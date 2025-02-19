В России разработали комплекс определения пола у цыплят

Идея принадлежит магистранту первого курса Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Денису Мезенцеву. «Из-за высокого процента некорректного сексирования (определение пола) птицефабрики и птицепитомники теряют время на уход за цыпленком и, соответственно, прибыль. Производству в большей степени интересны курицы, несущие яйца, и их мясо. Наш программно-аппаратный комплекс позволяет в автоматическом или автоматизированном режиме с высокой вероятностью определять пол цыпленка на ранней стадии развития – буквально через сутки после вылупления», – рассказал Денис Мезенцев.

Принцип работы простой: система камер с помощью компьютерного зрения сканирует короб с цыпленком на движущейся платформе и посылает сигнал на микрокомпьютер платформы. Тот обрабатывает информацию и, в зависимости от пола, составляет маршрут для подвижной части. Привычные способы определения пола (по реакции и поведению птицы, по оперению, расцветке) не всегда надежны, требуют минимум 1-2 недели для проверки и не позволяют нивелировать так называемый человеческий фактор.

Разработчик, магистрант первого курса Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Денис Мезенцев / © Пресс-служба ЮФУ

Стартап студента ИКТИБ ЮФУ уже был поддержан Фондом содействия инновациям. Разработанный ПАК имеет возможности масштабирования архитектуры.

«2024 год стал прорывным для команды, трудящейся над проектом. Помимо анализа существующих в мире решений, мы собрали датасет для обучения нейронной сети, спроектировали корпус программно-аппаратного комплекса и протестировали ПАК, подготовили необходимую документацию для получения патента», – добавил Денис Мезенцев.

В декабре 2024 года стартап был представлен на проектно-инвестиционной сессии Sfedu Exponent и получил высокие оценки. Экспертное сообщество отметило, что потенциальный рынок продукта – это 500 птицефабрик РФ и около 1200 птицефабрик СНГ. При этом за 2022 год чистая прибыль российских птицефабрик составила 5 967 929 000 рублей.

Проект будет реализован на базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета, которым предоставлено научное сопровождение, помещения для работы системы.

«В планах команды не только расширение датасета, но и автоматическая выгрузка птенца. Также хочется сделать трассу гибкой, чтобы она учитывала структуру ландшафта, разработать программное обеспечение с пользовательским интерфейсом, чтобы можно было выбрать не только курицу, но и, например, утку, то есть расширить функционал отбора пола для остальных птиц.

Уже сейчас мы работаем над тем, чтобы определять пол цыпленка не после вылупления, а еще в яйце», – заключил Денис Мезенцев.

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ЮФУ 119 статей Южный федеральный университет образован в рамках национального проекта "Образование" распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 года N1616-р (pdf) и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N1447 путем присоединения к Ростовскому государственному университету трех вузов: Таганрогского государственного радиотехнического университета, Ростовского государственного педагогического университета, Ростовской государственной академии архитектуры и искусств.