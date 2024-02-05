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Naked Science впервые стал самым цитируемым научно-популярным СМИ по итогам года
Ранее такое происходило только в отдельные кварталы. Индекс цитируемости часто трактуют как некий показатель качества издания, на которое ссылаются другие СМИ.
На протяжении многих лет Naked Science не был самым цитируемым средством массовой информации научно-популярной тематики в России (хотя и находился на 2-3-м местах). Причем так некоторое время было даже после того, как издание Naked Science (вопреки буквальному, но неточному переводу, это устойчивое словосочетание переводится как «С точки зрения науки» или «Наука без прикрас») вышло на первое место по посещаемости. Ситуация стала меняться уже по итогам отдельных кварталов 2023 года.
Однако лишь сейчас, в начале 2024-го, когда «Медиалогия» сформировала рейтинг цитируемости за прошлый год, можно констатировать факт: Naked Science вышел на первую позицию по цитируемости среди всех научно-популярных СМИ в России.
Индекс цитируемости, рассчитываемый «Медиалогией», по ее же определению, есть «показатель качества распространения контента СМИ». Эта компания мониторит средства массовой информации и соцсети в режиме реального времени. В учитываемую в этом индексе базу входят более 90 тысяч самых влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и множество аккаунтов в соцсетях.
При составлении рейтинга в расчет брали данные с 1 января по 31 декабря 2023 года. Индекс учитывает не просто количество ссылок на издание в других СМИ, но и так называемую влиятельность цитирующего источника, опубликовавшего ссылку, а также социальную влиятельность (количество лайков и репостов в соцсетях).
Во избежание самоцитирования из анализа «Медиалогии» исключены перекрестные ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, объединенные одним брендом или редакцией. В нем сознательно не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.
Под ссылками подразумевают упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и так далее, а равно гиперссылки в интернет-изданиях.
Упрощая, можно сказать, что если посещаемость отражает популярность того или иного ресурса у аудитории, то индекс цитируемости указывает на то, насколько популярно цитирование этого издания в СМИ. Поскольку цитирования изданий с, предположительно, не лучшим контентом обычно стараются избежать, такой показатель действительно часто рассматривают как некий критерий качества.
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