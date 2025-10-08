Уведомления
Нобелевскую премию по химии в 2025 году присудили за разработку металлоорганических каркасов
Лауреатами Нобелевки по химии в этом году стали трое ученых из Японии, Австралии и Соединенных Штатов Америки.
Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов Нобелевской премии по химии — 2025. Ими стали химики Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Яги (США).
Китагава, Робсон и Яги создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества, объяснили в Нобелевском комитете. Эти металлоорганические каркасы (кристаллические пористые материалы из органических и неорганических компонентов) можно использовать для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций.
«Металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее невиданные возможности для создания индивидуальных материалов с новыми функциями», — подчеркнул Хайнер Линке, председатель Нобелевского комитета по химии.
В 1989 году Ричард Робсон, профессор химии Мельбурнского университета, экспериментировал с использованием внутренних свойств атомов по-новому. Он соединил положительно заряженные ионы меди с четырехлучевой молекулой. Та имела химическую группу, которая притягивалась к ионам меди на конце каждой из ветвей. Соединившись, они образовали упорядоченный объемный кристалл, словно алмаз, заполненный множеством полостей.
Однако молекулярная конструкция Робсона была нестабильной и легко разрушалась. С 1992 по 2003 год Сусуму Китагава из Киотского университете и Омар Яги из Калифорнийского университета в Беркли независимо друг от друга совершили ряд революционных открытий. Китагава показал, что газы могут втекать в конструкции и вытекать из них, а также предсказал, что металлоорганические каркасы можно сделать гибкими. Яги, в свою очередь, создал устойчивый каркас: его можно модифицировать, используя рациональную конструкцию, придавая новые и желаемые свойства.
Во вторник, 7 октября, в Швеции сообщили, кто получил Нобелевскую премию по физике 2025 года: лауреатами стали ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М. Мартинис. Так отметили их «открытие квантово-механического туннелирования на макроуровне и квантования энергии в электрической цепи» и демонстрацию квантовой физики в действии.
Днем ранее, 6 октября, премию по физиологии или медицине присудили американцам Мэри Брунков и Фрэду Рамсделлу, а также Шимону Сакагучи, профессору Университета Осаки. Они проводили исследования в области иммунитета, а точнее — периферической иммунологической толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы.
