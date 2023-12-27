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Домашние животные поддержали память и речь одиноких пожилых людей
Когда люди в возрасте испытывают дефицит человеческого общения, поддержать их в эмоциональном и социальном плане и тем самым замедлить приближение деменции способны домашние питомцы. Это показало новое исследование китайских ученых.
Не секрет, что когнитивные функции человека (если он живет в современном обществе) с возрастом, как правило, снижаются. Учитывая глобальную тенденцию по старению населения и увеличению продолжительности жизни, эта проблема становится одной из ключевых для систем здравоохранения в мире. По оценкам, к 2050-му число людей с деменцией достигнет 153 миллионов, почти втрое превзойдя показатель 2019 года в 57 миллионов человек.
Одиночество еще больше повышает риск деменции. Это подтверждают предыдущие исследования, в том числе недавний метаанализ 12 научных работ. Поскольку доля одиноких возрастных людей в мире увеличивается, наука ищет пути, как ограничить негативные последствия этого фактора для когнитивных способностей пожилых.
Известно, что наличие домашних питомцев — кошек или собак — ослабляет чувство одиночества. Вместе с тем, как это влияет на скорость снижения когнитивных способностей, изучено не до конца, а результаты исследований по теме бывают противоречивыми.
Чтобы лучше разобраться в вопросе, специалисты в области медицинской статистики и эпидемиологии из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу (КНР) рассмотрели данные Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA), охватившего жителей Великобритании от 50 лет и старше. Результаты опубликовал журнал JAMA Network Open.
Китайские ученые сосредоточились на участниках ELSA с пятой по девятую волну исследования, которые проходили с июня 2010-го по июль 2011-го и с июня 2018-го по июль 2019 года. Именно в этот период программа ELSA включала оценку вербальной памяти и беглости речи.
В итоговую выборку вошли 7945 человек (средний возраст — 66 лет), чуть больше половины (56%) составили женщины. Информацию о наличии питомцев, проживании в одиночестве или с другими людьми испытуемые предоставили во время опросов. Когнитивные функции участников оценивали на основании результатов тестов на словесную память и беглость речи. Исследования проводили в разные моменты на протяжении нескольких лет, что позволило получить динамическую картину изменения умственных способностей участников с течением времени.
Анализ с учетом поправок на различные переменные показал, что наличие домашних животных у людей в старшем возрасте ассоциировалось с более медленным снижением вербальных когнитивных способностей, в том числе словесной памяти и беглости речи.
Примечательно, что такой «защитный» эффект от домашних питомцев наблюдался только среди одиноких участников, но не среди тех, кто жил с другими. По результатам совместного анализа корреляций ученые не выявили значимых различий в темпах когнитивного угасания между пожилыми владельцами домашних животных, живущими в одиночестве или с кем-то из людей.
Выводы китайских исследователей согласуются с данными другой недавней работы, опубликованной в журнале Scientific Reports. Она показала, что умственные функции пожилых, которые держали дома кошек или собак, ухудшались медленнее, чем у людей без питомцев. Самый сильный положительный эффект отметили у владельцев собак, самостоятельно выгуливавших четвероногих любимцев.
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