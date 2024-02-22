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Анализ 265 фаллоимитаторов раскрыл, что влияет на их популярность
Хотя продажи секс-игрушек в мире растут, в научной литературе эта тема недостаточно освещена из-за существующих в обществе предубеждений и табу. Исправить положение взялись антропологи из Великобритании. С помощью данных крупного интернет-магазина сексуальных товаров они изучили размеры, цену и морфологические особенности почти трех сотен вибраторов и фаллоимитаторов.
Чтобы понять, какие характеристики секс-игрушек сочетаются с большей популярностью и предпочтением у потребителей, исследователи рассмотрели подробные спецификации секс-игрушек, по фотографиям оценили их внешние качества и проанализировали отзывы покупателей. Результаты этой работы опубликовал The Journal of Sex Research.
Анализ показал, что из 265 изделий в форме эрегированного пениса функция вибрации присутствовала примерно у четверти, а 230 из них, или почти 87%, были сделаны из реалистичного, похожего на кожу, материала. Около 44% фаллоимитаторов имели естественный телесный цвет. В большинстве случаев для натуралистичности производитель предусмотрел и другие анатомические подробности, такие как рисунок вен, четко очерченные головка и венчик.
Цена секс-игрушек варьировалась от 8,99 до 449,99 британского фунта (в среднем 44,61 фунта, или примерно 5203 рубля по курсу на 22.02.2024). Также ученые установили, что по длине и обхвату (в среднем около 18 и 14 сантиметров соответственно) рассмотренные изделия значительно превосходили описанные в литературе среднестатистические параметры, которые встречаются у мужчин.
Впрочем, применив регрессионные модели, исследователи выяснили, что, вопреки распространенным стереотипам о женских предпочтениях, длина и реалистичность секс-игрушек не определяли их популярность.
Зато востребованность фаллоимитаторов оказалась связана с ценой и толщиной изделий. Размер окружности пяти самых популярных моделей составил 12,3 сантиметра. При этом из другого исследования, где ученые рассмотрели параметры более 15 тысяч мужчин, известно, что средний обхват и длина пениса в состоянии эрекции составляют 11,66 и 13,12 сантиметра соответственно.
Выявленные предпочтения показали, что при выборе секс-игрушек для потребителей важнее их практичность и удобство в использовании, нежели возможность испытать новые ощущения из-за более крупных размеров. Поскольку натуралистичность не повлияла на популярность фаллоимитаторов, авторы заключили, что покупательницы не ищут полной копии мужского пениса, а значит, не пытаются с помощью таких изделий заменить реального партнера. Неожиданным для исследователей открытием стала большая востребованность моделей без функции вибрации.
По словам ученых, своей работой они надеются побудить коллег к дальнейшему изучению особенностей секс-игрушек и предпочтений женщин в этой области. Исследователи считают тему важной, учитывая роль мастурбации для женского здоровья и сексуальности. Ранее в ряде научных статей сообщалось, что эта форма удовлетворения сексуальных потребностей, как с приспособлениями, так и без, может улучшить самооценку женщин и восприятие ими своего тела, а также повысить уровень сексуального удовольствия в целом. К тому же секс-игрушки применяют в клинической практике для лечения сексуальных дисфункций и улучшения качества половой близости.
Доступность подобных изделий за счет онлайн-торговли и пополняющаяся база пользователей привели к тому, что только в 2021 году участники этой отрасли заработали почти 30,5 миллиарда долларов. Ее значимость и доходы, вероятно, продолжат расти, учитывая современную ситуацию с брачностью.
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