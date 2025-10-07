Уведомления
Нобелевскую премию по физике 2025 года получили ученые из США и Франции
Нобелевскую премию по физике 2025 года присудили Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону М. Мартинису.
Шведская королевская академия наук 7 октября назвала имена лауреатов Нобелевской премии по физике — 2025. В этом году ими стали трое ученых, работающих в Соединенных Штатов Америки за исследования в области квантовой физики:
Накануне стало известно, кто получил Нобелевскую премию в области физиологии или медицины в 2025 году: награду присудили американским ученым Мэри Брунков и Фрэду Рамсделлу, а также их коллеге из Японии Шимону Сакагучи за исследования иммунитета. Точнее — за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы.
Расписание остальных дней нобелевской недели выглядит так: 8 октября назовут лауреатов в области химии, 9 октября — по литературе, 10-го — за значительный вклад в укрепление мира, развитие международного сотрудничества и защиту прав человека (премия мира). В понедельник, 13 октября, присудят премию по экономике памяти Альфреда Нобеля. Ее учредил Государственный банк Швеции в 1969 году отдельно от остальных номинаций.
Награждение всех лауреатов 2025 года состоится в Стокгольме и Осло, 10 декабря — как и всегда, в годовщину смерти Нобеля. Размер вознаграждения победителю или победителям в одной номинации на этот раз составляет 11 миллионов шведских крон (более 97 миллионов рублей).
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
В поисках внеземной жизни большие надежды возлагают на красные карлики: их во Вселенной подавляющее большинство, и они наиболее долговечные. Их самая серьезная проблема — экстремальные вспышки. Астрофизик проанализировал свойства этих звезд и пришел к выводу, что у них вряд ли найдутся планеты, населенные сложными организмами.
Повторный анализ данных 20-летней давности позволил найти на крупном спутнике Юпитера следы «природного антифриза». Они указали на возможную криовулканическую активность на этом небесном теле, а также увеличенную стойкость его подледного океана к замерзанию.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
