационное в модели расширенного пространства предсказание и эксперимент Ципенюк Д.Ю.

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Петр Романов
3 часа назад
Как будто сейчас не приходится нюхать чьи-то ноги и опу. Да и в поездах как-то ездят с верхним полками, причём сутками . По мне так норм решение -

Самолеты Airbus могут оборудовать двухъярусными пассажирскими сиденьями

Виталий Карпов
4 часа назад
Валентин, ну давай физика чёрных дыр понятна так же как и 18 измерений пространства... А время как было не линейно так и осталось и не от каких из этих

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Rinat Bagoutdinov
5 часов назад
Artem, ну что вы придираетесь? Паули же был Вольфгангом! ))

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

1 2
5 часов назад
А что, белый медведь на льдине это плохо?

Уровень морского льда в Арктике и Антарктике снизился до рекордного минимума

Rinat Bagoutdinov
5 часов назад
wilis, за 10 литров — помните такие талоны? В середине 70х подорожал до 70 копеек.

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

1 2
6 часов назад
Спиральная, это хорошо. Больше плотность (в рукаве), проще будет исследовать. А тепловое излучение можно выловить из полярных ям на Луне, наклонение

Внутреннее Облако Оорта оказалось спиральным

Shamurad Alikulov
7 часов назад
Узбек. Нам в школе преподавали очередность что Пространство ,Время, Материя, Энергия как один за другим в статусе . Оказывается это не так

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Shamurad Alikulov
7 часов назад
Узбек. Физическое определение Времени выглядет так : Время эта - своеобразная гармония выражающая установление резонанса (баланса) между силовыми

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Роман Че
8 часов назад
Другая форма жизни прилетит к нам,так же скажут отражение.

Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление

Валентин Чернов
9 часов назад
Пространственно-временной дискурс это интересная тема...но разобраться в ней и создать прорывную модель можно только хорошо понимая физику черных

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Artem Lelyukh
9 часов назад
Гейзенберг вроде Вернер был, а не Вольфганг

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Рустам Мизов
10 часов назад
Не давайте летать. На межконтинентнпнтольном уровне , внутригосударственные конфликты не решаете, обвиняете соседей. Потом всемнаммарсиян

Летящие на Марс астронавты вовремя узнают о солнечном шторме

Irina
10 часов назад
Артемий, ахах. Точно . Пишут статьи какие то dobiлы

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Irina
10 часов назад
Dibилы

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

+ + + + + | + + + + +
14 часов назад
Илья, ну вот у тех, кто строит вот эту линию есть цель и она связана с будующим их страны. Конечно есть человеки, которые разрабатывают бессмертие -

В Саудовской Аравии раскрыли подробности о первой секции «Зеркальной линии» с пристанью

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно