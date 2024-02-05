Патогенные для человека бактерии выжили в марсианских условиях

Международная группа ученых провела эксперимент и пришла к выводу, что некоторые патогенные для человека микроорганизмы, включая те, что вызывают внутрибольничные инфекции и пневмонию, способны выжить в марсианских условиях.

Ученые давно опасаются, что по прибытии на Марс человек занесет на планету бактерии, которые там останутся и выживут. Чем это грозит в будущем — в том числе Земле, куда с Марса прилетают метеориты — неизвестно. Кроме того, отсутствие стерильной среды на Красной планете сделает крайне затруднительным поиск возможной марсианской жизни. Несмотря на строгие протоколы очистки и обеззараживания, земные микроорганизмы все равно рискуют попасть на соседнюю планету.

Поэтому ученые озабочены проблемой того, насколько земные бактерии способны выживать в условиях Марса. В этом смысле обычно изучают экстремофилов — живых существ (как правило, это микроорганизмы), способных выживать в особо суровых условиях окружающей среды (выдерживать экстремально высокие или низкие значения температуры, давления, кислотности, концентраций кислорода и так далее).

Ученые из Немецкого аэрокосмического центра (Германия) и Медицинского центра Университета Радбуда (Нидерланды) изучили устойчивость патогенных для человека бактерий — Burkholderia cepacia, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и Serratia marcescens — в марсианских условиях. Эти микроорганизмы непривередливы и служат причиной возникновения самых разных инфекционных заболеваний.

Burkholderia cepacia, например, способна вызвать пневмонию у людей с ослабленным иммунитетом. Klebsiella pneumoniae, помимо воспаления легких, способствует развитию сепсиса, инфекции мочевыводящих путей, бактериемии (наличие микроорганизмов в крови), менингита и абсцессов в печени. Pseudomonas aeruginosa, или синегнойная палочка, вызывает внутрибольничные инфекции (как и другие вышеперечисленные микроорганизмы вместе с Serratia marcescens). Все эти микробы обычно живут на нашем теле или внутри него, их много в окружающей среде, но человеку с нормальным иммунитетом они, как правило, не несут никакой угрозы.

Исследователи поместили колонии этих бактерий в среду, имитирующую условия Марса, — в грунт, похожий на реголит Красной планеты. Затем они смоделировали аналогичные марсианским атмосферу, давление и температуру. Грунты Марса насыщены перхлоратами, ядовитыми для большинства земных организмов. Кроме того, ученые подвергли микробы воздействию разрушительного ультрафиолета и «лишили» воды.

Эксперимент продолжался 21 день. Итог его оказался весьма любопытным: три вида бактерий не только пережили столь суровую экзекуцию, но даже размножились. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.

Пока ученые пытаются понять, что именно помогло микроорганизмам вполне комфортно чувствовать себя в марсианском реголите. Возможно, в микротрещинах сохранились мельчайшие капельки воды. Чтобы уточнить результаты, нужны дальнейшие исследования.

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