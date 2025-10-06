Нобелевская неделя 2025 года стартовала в Швеции с премии в области физиологии или медицины. Ее получили ученые из США и Японии.

Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме объявила, что премию по физиологии или медицине в 2025 году решили присудить американцам Мэри Брунков (Институт системной биологии, расположенный в Сиэтле) и Фрэду Рамсделлу (Институт иммунотерапии рака Паркера в Сан-Франциско), а также Шимону Сакагучи, профессору Университета Осаки (Япония). Так отметили их исследования в области иммунитета: «за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы».

Как следует из пресс-релиза, лауреаты этого года выявили регуляторные Т-клетки (центральные регуляторы иммунного ответа), предотвращающие атаку иммунных клеток на собственный организм. «Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех людей развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», — подчеркнули в Нобелевском комитете.

Сакагучи в 1995 году первым показал сложное устройство иммунной системы, обнаружив неизвестный класс иммунных клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний. Затем, в 2001-м, Брунков и Рамсделл объяснили, почему определенная линия мышей особенно уязвима к аутоиммунным заболеваниям: ученые выявили у грызунов мутацию в гене Foxp3 и показали, что мутации в человеческом аналоге этого гена вызывают IPEX-синдром, или Х-сцепленный синдром иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии, — тяжелое аутоиммунное заболевание.

Трансляция / © Nobel Prize

Через два года Сакагучи связал свои открытия и исследования Брунков и Рамсделла воедино: выяснилось, что ген Foxp3 управляет развитием регуляторных Т-клеток, открытых в 1995-м. Они, в свою очередь, контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают толерантность иммунной системы к собственным тканям.

В прошлом году премию по физиологии или медицине получили молекулярный биолог и генетик, профессор Массачусетского университета в Вустере (США) Виктор Эмброс и его коллега Гэри Равкан из Гарварда за открытие фундаментального принципа регуляции активности генов.

Как завещал Альфред Нобель, шведский химик и изобретатель динамита, Нобелевские премии ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в различных областях науки: физиологии или медицине, физике, химии, литературе и общественной деятельности (премия мира). Во вторник, 7 октября, станет известно, кто получит Нобелевку по физике, 8 октября — по химии, 9 октября — по литературе, 10 октября назовут имя лауреата премии мира. Наконец, в понедельник, 13-го числа, сообщат, кому присудили премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции.

