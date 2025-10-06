Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Нобелевскую премию по физиологии и медицине — 2025 присудили за исследования иммунитета
Нобелевская неделя 2025 года стартовала в Швеции с премии в области физиологии или медицины. Ее получили ученые из США и Японии.
Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме объявила, что премию по физиологии или медицине в 2025 году решили присудить американцам Мэри Брунков (Институт системной биологии, расположенный в Сиэтле) и Фрэду Рамсделлу (Институт иммунотерапии рака Паркера в Сан-Франциско), а также Шимону Сакагучи, профессору Университета Осаки (Япония). Так отметили их исследования в области иммунитета: «за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы».
Как следует из пресс-релиза, лауреаты этого года выявили регуляторные Т-клетки (центральные регуляторы иммунного ответа), предотвращающие атаку иммунных клеток на собственный организм. «Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех людей развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», — подчеркнули в Нобелевском комитете.
Сакагучи в 1995 году первым показал сложное устройство иммунной системы, обнаружив неизвестный класс иммунных клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний. Затем, в 2001-м, Брунков и Рамсделл объяснили, почему определенная линия мышей особенно уязвима к аутоиммунным заболеваниям: ученые выявили у грызунов мутацию в гене Foxp3 и показали, что мутации в человеческом аналоге этого гена вызывают IPEX-синдром, или Х-сцепленный синдром иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии, — тяжелое аутоиммунное заболевание.
Через два года Сакагучи связал свои открытия и исследования Брунков и Рамсделла воедино: выяснилось, что ген Foxp3 управляет развитием регуляторных Т-клеток, открытых в 1995-м. Они, в свою очередь, контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают толерантность иммунной системы к собственным тканям.
В прошлом году премию по физиологии или медицине получили молекулярный биолог и генетик, профессор Массачусетского университета в Вустере (США) Виктор Эмброс и его коллега Гэри Равкан из Гарварда за открытие фундаментального принципа регуляции активности генов.
Как завещал Альфред Нобель, шведский химик и изобретатель динамита, Нобелевские премии ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в различных областях науки: физиологии или медицине, физике, химии, литературе и общественной деятельности (премия мира). Во вторник, 7 октября, станет известно, кто получит Нобелевку по физике, 8 октября — по химии, 9 октября — по литературе, 10 октября назовут имя лауреата премии мира. Наконец, в понедельник, 13-го числа, сообщат, кому присудили премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Будапештский меморандум в шкафу: сможет ли Украина вернуть ядерное оружие?
Как вы яхту назовете: зачем переименовали Boeing 737 МАХ
Аллегория бессмертия
Мир «Матрицы» возможен — но не в «цифре»
Тяга к звездам
Загадка кембрийского взрыва
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии