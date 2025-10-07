Нобелевскую премию по физике 2025 года получили ученые из США и Франции

Нобелевскую премию по физике 2025 года присудили Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону М. Мартинису.

Шведская королевская академия наук 7 октября назвала имена лауреатов Нобелевской премии по физике — 2025. В этом году ими стали трое ученых, работающих в Соединенных Штатов Америки за исследования в области квантовой физики:

Накануне стало известно, кто получил Нобелевскую премию в области физиологии или медицины в 2025 году: награду присудили американским ученым Мэри Брунков и Фрэду Рамсделлу, а также их коллеге из Японии Шимону Сакагучи за исследования иммунитета. Точнее — за открытия, касающиеся периферической иммунологической толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы.

Расписание остальных дней нобелевской недели выглядит так: 8 октября назовут лауреатов в области химии, 9 октября — по литературе, 10-го — за значительный вклад в укрепление мира, развитие международного сотрудничества и защиту прав человека (премия мира). В понедельник, 13 октября, присудят премию по экономике памяти Альфреда Нобеля. Ее учредил Государственный банк Швеции в 1969 году отдельно от остальных номинаций.

Награждение всех лауреатов 2025 года состоится в Стокгольме и Осло, 10 декабря — как и всегда, в годовщину смерти Нобеля. Размер вознаграждения победителю или победителям в одной номинации на этот раз составляет 11 миллионов шведских крон (более 97 миллионов рублей).

