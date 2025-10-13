  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 октября, 12:49
Мария Азарова
475

Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение инновационного экономического роста

❋ 5.8

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил, кого в 2025 году посчитали достойным премии по экономическим наукам.

Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по экономике
Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт
Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт / © Nobel Prize

Премию в области экономики памяти Альфреда Нобеля, которую в XX веке учредил Шведский государственный банк, в этому году получили американо-израильский историк экономики Джоэль Мокир, французский экономист Филипп Агион и канадский экономист Питер Ховитт за объяснение инновационного экономического роста.

Награду поделили на две части: «за определение предпосылок для устойчивого роста посредством технологического прогресса» и «за теорию устойчивого роста через творческое разрушение».

«За последние два столетия мир впервые наблюдал устойчивый экономический рост. Это помогло огромному числу людей выбраться из нищеты и заложило основу нашего процветания. Лауреаты премии этого года по экономике Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт объяснили, как инновации служат стимулом для дальнейшего прогресса», — уточнили в комитете.

Трансляция / © Nobel Prize

Нобелевскую премию по экономике присуждают тем, кто внес исключительный вклад в эту область. В завещании Нобеля экономики не было, ее добавили к «традиционным» номинациям — физиологии или медицине, физике, химии, литературе и премии мира — в 1968 году. Госбанк Швеции в честь своего 30-летия сделал пожертвование, которое обеспечило бессрочное финансирование для оплаты административных расходов Фонда Нобеля, связанных с присуждением премии. 

Экономикой Нобелевская неделя 2025 года завершилась. Премию в области физиологии или медицины получили исследователи периферической иммунологической толерантности Мэри Брунков, Фрэд Рамсделл и Шимон Сакагучи; по физике — Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М. Мартинис (за «открытие квантово-механического туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи»); по химии — Сусуму Китагаве, Ричард Робсон и Омар Яги (за открытие квантового туннелирования на макроуровне); по литературе — венгерский писатель Ласло Краснахорка. Премия мира ушла к Марии Корине Мачадо — венесуэльскому политику и общественному деятелю, бывшему депутату.

Награждения пройдут 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме и Осло. Размер денежного приза в одной номинации составит 11 миллионов шведских крон (почти 94,5 миллиона рублей).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по экономике
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Окт
Бесплатно
Как работает иммунитет и как это сказывается на здоровье
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы. Канал «Москва — Волга»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Окт
700
Как устроены исследования питания
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Ревизские сказки и исповедные росписи как источник информации
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
14 Окт
600
Симбиоз лишайников: целая вселенная на заборе
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
14 Окт
700
Неожиданная биология: прорывы сентября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 12:49
Мария Азарова

Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение инновационного экономического роста

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил, кого в 2025 году посчитали достойным премии по экономическим наукам.

Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по экономике
11 октября, 11:07
Юлия Трепалина

Ветеринары обнаружили у собак признаки одержимости игрушками

Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.

Биология
# аддикция
# домашние животные
# зависимость
# игровое поведение
# игрушки
# поведение собак
# поведенческие отклонения
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
6 октября, 14:35
Юлия Трепалина

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.

Медицина
# авитаминоз
# биодобавки
# витамин D
# витамины
# холекальциферол
# эргокальциферол
10 октября, 15:55
Игорь Байдов

Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.

Биология
# голые землекопы
# ДНК
# долголетие
# животные
# продолжительность жизни
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Российские ученые научились прогнозировать просадку грунта с точностью 99%

    13 октября, 12:55

  2. Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение инновационного экономического роста

    13 октября, 12:49

  3. Сыворотка на основе растительных экстрактов ускорила рост волос за несколько недель

    13 октября, 12:45

  4. Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

    13 октября, 11:10
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Maksim
11 минут назад
Больше всего кошек любят в Швейцарии, особенно на Рождественском столе

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Фима Собак
15 минут назад
Konstantin, не там денацификацию проводят, ой не там.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Александр Кан
36 минут назад
а "Уж мы их душили-душили, душили-душили" и т.д. Рассказ "Собачье сердце"

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Бек Касенов
46 минут назад
А ведь уже советуют убрать перед сном мобильные телефоны подальше от себя. Посмотрим, что покажут дальнейшие исследования

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Олег Дяго
47 минут назад
Imran, Украина в жопе.

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Anna phantom
1 час назад
Jamal, вы серьезно? Турция в лидерах по жестокому обращению с кошками

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Андрей Тутин
1 час назад
Александр, вот посадят с людьми - поговорим, и да, платформа таки подготовленная площадка

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Sam Dowson
2 часа назад
Иван, не между делом, а "до кучи". И да, звучит так, что перспективная ракета именно БОЛЬШЕ минитмена. Как и было ранее логично заявлено: затолкать её

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

Сказочный Житель
2 часа назад
Россиянам толк то от этих металлов))) тут от газа нефти них&я..

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Сергей Якимчук
2 часа назад
У меня один вопрос: Сколько денег ушло на это бесполезное исследование?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Konstantin Skorik
2 часа назад
Tanya22, жителям страны с АйКю на 78 месте простительно не знать как пишется соседняя страна.🤷🏻

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Konstantin Skorik
2 часа назад
ulogin_facebook_10154541108242259, Уже нет.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

ulogin_facebook_10154541108242259
2 часа назад
Крым - это Украина.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, не расстраивайтесь так

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Tanya22
3 часа назад
Сергей, у меня дома 2 кошки и 2 кота🤪 никого на улицу не выгоняем , у многих знакомых домашние кошки есть. Но улице редко в Тюмени бездомных кошек

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Tanya22
3 часа назад
Pavel, Они их просто любят на улице городов 🤪 в квартирах как домашних мало видать кто заводит, а вот бездомных на улицах полно

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Юлия Богач
3 часа назад
Смешно со статистики о Польше. Поляки собачники чистого вида, даже в зоомагазинах товара для собак в разы больше чем для котов

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Imran Efndiyev
3 часа назад
Украина на каком месте

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Семен Слепцов
3 часа назад
Александр, лично от Булата слышал, что программа ЗЯТЦ вредная для страны, выработки мало, в то время как ущерба от минорных изотопов очень много.

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно