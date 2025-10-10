Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Норвежский нобелевский комитет в Осло объявил, что премию мира в этому году получает Мария Корина Мачадо Париска.

Премию в номинации, которой, по завещанию Альфреда Нобеля, достоин тот, кто «принес наибольшее благо человечеству и сделал больше всего ради братства между народами, роспуска или сокращения действующих армий и проведения и пропаганды конгрессов в поддержку мира», в 2025 году решили присудить Марии Корине Мачадо — венесуэльскому политику и общественному деятелю, бывшему депутату. Награду она получила за «неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Таким образом, президент США Дональда Трамп, надеявшийся на Нобелевку, остался без нее.

«Лидер демократического движения в Венесуэле — один из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке последнего времени. Мачадо стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена, но нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления», — заявили в Нобелевском комитете.

Трансляция / © Nobel Prize

Нобелевская неделя — 2025 почти подошла к концу. Лауреата последней номинации (по экономике), которую учредил не Нобель, а Государственный банк Швеции в середине XX века, объявят уже в понедельник, 13 октября.

Обладателями премий в «классических» номинациях стали: исследователи периферической иммунологической толерантности Мэри Брунков, Фрэд Рамсделл и Шимон Сакагучи (премия в области физиологии или медицины); Джон Кларку, Мишель Деворе и Джон М. Мартинис (физика, за «открытие квантово-механического туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи»); Сусуму Китагаве, Ричард Робсон и Омар Яги (химия, за открытие квантового туннелирования на макроуровне); Ласло Краснахоркаи (литература). Награждение лауреатов пройдет 10 декабря в Стокгольме и Осло.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.