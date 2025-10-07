  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 октября, 12:52
Мария Азарова
54

Нобелевскую премию по физике 2025 года получили ученые из США и Франции

❋ 5.9

Нобелевскую премию по физике 2025 года присудили Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону М. Мартинису.

Физика
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по физике
© Wikipedia

Шведская королевская академия наук 7 октября назвала имена лауреатов Нобелевской премии по физике — 2025. В этом году ими стали трое ученых, работающих в Соединенных Штатов Америки за исследования в области квантовой физики:

Трансляция / © Nobel Prize

Накануне стало известно, кто получил Нобелевскую премию в области физиологии или медицины в 2025 году: награду присудили американским ученым Мэри Брунков и Фрэду Рамсделлу, а также их коллеге из Японии Шимону Сакагучи за исследования иммунитета. Точнее — за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы.

Расписание остальных дней нобелевской недели выглядит так: 8 октября назовут лауреатов в области химии, 9 октября — по литературе, 10-го — за значительный вклад в укрепление мира, развитие международного сотрудничества и защиту прав человека (премия мира). В понедельник, 13 октября, присудят премию по экономике памяти Альфреда Нобеля. Ее учредил Государственный банк Швеции в 1969 году отдельно от остальных номинаций.

Награждение всех лауреатов 2025 года состоится в Стокгольме и Осло, 10 декабря — как и всегда, в годовщину смерти Нобеля. Размер вознаграждения победителю или победителям в одной номинации на этот раз составляет 11 миллионов шведских крон (более 97 миллионов рублей).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Физика
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по физике
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Незабытые страницы военной славы России. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Основы военной генеалогии. Как восстановить боевой путь предка в Великой отечественной войне
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Зачем сегодня нужны университеты?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
Резистентность бактерий: современные вызовы и перспективы
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
07 Окт
Бесплатно
50 фактов об астероидах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
600
Симбиоз лишайников
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
08 Окт
600
Астрономическая обсерватория Московского университета
Московский Планетарий
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
От Луны до Харона: загадки спутников планет Солнечной системы
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
08 Окт
750
На что способен дофамин на самом деле?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 октября, 14:35
Юлия Трепалина

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.

Медицина
# авитаминоз
# биодобавки
# витамин D
# витамины
# холекальциферол
# эргокальциферол
7 октября, 08:23
Адель Романова

Большинство звездных систем во Вселенной оказались непригодны для жизни

В поисках внеземной жизни большие надежды возлагают на красные карлики: их во Вселенной подавляющее большинство, и они наиболее долговечные. Их самая серьезная проблема — экстремальные вспышки. Астрофизик проанализировал свойства этих звезд и пришел к выводу, что у них вряд ли найдутся планеты, населенные сложными организмами.

Астрономия
# TRAPPIST-1
# внеземная жизнь
# космос
# красные карлики
# обитаемые планеты
6 октября, 11:02
Александр Березин

Открытие аммиака повысило шансы Европы на обитаемый подледный океан

Повторный анализ данных 20-летней давности позволил найти на крупном спутнике Юпитера следы «природного антифриза». Они указали на возможную криовулканическую активность на этом небесном теле, а также увеличенную стойкость его подледного океана к замерзанию.

Астрономия
# NASA
# аммиак
# Европа
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
3 октября, 14:28
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# батареи
# суперконденсаторы
# технологии
# энергия
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Нобелевскую премию по физике 2025 года получили ученые из США и Франции

    7 октября, 12:52

  2. Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

    7 октября, 11:46

  3. Психологи оценили, как привычка мастурбировать меняется с возрастом

    7 октября, 11:30

  4. Сенную палочку запустили в космос и убедились, что она долетит до Марса живой

    7 октября, 11:16
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Исмаил Джабраилов
2 минуты назад
Никита, газ на внутреннем рынке субсидируется. В чем проблема продавать атомную энергию втридорога?)

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Александр Березин
3 минуты назад
Дмитрий, "Я к оценкам прошлых времен через призму современных представлений отношусь скептически." Причем тут призма современных представлений?

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Александр Березин
9 минут назад
Су-34 -- самый современный фронтовой бомбардировщик в мире, и создан в России. От Су-27 он отличается примерно как Т-34 от танка Кристи.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Kiridan
9 минут назад
Foxy, Развитая, потому что достигла потолка своего развития и дальше уже всё. А теперь, с учётом этого, подумай, что звучит более обидно (хотя, какие

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Александр Березин
10 минут назад
Алексей, если вы взглянете на массу панелей и ферм под них на МКС, вас может ждать сюрприз.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Kiridan
12 минут назад
Go, Всё-таки, справедливости ради, стоит отметить, что с тех пор сложность строительства АЭС несколько возросла за счёт более продвинутых систем

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Александр Березин
13 минут назад
"Спутник" мы у кого взяли, уменьшили и применили? Или "Восток" с Гагариным на борту? Расскажите поподробнее, интересно ведь.

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Александр Орлов
17 минут назад
Nick, инновации это и про слизывание и адаптацию тоже, а Россия всю историю это про "взял лучшее, уменьшил, применил"

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Александр Березин
19 минут назад
Алексей, "Автор безграмотный. "С невероятным и по современным ракетным меркам удельным импульсом в 55 километров в секунду (это на порядок выше,

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Павел Зарянов
20 минут назад
Александр, это всё советские разработки,тут нечем хвастаться.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Александр Березин
21 минута назад
Алексей, а вы точно читали текст выше? На тот случай если нет, напоминаю: это цифры одного двигателя. Одного. Довольно компактного. А для тяжелого

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Александр Березин
22 минуты назад
Алексей, "Да что огромного в удельном импульсе вашего "литиевого" двигателя?" Цифры. 55 км/с -- или 5500 с. "Ну вон зайдите на википедию посмотрите -

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Foxy X
24 минуты назад
Никита, это именно пустой звон. Почему Китай развивающая страна, а Литва, которая ему и в подметки не годится - развитая? Просто потому что так на

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Alena Sklianskay
29 минут назад
Если страна защищает свои границы и свои земли то по вашей больной логике она страна фашист ? А Россия которая спровоцировала конфликт, а потом

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Александр Могунов
35 минут назад
Артём, Не страна, а автономная область.

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Имя Фамилия
35 минут назад
Sam, Ну так все хорошо в меру. И не надо гулять летом в полдень. ;-) При приеме пищи получить избыток витаминов почти нереально. А вот бадами можно. К

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

Alena Sklianskay
36 минут назад
Иван, площадка переговоров должна быть страна нейтральная, а не страна пособник террора, где главные террористы живут в дохе и вообще в Катаре .А

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Go Home
40 минут назад
Никита, с 1983 по 1991 год было введено 46 энергоблоков, т.е. темп около 6 энергоблоков в год.  И это при том, что после аварии на ЧАЭС темпы

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Алексей Карнаухов
42 минуты назад
"Для реактора на 500 киловатт самый логичный путь получения электричества термоэмиссионный, а для 15-мегаваттного до Марса — напротив, газовая

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Andre
43 минуты назад
Алексей, Иди умойся обсос, тут даже полный недоразвитый кретин поймет, что рейтинги эти фуфло, составленные англоязычным чепухом без критического

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно