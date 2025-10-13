Уведомления
Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение инновационного экономического роста
Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил, кого в 2025 году посчитали достойным премии по экономическим наукам.
Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля, которую в XX веке учредил Шведский государственный банк, в этому году получили американо-израильский историк экономики Джоэль Мокир, французский экономист Филипп Агион и канадский экономист Питер Ховитт за объяснение инновационного экономического роста.
Награду поделили на две части: «за определение предпосылок для устойчивого роста посредством технологического прогресса» и «за теорию устойчивого роста через творческое разрушение».
«За последние два столетия мир впервые наблюдал устойчивый экономический рост. Это помогло огромному числу людей выбраться из нищеты и заложило основу нашего процветания. Лауреаты премии этого года по экономике Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт объяснили, как инновации служат стимулом для дальнейшего прогресса», — уточнили в комитете.
Нобелевскую премию по экономике присуждают тем, кто внес исключительный вклад в эту область. В завещании Нобеля экономики не было, ее добавили к «традиционным» номинациям — физиологии или медицине, физике, химии, литературе и премии мира — в 1968 году. Госбанк Швеции в честь своего 30-летия сделал пожертвование, которое обеспечило бессрочное финансирование для оплаты административных расходов Фонда Нобеля, связанных с присуждением премии.
Экономикой Нобелевская неделя 2025 года завершилась. Премию в области физиологии или медицины получили исследователи периферической иммунологической толерантности Мэри Брунков, Фрэд Рамсделл и Шимон Сакагучи; по физике — Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М. Мартинис (за «открытие квантово-механического туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи»); по химии — Сусуму Китагаве, Ричард Робсон и Омар Яги (за открытие квантового туннелирования на макроуровне); по литературе — венгерский писатель Ласло Краснахорка. Премия мира ушла к Марии Корине Мачадо — венесуэльскому политику и общественному деятелю, бывшему депутату.
Награждения пройдут 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме и Осло. Размер денежного приза в одной номинации составит 11 миллионов шведских крон (почти 94,5 миллиона рублей).
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
