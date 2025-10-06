  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 октября, 12:35
Мария Азарова
332

Нобелевскую премию по физиологии и медицине — 2025 присудили за исследования иммунитета

❋ 5.3

Нобелевская неделя 2025 года стартовала в Швеции с премии в области физиологии или медицины. Ее получили ученые из США и Японии.

Медицина
# Нобелевская неделя
# Нобелевская премия
# нобелевская премия по медицине
Нобелевская премия 2025
Нобелевская премия 2025 года по медицине и физиологии присуждена ученым Мэри Брунков, Фрэду Рамсделлу и Шимону Сакагучи / © Nobel Prize

Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме объявила, что премию по физиологии или медицине в 2025 году решили присудить американцам Мэри Брунков (Институт системной биологии, расположенный в Сиэтле) и Фрэду Рамсделлу (Институт иммунотерапии рака Паркера в Сан-Франциско), а также Шимону Сакагучи, профессору Университета Осаки (Япония). Так отметили их исследования в области иммунитета: «за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы».

Как следует из пресс-релиза, лауреаты этого года выявили регуляторные Т-клетки (центральные регуляторы иммунного ответа), предотвращающие атаку иммунных клеток на собственный организм. «Их открытия сыграли решающую роль в нашем понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех людей развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», — подчеркнули в Нобелевском комитете.

Сакагучи в 1995 году первым показал сложное устройство иммунной системы, обнаружив неизвестный класс иммунных клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний. Затем, в 2001-м, Брунков и Рамсделл объяснили, почему определенная линия мышей особенно уязвима к аутоиммунным заболеваниям: ученые выявили у грызунов мутацию в гене Foxp3 и показали, что мутации в человеческом аналоге этого гена вызывают IPEX-синдром, или Х-сцепленный синдром иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии, — тяжелое аутоиммунное заболевание.

Трансляция / © Nobel Prize

Через два года Сакагучи связал свои открытия и исследования Брунков и Рамсделла воедино: выяснилось, что ген Foxp3 управляет развитием регуляторных Т-клеток, открытых в 1995-м. Они, в свою очередь, контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают толерантность иммунной системы к собственным тканям.

В прошлом году премию по физиологии или медицине получили молекулярный биолог и генетик, профессор Массачусетского университета в Вустере (США) Виктор Эмброс и его коллега Гэри Равкан из Гарварда за открытие фундаментального принципа регуляции активности генов.

Как завещал Альфред Нобель, шведский химик и изобретатель динамита, Нобелевские премии ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в различных областях науки: физиологии или медицине, физике, химии, литературе и общественной деятельности (премия мира). Во вторник, 7 октября, станет известно, кто получит Нобелевку по физике, 8 октября — по химии, 9 октября — по литературе, 10 октября назовут имя лауреата премии мира. Наконец, в понедельник, 13-го числа, сообщат, кому присудили премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# Нобелевская неделя
# Нобелевская премия
# нобелевская премия по медицине
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Окт
Бесплатно
От Prototaxites до мухомора: эволюционные скитания грибов
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
07 Окт
Бесплатно
Мир книги, изменившей мир
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Незабытые страницы военной славы России. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Основы военной генеалогии. Как восстановить боевой путь предка в Великой отечественной войне
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Зачем сегодня нужны университеты?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Резистентность бактерий: современные вызовы и перспективы
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
50 фактов об астероидах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
600
Симбиоз лишайников
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
08 Окт
600
Астрономическая обсерватория Московского университета
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
3 октября, 14:28
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# батареи
# суперконденсаторы
# технологии
# энергия
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
3 октября, 14:28
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# батареи
# суперконденсаторы
# технологии
# энергия
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Нобелевскую премию по физиологии и медицине — 2025 присудили за исследования иммунитета

    6 октября, 12:35

  2. «Джеймс Уэбб» нашел более 100 колец Эйнштейна и сильных гравитационных линз, помогающих изучать раннюю Вселенную

    6 октября, 12:03

  3. Эксперт рассказала, как одна секундная пауза может спасти вас от мошенников

    6 октября, 12:01

  4. Гиганты ледникового периода оказались основным блюдом в меню древних людей

    6 октября, 11:40
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Богдан Юрченко
9 минут назад
Александр, интересно как армия Украины в 2022 без поставок смогла отвоевать половину оккупированых территорий? Не подскажете?

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Питон Удав
11 минут назад
Странные выводы. Основная добыча и сразу это привело к исчезновению? Могли охотится тысячи лет, но при небольшой численности людей это не могли

Гиганты ледникового периода оказались основным блюдом в меню древних людей

Aitneics Secniv
14 минут назад
Пугает, чтоб денежку ему несли. Точнее ещё больше, чем сейчас. Если ему не хватает ума понять, что нет и не будет ИИ приближенного к интеллекту

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Иван Колупаев
21 минута назад
Александр, возможно стоило чуть больше цитировать статью может тогда народ поменьше задавал бы глупых вопросов. Даже пробежаться обзорно по

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Сергей О
22 минуты назад
Алексей, ну да, ведь думать головой это признак дебилизма. В рейтинге на приколе Австралия и Канада обгоняют Россию и множество других стран. Мне

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Bakha Rash
25 минут назад
Если армия это люди способные выполнять задачи- тогда да, Украинская армия вполне сильная. Ошибка политиков считавших россиян добрыми соседями и

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Юрий Багов
39 минут назад
А как ее вогнать в грунт, новые машины нужны?

В России появятся сваи, устойчивые к вспучиванию грунта

Dmitriy Dorian
48 минут назад
Иван, а это вы тонко, про "Васю Пупкина", респект :))

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Алексей Филиппов
1 час назад
Как всегда, у комментаторов личный опыт и своё убеждение выше любых исследований. Недоверие к различным исследованиям это особенность

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Александр Колосов
1 час назад
Олег, я так понимаю это сарказм!? Армия России получила бесценный опыт в ведении боевых действий в нынешней и прошлых конфликтов. Так что как

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Александр Колосов
1 час назад
Владислав,армия Украины без внешней подпитки не продержится и месяца

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Алексей Филиппов
1 час назад
Alexander, где именно в Европе? Та же Сербия рядом с Россией стоит в данном рейтинге. Я 15 лет жил в иркутской области, такого средневековья даже в средних

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Олег
1 час назад
Россия) ухахах

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Vladyslav Airapetian
2 часа назад
Почему Украина не в десятке??? Или вы думаете что Италия наваляет Украине?? Полный бред

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, то есть комментируемый вами текст вы прочесть так и не смогли. Понятно.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Alex Buklev
2 часа назад
Инновации в Европе? Кто составлял этот брединг?:)) В той же Швейцарии нет нормальных банковских приложений, доставок и маркетплейсов. Заказ на

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Сергей Петровский
2 часа назад
Ярослав, Газофазные ЯРД с ядерными лампами , достаточно безопасны для применения внутри атмосферы Земли. Угольная ТЕЦ выбрасывает в атмосферу

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Сергей Петровский
2 часа назад
Александр, судя по всему вам стоит прочесть немного тематической литературы. На вроде Двигатели невиданных скоростей. Ядерные ракетные двигатели

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Zed Zed24
3 часа назад
Ну да Марокко Россию опередила?

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Игорь Полищук
3 часа назад
ezdiumno, ты че несешь тут чепушило путинское .Украина есть и будет .а вот такие как ты будут ли существовать это еще под вопросом

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно