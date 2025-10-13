  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 октября, 12:45
Игорь Байдов
67

Сыворотка на основе растительных экстрактов ускорила рост волос за несколько недель

❋ 4.3

Ежедневное использование сыворотки с экстрактом тропического растения всего за восемь недель увеличило густоту и толщину волос у испытуемых. Международная группа исследователей проверила эффективность нового состава, объединившего, помимо экстракта растения, кофеин и белки, стимулирующие клеточный рост, и осталась довольна результатом.

Медицина
# волосы
# здоровье
# Облысение
густота волос
Участники эксперимента наносили по одному миллилитру средства на всю поверхность головы каждый вечер в течение 56 дней / © Tsong-Min Chang et al. 2025

Проблема облысения остается одной из самых распространенных в мире. К 50 годам с ней сталкиваются до 50 процентов мужчин и почти 40 процентов женщин. Существующие методы лечения, такие как финастерид и миноксидил, могут давать хороший эффект. Однако их результативность сильно зависит от целого ряда факторов, включая генетическую предрасположенность и стадию облысения.

Ученые давно ищут более эффективные способы стимуляции роста волос. Они исследуют применение стволовых клеток, экспериментируют с фибробластами — клетками, которые участвуют в формировании соединительной ткани. Другой перспективный подход — использование препаратов, способных «разбудить» спящие волосяные фолликулы. Поиск идет в разных направлениях, и теперь у научного сообщества появился новый многообещающий кандидат.

Международная команда исследователей под руководством специалистов из тайваньской компании Schweitzer Biotech разработала сыворотку для борьбы с выпадением волос. В ее состав вошли кофеин — распространенный компонент специализированных шампуней — и два белка, стимулирующих рост клеток: инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) и фактор роста фибробластов-7 (FGF-7). Авторы предыдущих научных работ уже доказали потенциал этих белков в регенерации волосяных фолликулов.

Кроме того, ученые добавили в формулу экстракт центеллы азиатской (Centella asiatica) — травянистое цветковое растение, которое часто используют в средствах для ухода за кожей. Предполагается, что оно улучшает здоровье волосяных луковиц.

Чтобы проверить действие сыворотки, специалисты провели эксперимент с участием 60 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. У некоторых участников наблюдалось незначительное выпадение волос.

Испытуемых распределили на пять групп. Первая получала плацебо — сыворотку без активных веществ. Вторая — базовую формулу с кофеином в концентрации 0,1 процента и витамином B5, который увлажняет кожу головы. Третья — тот же базовый состав, но с добавлением белков IGF-1 и FGF-7. Четвертая — базовый состав с экстрактом Centella asiatica (без белков). Пятая группа использовала сыворотку, которая содержала и белки, и растительный экстракт, и базовые компоненты.

Участники эксперимента наносили по одному миллилитру средства на всю поверхность головы каждый вечер в течение 56 дней.

волосы
Значительные улучшения наблюдались у всех участников пятой группы / © Tsong-Min Chang et al. (2025)

Результаты оказались любопытными. Практически по всем параметрам — густота волос, толщина прядей, снижение выпадения — улучшения наблюдались во всех пяти группах. Наиболее значительный прогресс исследователи увидели в показателе густоты волос: у пятой группы, использовавшей полную формулу, он вырос на 25 процентов по сравнению с группой плацебо.

Ученые предположили, что экстракт центеллы азиатской укрепляет корни волос и усиливает кровоток вокруг фолликулов. При этом авторы научной работы отметили, что пока слишком рано говорить об обнадеживающих выводах. Выборка слишком мала. Чтобы подтвердить эффективность формулы, нужны масштабные и долгосрочные испытания.

