Сыворотка на основе растительных экстрактов ускорила рост волос за несколько недель
Ежедневное использование сыворотки с экстрактом тропического растения всего за восемь недель увеличило густоту и толщину волос у испытуемых. Международная группа исследователей проверила эффективность нового состава, объединившего, помимо экстракта растения, кофеин и белки, стимулирующие клеточный рост, и осталась довольна результатом.
Проблема облысения остается одной из самых распространенных в мире. К 50 годам с ней сталкиваются до 50 процентов мужчин и почти 40 процентов женщин. Существующие методы лечения, такие как финастерид и миноксидил, могут давать хороший эффект. Однако их результативность сильно зависит от целого ряда факторов, включая генетическую предрасположенность и стадию облысения.
Ученые давно ищут более эффективные способы стимуляции роста волос. Они исследуют применение стволовых клеток, экспериментируют с фибробластами — клетками, которые участвуют в формировании соединительной ткани. Другой перспективный подход — использование препаратов, способных «разбудить» спящие волосяные фолликулы. Поиск идет в разных направлениях, и теперь у научного сообщества появился новый многообещающий кандидат.
Международная команда исследователей под руководством специалистов из тайваньской компании Schweitzer Biotech разработала сыворотку для борьбы с выпадением волос. В ее состав вошли кофеин — распространенный компонент специализированных шампуней — и два белка, стимулирующих рост клеток: инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) и фактор роста фибробластов-7 (FGF-7). Авторы предыдущих научных работ уже доказали потенциал этих белков в регенерации волосяных фолликулов.
Кроме того, ученые добавили в формулу экстракт центеллы азиатской (Centella asiatica) — травянистое цветковое растение, которое часто используют в средствах для ухода за кожей. Предполагается, что оно улучшает здоровье волосяных луковиц.
Чтобы проверить действие сыворотки, специалисты провели эксперимент с участием 60 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. У некоторых участников наблюдалось незначительное выпадение волос.
Испытуемых распределили на пять групп. Первая получала плацебо — сыворотку без активных веществ. Вторая — базовую формулу с кофеином в концентрации 0,1 процента и витамином B5, который увлажняет кожу головы. Третья — тот же базовый состав, но с добавлением белков IGF-1 и FGF-7. Четвертая — базовый состав с экстрактом Centella asiatica (без белков). Пятая группа использовала сыворотку, которая содержала и белки, и растительный экстракт, и базовые компоненты.
Участники эксперимента наносили по одному миллилитру средства на всю поверхность головы каждый вечер в течение 56 дней.
Результаты оказались любопытными. Практически по всем параметрам — густота волос, толщина прядей, снижение выпадения — улучшения наблюдались во всех пяти группах. Наиболее значительный прогресс исследователи увидели в показателе густоты волос: у пятой группы, использовавшей полную формулу, он вырос на 25 процентов по сравнению с группой плацебо.
Ученые предположили, что экстракт центеллы азиатской укрепляет корни волос и усиливает кровоток вокруг фолликулов. При этом авторы научной работы отметили, что пока слишком рано говорить об обнадеживающих выводах. Выборка слишком мала. Чтобы подтвердить эффективность формулы, нужны масштабные и долгосрочные испытания.
Статья исследователей выложена на сайте препринтов по медицине medRxiv.org.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил, кого в 2025 году посчитали достойным премии по экономическим наукам.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
