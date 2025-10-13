Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение инновационного экономического роста

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил, кого в 2025 году посчитали достойным премии по экономическим наукам.

Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля, которую в XX веке учредил Шведский государственный банк, в этому году получили американо-израильский историк экономики Джоэль Мокир, французский экономист Филипп Агион и канадский экономист Питер Ховитт за объяснение инновационного экономического роста.

Награду поделили на две части: «за определение предпосылок для устойчивого роста посредством технологического прогресса» и «за теорию устойчивого роста через творческое разрушение».

«За последние два столетия мир впервые наблюдал устойчивый экономический рост. Это помогло огромному числу людей выбраться из нищеты и заложило основу нашего процветания. Лауреаты премии этого года по экономике Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт объяснили, как инновации служат стимулом для дальнейшего прогресса», — уточнили в комитете.

Нобелевскую премию по экономике присуждают тем, кто внес исключительный вклад в эту область. В завещании Нобеля экономики не было, ее добавили к «традиционным» номинациям — физиологии или медицине, физике, химии, литературе и премии мира — в 1968 году. Госбанк Швеции в честь своего 30-летия сделал пожертвование, которое обеспечило бессрочное финансирование для оплаты административных расходов Фонда Нобеля, связанных с присуждением премии.

Экономикой Нобелевская неделя 2025 года завершилась. Премию в области физиологии или медицины получили исследователи периферической иммунологической толерантности Мэри Брунков, Фрэд Рамсделл и Шимон Сакагучи; по физике — Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М. Мартинис (за «открытие квантово-механического туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи»); по химии — Сусуму Китагаве, Ричард Робсон и Омар Яги (за открытие квантового туннелирования на макроуровне); по литературе — венгерский писатель Ласло Краснахорка. Премия мира ушла к Марии Корине Мачадо — венесуэльскому политику и общественному деятелю, бывшему депутату.

Награждения пройдут 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме и Осло. Размер денежного приза в одной номинации составит 11 миллионов шведских крон (почти 94,5 миллиона рублей).