Статья исследователей выложена на сайте препринтов по медицине medRxiv.org.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
406 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Медицина
# волосы
# здоровье
# Облысение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Окт
Бесплатно
Как работает иммунитет и как это сказывается на здоровье
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы. Канал «Москва — Волга»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Окт
700
Как устроены исследования питания
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Ревизские сказки и исповедные росписи как источник информации
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
14 Окт
600
Симбиоз лишайников: целая вселенная на заборе
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
14 Окт
700
Неожиданная биология: прорывы сентября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
11 октября, 11:07
Юлия Трепалина

Ветеринары обнаружили у собак признаки одержимости игрушками

Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.

Биология
# аддикция
# домашние животные
# зависимость
# игровое поведение
# игрушки
# поведение собак
# поведенческие отклонения
13 октября, 12:49
Мария Азарова

Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение инновационного экономического роста

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил, кого в 2025 году посчитали достойным премии по экономическим наукам.

Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по экономике
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
6 октября, 14:35
Юлия Трепалина

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.

Медицина
# авитаминоз
# биодобавки
# витамин D
# витамины
# холекальциферол
# эргокальциферол
10 октября, 15:55
Игорь Байдов

Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.

Биология
# голые землекопы
# ДНК
# долголетие
# животные
# продолжительность жизни
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Российские ученые научились прогнозировать просадку грунта с точностью 99%

    13 октября, 12:55

  2. Нобелевскую премию по экономике — 2025 присудили за объяснение инновационного экономического роста

    13 октября, 12:49

  3. Сыворотка на основе растительных экстрактов ускорила рост волос за несколько недель

    13 октября, 12:45

  4. Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

    13 октября, 11:10
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Maksim
7 минут назад
Больше всего кошек любят в Швейцарии, особенно на Рождественском столе

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Фима Собак
12 минут назад
Konstantin, не там денацификацию проводят, ой не там.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Александр Кан
32 минуты назад
а "Уж мы их душили-душили, душили-душили" и т.д. Рассказ "Собачье сердце"

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Бек Касенов
43 минуты назад
А ведь уже советуют убрать перед сном мобильные телефоны подальше от себя. Посмотрим, что покажут дальнейшие исследования

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Олег Дяго
44 минуты назад
Imran, Украина в жопе.

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Anna phantom
1 час назад
Jamal, вы серьезно? Турция в лидерах по жестокому обращению с кошками

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Андрей Тутин
1 час назад
Александр, вот посадят с людьми - поговорим, и да, платформа таки подготовленная площадка

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Sam Dowson
2 часа назад
Иван, не между делом, а "до кучи". И да, звучит так, что перспективная ракета именно БОЛЬШЕ минитмена. Как и было ранее логично заявлено: затолкать её

Мощь апокалипсиса: самые разрушительные ядерные ракеты мира

Сказочный Житель
2 часа назад
Россиянам толк то от этих металлов))) тут от газа нефти них&я..

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Сергей Якимчук
2 часа назад
У меня один вопрос: Сколько денег ушло на это бесполезное исследование?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Konstantin Skorik
2 часа назад
Tanya22, жителям страны с АйКю на 78 месте простительно не знать как пишется соседняя страна.🤷🏻

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Konstantin Skorik
2 часа назад
ulogin_facebook_10154541108242259, Уже нет.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

ulogin_facebook_10154541108242259
2 часа назад
Крым - это Украина.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, не расстраивайтесь так

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Tanya22
3 часа назад
Сергей, у меня дома 2 кошки и 2 кота🤪 никого на улицу не выгоняем , у многих знакомых домашние кошки есть. Но улице редко в Тюмени бездомных кошек

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Tanya22
3 часа назад
Pavel, Они их просто любят на улице городов 🤪 в квартирах как домашних мало видать кто заводит, а вот бездомных на улицах полно

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Юлия Богач
3 часа назад
Смешно со статистики о Польше. Поляки собачники чистого вида, даже в зоомагазинах товара для собак в разы больше чем для котов

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Imran Efndiyev
3 часа назад
Украина на каком месте

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Семен Слепцов
3 часа назад
Александр, лично от Булата слышал, что программа ЗЯТЦ вредная для страны, выработки мало, в то время как ущерба от минорных изотопов очень много.

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно