Сыворотка на основе растительных экстрактов ускорила рост волос за несколько недель

Ежедневное использование сыворотки с экстрактом тропического растения всего за восемь недель увеличило густоту и толщину волос у испытуемых. Международная группа исследователей проверила эффективность нового состава, объединившего, помимо экстракта растения, кофеин и белки, стимулирующие клеточный рост, и осталась довольна результатом.

Проблема облысения остается одной из самых распространенных в мире. К 50 годам с ней сталкиваются до 50 процентов мужчин и почти 40 процентов женщин. Существующие методы лечения, такие как финастерид и миноксидил, могут давать хороший эффект. Однако их результативность сильно зависит от целого ряда факторов, включая генетическую предрасположенность и стадию облысения.

Ученые давно ищут более эффективные способы стимуляции роста волос. Они исследуют применение стволовых клеток, экспериментируют с фибробластами — клетками, которые участвуют в формировании соединительной ткани. Другой перспективный подход — использование препаратов, способных «разбудить» спящие волосяные фолликулы. Поиск идет в разных направлениях, и теперь у научного сообщества появился новый многообещающий кандидат.

Международная команда исследователей под руководством специалистов из тайваньской компании Schweitzer Biotech разработала сыворотку для борьбы с выпадением волос. В ее состав вошли кофеин — распространенный компонент специализированных шампуней — и два белка, стимулирующих рост клеток: инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) и фактор роста фибробластов-7 (FGF-7). Авторы предыдущих научных работ уже доказали потенциал этих белков в регенерации волосяных фолликулов.

Кроме того, ученые добавили в формулу экстракт центеллы азиатской (Centella asiatica) — травянистое цветковое растение, которое часто используют в средствах для ухода за кожей. Предполагается, что оно улучшает здоровье волосяных луковиц.

Чтобы проверить действие сыворотки, специалисты провели эксперимент с участием 60 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. У некоторых участников наблюдалось незначительное выпадение волос.

Испытуемых распределили на пять групп. Первая получала плацебо — сыворотку без активных веществ. Вторая — базовую формулу с кофеином в концентрации 0,1 процента и витамином B5, который увлажняет кожу головы. Третья — тот же базовый состав, но с добавлением белков IGF-1 и FGF-7. Четвертая — базовый состав с экстрактом Centella asiatica (без белков). Пятая группа использовала сыворотку, которая содержала и белки, и растительный экстракт, и базовые компоненты.

Участники эксперимента наносили по одному миллилитру средства на всю поверхность головы каждый вечер в течение 56 дней.

Значительные улучшения наблюдались у всех участников пятой группы / © Tsong-Min Chang et al. (2025)

Результаты оказались любопытными. Практически по всем параметрам — густота волос, толщина прядей, снижение выпадения — улучшения наблюдались во всех пяти группах. Наиболее значительный прогресс исследователи увидели в показателе густоты волос: у пятой группы, использовавшей полную формулу, он вырос на 25 процентов по сравнению с группой плацебо.

Ученые предположили, что экстракт центеллы азиатской укрепляет корни волос и усиливает кровоток вокруг фолликулов. При этом авторы научной работы отметили, что пока слишком рано говорить об обнадеживающих выводах. Выборка слишком мала. Чтобы подтвердить эффективность формулы, нужны масштабные и долгосрочные испытания.

Статья исследователей выложена на сайте препринтов по медицине medRxiv.org.

Игорь Байдов 406 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.