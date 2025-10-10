Уведомления
Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо
Норвежский нобелевский комитет в Осло объявил, что премию мира в этому году получает Мария Корина Мачадо Париска.
Премию в номинации, которой, по завещанию Альфреда Нобеля, достоин тот, кто «принес наибольшее благо человечеству и сделал больше всего ради братства между народами, роспуска или сокращения действующих армий и проведения и пропаганды конгрессов в поддержку мира», в 2025 году решили присудить Марии Корине Мачадо — венесуэльскому политику и общественному деятелю, бывшему депутату. Награду она получила за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».
Таким образом, президент США Дональда Трамп, надеявшийся на Нобелевку, остался без нее.
«Лидер демократического движения в Венесуэле — один из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке последнего времени. Мачадо стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена, но нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления», — заявили в Нобелевском комитете.
Нобелевская неделя — 2025 почти подошла к концу. Лауреата последней номинации (по экономике), которую учредил не Нобель, а Государственный банк Швеции в середине XX века, объявят уже в понедельник, 13 октября.
Обладателями премий в «классических» номинациях стали: исследователи периферической иммунологической толерантности Мэри Брунков, Фрэд Рамсделл и Шимон Сакагучи (премия в области физиологии или медицины); Джон Кларку, Мишель Деворе и Джон М. Мартинис (физика, за «открытие квантово-механического туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи»); Сусуму Китагаве, Ричард Робсон и Омар Яги (химия, за открытие квантового туннелирования на макроуровне); Ласло Краснахоркаи (литература). Награждение лауреатов пройдет 10 декабря в Стокгольме и Осло.
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
