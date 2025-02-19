Антидепрессант неожиданно вызвал побочный эффект в виде гиперсексуальности

Индийские психиатры рассказали о необычном случае из практики. У молодой пациентки внезапно развились повышенное половое влечение и сексуальная активность после приема увеличенной дозы антидепрессанта из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, который ей назначили по поводу депрессии. Врачи заподозрили связь неожиданного побочного эффекта с лекарством. После его отмены все симптомы исчезли, что убедило медиков в правильности догадки.

Препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как эсциталопрам, часто назначают для лечения тревожных расстройств и депрессии. Лекарства этого типа действуют на серотонинэргическую систему мозга, повышая уровень серотонина — одного из основных нейромедиаторов, который регулирует многие процессы в организме, в том числе эмоции, настроение и самочувствие.

Как и многие другие препараты, СИОЗС могут вызывать разные побочные эффекты, в том числе связанные с сексуальной сферой. Как правило, это снижение либидо, аноргазмия или эректильная дисфункция, но иногда возможна гиперсексуальность. Такой редкий пример недавно описали специалисты в области психиатрии одной из больниц Индии. Их статья вышла в Journal of Psychosexual Health.

За медицинской помощью из-за продолжительной депрессии, ухудшения сна, упадка настроения и суицидальных мыслей обратилась 25-летняя замужняя женщина. Симптомы развились после того, как она узнала о неверности мужа. Отношения с ним также испортились.

У пациентки диагностировали тяжелую депрессию без психотехнических проявлений и прописали принимать эсциталопрам по пять миллиграммов в день. Постепенно врач увеличил дозировку до 15 миллиграммов, поскольку спустя два месяца состояние женщины улучшилось, но полностью симптомы не пропали.

В течение пяти дней после нового назначения пациентка столкнулась с гиперсексуальностью, которая выражалось в резком усилении либидо, непреодолимом желании мастурбировать и фантазиях о сексе со случайными людьми. Из-за сексуального возбуждения она стала добиваться близости с мужем, несмотря на ссору с ним. Все эти проявления, не свойственные обычному поведению, угнетали женщину, на фоне чего у нее продолжились приступы плача и мысли о самоубийстве.

Среди возможных версий врачи рассматривали манию и сексуальную одержимость, но не нашли им подтверждений. Анализы крови у женщины оказались в норме. Тогда медики провели тест с помощью шкалы Наранжо, который указал на вероятность связи с приемом эсциталопрама. Пациентке заменили препарат на миртазапин, другой тип антидепрессанта, а также назначили антипсихотическое средство бензодиазепин в сочетании с психотерапией. В течение двух-трех недель нежелательные реакции, в том числе гиперсексуальность, прошли, женщине стало значительно лучше.

Ученые отметили, что, в отличие от крупных контролируемых исследований, единичные случаи побочных эффектов не позволяют достоверно установить причинно-следственную связь с приемом препарата. Тем не менее отчеты о подобных примерах из медицинской практики важны, поскольку они привлекают внимание к необычным реакциям на лекарства, которые могут не проявиться во время первоначальных клинических испытаний.

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