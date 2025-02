Точки в сообщениях сделали их более экспрессивными

«Ок. — Убийца диалога», «Здравствуй. Дружок», «Любимая, ты обиделась? — Нет.» Интернет заполнен подобными мемами. Пока одни считают, что точки в конце предложений или отдельных слов могут в самом деле выражать экспрессию, причем, как правило, с негативной для собеседника эмоциональной составляющей, другие отмахиваются и утверждают, что «ничего в этом такого нет». Вероятно, «отмахиваются» как раз те, кто ставят пресловутые точки. По крайней мере, теперь сомнения первых подтвердили психологи.

Этим вопросом озадачились исследователи из Бингемтонского университета (США), представив свои выводы в журнале Frontiers in Psychology. Ученые провели серию экспериментов. В первом, проходившем онлайн, участвовали 80 студентов университета. Их просили оценить текстовые сообщения, где после каждого слова добавлялась точка. Например: «Фу. Вызови. Дезинсектора» («Yuck. get. an. exterminator.»).

Во втором эксперименты 60 участников — студенты того же вуза — также онлайн оценивали текстовые блоки, где каждое слово отправлялось отдельным сообщением: «НЕТпростоиди» («No_Just_Go»). Сообщения были сгенерированы с помощью приложения. Участники получали их в мессенджере под именем того или иного пользователя. Добровольцы оценивали свои эмоции от полученных сообщений по семибалльной шкале. Оценка проводилась лишь на негативную экспрессию: разочарование, отвращение, гнев.

Выяснилось, что пользователи в самом деле оценили сообщения с точками и отдельными словами как более эмоционально нагруженные по сравнению с обычными. Интересно, что сообщения-слова участники оценили как немного более экспрессивные по сравнению с сообщениями с точками.

В третьем эксперименте, где участвовали 78 студентов, те же тексты передавались им не как отдельные сообщения, а в одну строку, без знаков препинания. Такие сообщения читатели не восприняли как особенно эмоциональные.

Психологи предположили: поскольку в устном разговоре люди ожидают от собеседника осмысленную, а не случайную речь, то же самое они переносят на текстовые сообщения. Это и понятно, ведь в письменной речи сложнее выразить и понять эмоции оппонента. Точка или отдельное сообщение воспринимается читателями как драматическая пауза, имитирующая экспрессию.

